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Все про:Червона армія (7) пам'ятник (556) Польща (2087) декомунізація (276)

 У Польщі знесуть пам'ятник подяки Червоній армії

Пам'ятник в місті Лєшно Великопольського воєводства припинить існування до кінця тижня. На його місці хочуть встановити камінь, присвячений 100-річчю повернення міста Лєшно в межі Республіки Польща.

Знести пам'ятник на виконання закону про декомунізацію розпорядився Великопольський воєвода. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Польське радіо".

Всі частини пам’ятника наразі помістять на складі. На місці знесеного пам’ятника мер Лєшна запропонував поставити камінь, присвячений цьогорічному 100-річчю повернення міста Лєшно у кордони Республіки Польща. Остаточне рішення тепер мають прийняти міські депутати.

Радянський монумент був встановлений відразу після закінчення Другої світової війни. На ньому є дві таблички з написами польською та російською мовами: "Вічна слава Героям, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність Радянського Союзу і Польщі".

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Спочатку при монументі були поховані російські солдати, котрі загинули в боях в околицях міста. Їхні тіла ексгумували та поховали на цвинтарі в місті Равич.

У Польщі знесуть памятник подяки Червоній армії 01
У Польщі знесуть памятник подяки Червоній армії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173989
 
   
 Топ коментарі
 
Ну наблюдайте теперь зарево на востоке.
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это дело Польши...и точка!
(если рашке надо - забирайте!)
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это дело Польши...и точка!
(если рашке надо - забирайте!)
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Мені приходилося розмовляти у Польщі з поляками на тематику мінування Кракова. Майже усі поляки на фактах довели, що Краків не був замінований, а це є міфом радянської влади...
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После "мальчика в трусиках" думаю все "героические факты" совка обязаны встать под сомнение.
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На этом месте необходимо поставить памятник полякам, которые погибли, защищая независимость Польши от Советских и Германских войск.
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Доречі, незалежність Польщі від "Свьєтськіх і Германскіх войск" захищали не лише поляки, але й українські солдати і офіцери у складі Війська Польського , мобілізовані з тимчасово окупованих Польщею Західних областей України (поляки називали ці області Східні Креси). Наші співвітчизники одними з перших зустріли московського і німецького окупанта в перші ж години початку Другої Світової.
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Мордорскую заразу надо выкорчевывать вместе с памятниками - чтобы никакого следу не осталось. Так что все правильно делают поляки. Это вам не клован.
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Полякам - респект.
Странно, в коментарях ни одного зебила! В Польше снесут памятник благодарности Красной армии - Цензор.НЕТ 7991
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Меня удивляет только одно: почему эти памятники до сих пор не выкинули?
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Коли б в 2014 москальня не почала волати про фашистів та бандерівців, всі пам'ятники і досі б стояли.
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Освободитель приходит, освобождает и уходит. А РККА сначала напала совместно с Вермахтом, затем сбежала от Вермахта, затем, благодаря США и Британии, Канаде и Австралии, выперла Вермахт и Польши, а осталась там. Ежели освободитель освобождает от оккупанта, будучи до этого сам оккупантом, то какой же он освободитель? Он оккупант.
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Над кремлем мав би майоріти інший триколор. Тоді у світі був би лад і не було б загрози ядерного чи екологічного знищення, до якого привели людство т.з. "пабєдітєлі".
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Ну все! Сегодня соловьев в экстазе хряснется башкой об пол.
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"Интересно девки пляшут" - Польша приняла вызов путена по историческим спорам, не поддается в мелочах и даже подыгрывает-повышая ставки.
Тем самым гарантирует окукливание РФ в полноценного изгоя и не допускает любых попыток "пактов примирения", "перезагрузок отношений" от некоторых стран континентальной Европы.
Серьезная заявка на региональное лидерство.
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Доречі, незалежність Польщі від "Свьєтськіх і Германскіх войск" захищали не лише поляки, але й українські солдати і офіцери у складі Війська Польського , мобілізовані з тимчасово окупованих Польщею Західних областей України (поляки називали ці області Східні Креси). Наші співвітчизники одними з перших зустріли московського і німецького окупанта в перші ж години початку Другої Світової.
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Давно пора.
А то спасибо Сталину за оккупацию.
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Волнуюсь за Скабееву.
Её может разорвать в прямом эфире.
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Не було ніякої червоної, чи радянської армії. Була російська армія, яка абсолютно ні чим не відрізнялась від армії дореволюційної росії.
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поляки теперь могут бесплатно электричество получать, направив поглощатели на зарево пуканов на востоке
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жид Яшка в кэдах у мудозвона сегодня пеной изойдет...)))...и бесноватые холуи , что рядом кипятком ссать будут, так и до падучей дело дойти может.. У Польщі знесуть пам'ятник подяки Червоній армії - Цензор.НЕТ 6049 У Польщі знесуть пам'ятник подяки Червоній армії - Цензор.НЕТ 917
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дивно, що там ще збереглася ця херня, знести , щоб і сліду не залишилося
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Правильно! Миллионы украинцев, в составе КА освобождавшие Польшу от Гитлера, были не правы и памяти не заслуживают, в отличие от десятков тысяч украинцев, в составе УПА отправлявших поляков прямо к Богу.
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