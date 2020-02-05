 У житло двох керівників департаментів НАЗК вночі проникли невідомі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Інциденти сталися в ніч з 3 на 4 лютого. Невстановлені особи незаконно проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК

"Характер, час та інші обставини цих дій дають підстави стверджувати про високу вірогідність їх вчинення організованою групою з метою зовнішнього тиску на вказаних осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАЗК Новіков призначив своїми заступниками Преснякова і Сухоставця

У своєму зверненні до керівників правоохоронних органів Олександр Новіков запропонував розглянути питання про об’єднання кримінальних проваджень за вказаними фактами та здійснення процесуального керівництва у них прокурорам Офісу Генерального прокурора України.

"Працівники НАЗК мають бути надійно захищені, для того щоб ефективно та доброчесно виконувати свої професійні обов’язки. Ми будемо вживати всіх заходів, щоб убезпечити працівників Національного агентства та їх родини від тиску та протиправних посягань", – зазначив Голова НАЗК.