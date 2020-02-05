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Все про:грип (194) Мінздоров'я (1083) Скіпальський (7)

 Від грипу з початку епідеміологічного сезону померло 15 осіб, - МОЗ

Від початку епідеміологічного сезону 15 осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом грипу. Жоден із померлих не був вакцинований.

Про це гендиректор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський повідомив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У багатьох областях України перевищено епідемпоріг захворюваності на грип та ГРВІ, у багатьох установах освіти вводяться карантинні заходи. За тиждень зареєстровано два летальні випадки внаслідок грипу, від початку епідсезону - 15. Жоден із померлих від грипу не був вакцинований", - сказав він.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, всього з 1 жовтня 2019 року госпіталізовано 84 846 хворих на грип та ГРВІ, з них 77,6% - діти, вакциновано 235 404 особи.

За період з 29 січня по 4 лютого 2020 року на грип та ГРВІ захворіли 260 871 особа, з них 68% - діти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173997
 
 
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и это от простого от местного. а если китайский привезут. вымрем.
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вроде коронавирус тока китаезов косит. так что переживать стоит только за андрея богдана
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Твоя правда . У пришельцев меряют температуру . Смешно .
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Якого грипу? Який штам грипу призвів до цього. Чи як завжди ОРЗ - ГРВІ. Хтось коли небудь у наших лікарнях отримував діагноз на основі лабораторних досліджень збудника хвороби? Чи як завжди на глаз - бальной, ви бальной.
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Тут кое кто писал что люди прикидываются что теряют сохзнание чтобы попасть в больницу. Смотрите вот свежее видео: полицейский умер прямо на работе. https://www.youtube.com/watch?v=fQ9aWGILDqY&has_verified=1
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А от чего такой резкий приступ? Явно не гриппозный.
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