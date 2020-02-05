 Суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальну справу у зв'язку зі звільненням колишнього керівника "Укрпатенту" Кудіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Еспресо TV" із посиланням на "Спеціальні кореспонденти".
"24 червня 2019 р. між Мінекономрозвитку і торгівлі України та Кудіним А.В. було укладено Контракт № 22 від 24.06.2019 р. строком до 26.06.2024 р. щодо зайняття ним посади Генерального директора Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що 15 листопада минулого року Кудіна було звільнено з посади генерального директора на підставі наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та соціального господарства №70-п від 14.11.2019.
"У зв’язку з тим, що звільнення було незаконним, представниками Кудіна А.В. було подано відповідну заяву (повідомлення) про вчинення кримінальних правопорушень згідно ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 206 та ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України, - говориться в повідомленні.
"Кудіна впродовж часу перебування його на займаній посаді не було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, будь-яких зауважень, попереджень, тощо, які могли бути підставою для звільнення останнього не було, - зазначається в повідомленні.
Печерський районний суд міста Києва своєю ухвалою зобов’язав уповноважених осіб Державного бюро розслідувань внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
[Переслано від Голда Меїр]
З 58 претендентів на найжирнішу Одеську митницю обрали «найкращого». Ним виявився власник брокерської контори «Джіем консалт» - Михайло Грібанов. Він - Ставленик контрабандиста Сеяра Куршутова. Куршутов уже про все домовився з Нефьодовим.
Нагадаю, за часів Порошенка Куршутов організовував всі контрабандні схеми та був його особистим касиром на митниці.
На манєже всьо тє же.
Тёмный Рыцарь, [05.02.20 07:21]
Куршутов - один из ключевых менеджеров и «смотрящих» теневого Офиса контрабанды, организованного Валерием Хорошковским с молчаливого согласия СБУ.
Сегодня под шум отчета правительства и шуток про «продай собаку» проходил конкурс на первого заместителя Госгеокадастра.
Неизменные смотрящие за строительством братья Горовые решили пропихнуть своего человека на землю- их креатура - Сергей Власенко - уже принимает заявки нардепов на услуги по выделению земли.
Братьев Алексея и Юрия Горовых можно назвать «непотопляемыми», а заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова - их поддержкой в новой власти.
Первые при поддержке второго блестяще взяли под контроль одно из самых коррупционных ведомств в стране - Государственную строительно архитектурную инспекцию, и имеют все шансы повторить этот сценарий в Госгеокадастре.
Ранее Власенко пытались протолкнуть на пост председателя Госгеокадастра, однако даже при админресурсе задача оказалась невыполнимой, так как кандидат был откровенно слаб.
Сегодня прошло собеседование и кандидат откровенно не мог ответить внятно ни на один вопрос, в том числе о конфликте интересов.
Однако попал в пятерку лидеров рекомендованных к назначению.
Такой вот социальный лифт.
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Пиз*ьеж,пиз*ьеж,пиз*ьеж....а мілованов(той що дибіл) -міністр економіки і (прости,Господи)сільського господарства,а гончарук(той,що профан)- прем'єр...а тупа куріца Новосад- міністр (ще раз прости ,Боже) освіти....І так можна безконечно називати імена дибілів,профанів і тупих куріц,які окупували Україну.Але ключове питання -хто і на яких смітниках цей непотріб знайшов????хто рекомендував верховній раді цей соросівський ширнепотреб призначати на керівні посади.
Даш відповідь,Темний рицар?????
Тёмный Рыцарь, [05.02.20 07:22]
Дам. Айварас Абромавичус