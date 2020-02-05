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Все про:НАЗК (686) Новіков Олександр (5)

 У житло двох керівників департаментів НАЗК вночі проникли невідомі

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков звернувся до Генерального прокурора Руслана Рябошапки та голови Національної поліції Ігорю Клименку в зв'язку з посяганням на безпеку працівників Національного агентства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Інциденти сталися в ніч з 3 на 4 лютого. Невстановлені особи незаконно проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК

"Характер, час та інші обставини цих дій дають підстави стверджувати про високу вірогідність їх вчинення організованою групою з метою зовнішнього тиску на вказаних осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

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У своєму зверненні до керівників правоохоронних органів Олександр Новіков запропонував розглянути питання про об’єднання кримінальних проваджень за вказаними фактами та здійснення процесуального керівництва у них прокурорам Офісу Генерального прокурора України.

"Працівники НАЗК мають бути надійно захищені, для того щоб ефективно та доброчесно виконувати свої професійні обов’язки. Ми будемо вживати всіх заходів, щоб убезпечити працівників Національного агентства та їх родини від тиску та протиправних посягань", – зазначив Голова НАЗК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173988
 
 
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Никаких пошлых подробностей проникновения неизвестно?

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В жилье двоих руководителей департаментов НАПК ночью проникли неизвестные

Двойное проникновение походу В жилье двоих руководителей департаментов НАПК ночью проникли неизвестные - Цензор.НЕТ 1532
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и я про интимные подробности))))
эти два руко-водителя....как бы...соседи....или как бы совсем... друзья?
или муж-жена (в смысле и женщина ж может быть руководителем))) и в одном доме живут...
от...кривоязычные...даже пожаловаться не могут, чтоб не запутать! ))))
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