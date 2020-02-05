 Від грипу з початку епідеміологічного сезону померло 15 осіб, - МОЗ

Про це гендиректор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський повідомив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У багатьох областях України перевищено епідемпоріг захворюваності на грип та ГРВІ, у багатьох установах освіти вводяться карантинні заходи. За тиждень зареєстровано два летальні випадки внаслідок грипу, від початку епідсезону - 15. Жоден із померлих від грипу не був вакцинований", - сказав він.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, всього з 1 жовтня 2019 року госпіталізовано 84 846 хворих на грип та ГРВІ, з них 77,6% - діти, вакциновано 235 404 особи.

За період з 29 січня по 4 лютого 2020 року на грип та ГРВІ захворіли 260 871 особа, з них 68% - діти.

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