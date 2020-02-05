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Все про:ВР (5732) тварини (155) законопроект (929) захист тварин (24) Слуга народу (630) Євген Брагар (19)

 "Тепер не можна буде розраховуватися за газ собаками", - "слуга народу" Мариковський прокоментував ухвалений за основу законопроєкт №2351

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу) (№2351) ухвалений за основу.

Про це в Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Мариковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер не можна буде розраховуватися за газ собаками :)))))

А якщо серйозно, то щойно Рада ухвалила законопроєкт 2351 (проти жорстокого поводження з тваринами) - він йде на друге читання !!

318 голосів "ЗА". Дякую  гуманному Парламенту, всім фракціям і групам за надану підтримку!

Запрошую долучатися до доопрацювання і до роботи над проєктом Закону до другого читання", - зазначив нардеп.

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Тепер не можна буде розраховуватися за газ собаками, - слуга народу Мариковський прокоментував ухвалений за основу законопроєкт №2351 01

Згідно з повідомленням на сайті парламенту, законопроєкт спрямований на впровадження європейських гуманних цінностей і стандартів щодо тварин і приведення законодавства України у відповідність до директив Європейського Союзу, який регламентує гуманне ставлення до цілої низки груп тварин; захист тварин, що використовуються для експериментів та інших наукових цілей; захист тварин під час перевезення (транспортування).

Проєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуальний кодекс, Лісовий кодекс, закони України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про Національну поліцію", "Про Червону книгу України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Законопроєктом забороняється винищення з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво з бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Проєктом пропонується заборонити дарувати домашніх тварин як призи, нагороди або премії, заподіяння їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю і його загального стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм.

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Документом також передбачається заборонити утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих установах і інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих і отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і в Список II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори і фауни), а також використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також заборонити надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв. Проєктом також пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Документом пропонується заборонити всі види рубок лісу по периметру охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів.

Згідно з проєктом, здійснювати контроль за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства в цій сфері в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, має Національна поліція.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173993
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понял судя по этому закону СН нельзя бить!
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На суму не більше неоподаткованого мінімуму.
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Накладно выходит, а можно просто садить, но не кормить?
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Такая скотина и сама прокормится,Зеботы скинутся.
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А я зрозумів, що українці - не собаки. Їх можна щемити, з них можна знущатися. Може краще будинок на собаку переписати?
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ЗЕльоные твари к животным не относятся, их можно отдавать за газ, продавать в сексуальное рабство, бить и убивать (последнее поощряется) "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 9025
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"Я так понял судя по этому закону СН нельзя бить!"
Можно,но не очень больно. служи народу гаденыш "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 479ой ой буду служить....
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Зете можна присипляти для зменшення страждань "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 3954
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Ну вот блин, а племяш уже всех собак бездомных на районе переловил )
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Бити - ні в якому разі, а от обміняти на собачку з притулку для бездомних тварин на одного чи кількох «слуг», то справа корисна і для суспільства і для тваринного світу. Тим скоротити кількість «слуг» в ВР до мінімуму (залишити одного Юзіка).
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а то животное, которое это предлагало, что прогавкало ?
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Так в его защиту и был принят закон, а опробовали на зебах, которые схавали его неопытность...
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Оно больное на всю отмороженнную зеленую голову.
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не оскорбляйте животных ЗЕльоными амебами !
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Им надо заболтать эту мерзость, чтобы превратить в шутку...
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Только серым веществом на вес из черепных коробочек "слуг уродов" !
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оно очень дорогое, там со всей фракции еле спичечный коробок наскребешь.
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Молодці!!! Тварин потрібно берегти!!! А от простих українців? Та їх і рахують вже по смартфонах. Мільйон туди, мільйон сюди...
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теперь я не сомневаюсь, что собака это друг человека -

сами пришли бедненькие по приказу хозяев сдаваться за газ "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 9431
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А хіба розрахуватись собакою значить "Жорстока поведінка"? Я віддаю цілу, не биту і непошкоджену собаку. А газовики вже дальше дивляться, що з нею робити. Шкода, що не можна. Може б Україна розраховувалась за газ з Газпромом собаками чи іншими тваринами зі Слуг Народу? Їх виявилось більше, ніж треба.
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Навпаки, Газпром нам винний за рішенням суду - це біля 1 000 000 пікінесів. "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 9466
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тут урускіх нє любят *) Бомбардійа ґєрґуду???
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Нужно берегти природу, природа для украинца как вторая душа.
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Стараються так, аж тільки пеньки та місячні ландшафти зостаються.
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У них там что одна извилина на всю фракцию и та прямая
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В правительстве продолжают шутить на эту тему!!!
"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками "Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" Мариковский прокомментировал принятый за основу законопроект №2351 - Цензор.НЕТ 877))))
А тем временем никто из правительства не разъяснил народу, чем же всё таки можно рассчитаться за газ? Денег нет, собаками нельзя, а чем???
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Недавно показывали сюжет о собаке, которой отрубили 4 лапки. Она выжила и приняла чужих щенков. Вот за такую жестокость надо наказывать людей. А еще надо запретить бесконтрольное разведение собак. Вяжут сук, щенков продают или раздают, могут подбросить кому-то... Многие поиграются со щенком, а потом выбрасывают. Люди такие жестокие.
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Тупой депутат тупым законам очень рад,важней закона о животных он не решается принять.
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Зачем плодить законы, если их соблюдение никто контролировать не будет? Так, для галочки? Типа оп, и мы в евжопе? У меня во дворе тусуется шлёпнутые бродячие псы, которые очень часто борються за место под солнцем. Зрелище не из приятных, когда около двух десятков пёсиков мило кусают друг друга, а рядом детская площадка, школьный двор... Приведите в норму приюты для таких псов, стерилизации и тп, в этом вопросе вначале поравняйтесь на Европу.
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Анальфабети, в українській мові нема слова "проєкт".
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зеленые , нафик большенству людей такой закон ? легше жыть станет , или платежка уменьшится
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І що тепер, цих кондомів, що чіпляються до туристів на Дерибасівській, теж к нігтю?
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Они бы с такой тщательностью процедуру тендеров проработали бы....
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а коли вже буде гуманнойє отношенійє к людям??? Як прожити на мінімальну пенсію, яка вдічі менша прожиткового мінімума, який вдвічі менший за мінімум, на який мона прожити???
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Женщина с косой, [05.02.20 13:34]
#кулуарные_слухи
В кулуарах пошли слухи, что нардепам предлагают «поощрение» за положительное голосование по законопроекту о рынке земли. Цифра стартует от 30.000$ и более для «своей фракции». Внефракционным предлагают от 50.000$. Торги идут. (https://t.me/legitimniy/3087)
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Чим більше я пізнаю людей,тим більше я люблю собак - сказав грецький філософ...А його послідовників чомусь назвали циніками...Я теж цинік,я теж не можу зрозуміти,як собаки,проживши стільки тисячоліть з людиною спромоглися залишитись добрими,чуйними,вірними і чесними...
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Рада приняла законопроект 2351 (против жестокого обращения с животными) Источник: https://censor.net.ua/n3173993

Когда уже простые украинцы удостоятся такого же закона? То что делают чиновники с народом за гранью жестокости: минимальная пенсия -1638 грн., прожитковий мінімум - 2102 гривні.
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Собаки,собаки,в завтра землю дозволять продавати,тод1 не то що собакам,а й людям 1сти н1чого буде.
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