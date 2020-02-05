 Евакуйованих із Китаю українців помістять на карантин, - МОЗ

Про це на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019nCoV сказав генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скипальський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Будуть встановлені тимчасові обмежувальні заходи й особливі умови для в’їзду осіб, які перебували саме в китайській провінції Хубей, і буде запропонована ізоляція в заклади, визначені МОЗ", - сказав Скипальскийй
Термін карантинних заходів охоплює інкубаційний період коронавірусу 2019nCoV, що становить від 2 до 10 днів.
Також, за словами Скипальського, у Міністерстві інфраструктури розробляють план евакуації українських громадян з Ухані, остаточна дата евакуації ще не визначена. "У Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада щодо повернення близько 60 громадян України з міста Ухань, наразі обговорюється план евакуації, всі логістичні моменти, дати поки що невідомі", - сказав Скипальский.
На свободе, без ущемления конституционных прав и свобод.
что от них ожидать, зельоных рукокрылых ?
для тебя пост...
Аркадий Бабченко
3 год ·
Написал пост с вопросом исключительно в плоскости логики - а нах, собственно, эвакуировать потенциально зараженных людей из центра вспышки смертельно опасной заразы, способной уничтожить весь мир? Не проще ли объединить миру усилия и деньги и лечить всех там? Медицина в Китае дай бог каждому, больницу за десять дней построили, лаборатория, которая, я так подозреваю, примерно знает, что это за вирус и как его лечить - там же, исследования идут семимильными шагами, если вакцина будет найдена - то она будет найдена именно здесь. Ну так и какой смысл.
Отхватил кучу карамели в стиле "фашист недобитый". Страны заботятся о своих гражданах, совок недоделанный! Можно вывезти Аркашу из Совка, но нельзя вывести Совок у него из головы!
Одна тетенька даже обвинила меня в людоедстве и нарушении прав человека.
Соединенные Штаты вывезли из Уханя 240 своих граждан. Через Аляску. На всякий пожарный. В Анкоридже их еще раз проверили и отвезли в Калифорнию на удаленную военную базу в самый дальний угол на жесточайший карантин. Ну, в бараках на военной базе людям всяко будет лучше, безусловно. А появились бы подозрения на заражение - всех бы на Аляске и оставили.
А одного человека с температурой и подозрением на коронавирус - та-дам! - не допустили на борт. Просто не допустили, и все. Он и хотел уехать - а вот ***.
Что там с правами человека, заботой стран о своих гражданах и фашизмом-то, а?
Австралия вывезла своих граждан на остров Рождества. В двух тыщах километрах от себя. Вместе со всеми их человеческими правами. В депортационную тюрьму и центр временного содержания беженцев.
Ну, базару нет, там им всяко будет лучше.
Вы не были в депортационной тюрьме? Я был.
Я, пожалуй, в Ухане в гостинице остаюсь.
При словах "Остров Рождества" перед глазами сразу встает Джек Лондон с его страшными Соломоновыми островами и песнь прокаженных во время отправки их в лепрозорий на Молокаи. Алоха-оэ-оа...
Вывезенных из Китая россиян и иностранцев изолируют в санатории «Градостроитель» в поселке Винзили Тюменской области.
Если бы вам на выбор предложили лечение в Китае или в санатории "Градостроитель" поселка Винзили Тюменской области - что бы вы выбрали?
Или депортационную тюрьму на Острове Рождества?
Или огороженное от остальной части аэропорта отдаленное здание военной базы?
Германия - казарма Бундесвера под Мюнхеном.
Франция - учебный центр для пожарных вблизи Экс-ан-Прованса.
Но *********** всех поступила Украина. Вне конкуренции.
Привезла борт потенциально зараженных смертельноопасной неведомой ***ней из самого центра вспышки эпидемии этой самой неведомой ***ни, проверила у них температуру и... отпустила всех по домам!
Вот это реально государственное мышление.
Ну, слава богу Доктора-смерть Ульянку-вредительницу уволили. Теперь-то заживем.
Я когда в армии подхватил острую инфекционную дизентерию - чрезвычайно заразную штуку - мне зеленкой пупок намазали. И отпустили обратно в казарму.
Вспомнилось вдруг почему-то.
Ну и вот, собственно говоря, у меня все тот же вопрос.
Зачем вывозить людей из одного карантина, где семимильными шагами идет изучение коронавируса и борьба с ним, в другой карантин в депортационную тюрьму Острова Рождества, где нихуя и кокосы?
И при этом потенциально подвергать заражению всех сопутствующих?
Украинский опыт оставим в стороне.
Вопрос, зачем вывозить всех из центра эпидемии и распускать по домам, я даже задавать не буду.
Он вообще бесценен.
Доброе утро.
О, кстати. Сегодня ровно год, как два мужчины, Скотиняка и Мосийчук, инициировали отстранение Супрун с поста и.о. Вот мой пост по этому поводу. Поздравляю, зробили её разом.
Когда она разрешила мочить манту, они терпели. Когда она разрешила сидеть на сквозняке, они терпели. Когда она разрешила лечить горло мороженым и хрустеть пальцами, они терпели. Они терпели даже, когда она разрешила легализовать траву. Но когда она запретила бутерброды с колбасой...
Они просто не могли больше ждать. Лига тайных героев. Которая не могла позволить исчезнуть этому миру.
Все, что они знали. Все, что они любили. Все, что было дорого. Для них. Для нас. Для тебя.
Двое мужчин в вышиванках. Которые не стали дожидаться, когда пришедший из глубин Атлантического океана монстр в халате уничтожит их будущее.
И запретит сало с самогоном и луком.
На последнем рубеже.
Из последних сил.
Они нанесли упреждающий удар.
Сжав вилы, не побоялись кинуть вызов вооруженному пинцетом чудовищу.
Но все оказалось не так просто...
Смотрите в новом сезоне. Супрун возвращается.
Подорожник или томограф.
Чем будешь лечиться ты?
Послезавтра.
Ту-дун, тун, ту-дун
Тун-тун
Ту-дун, тун, ту-дун.
Ту-дун, тун, ту-дун
Тун-тун
Ту-дун, тун, ту-дун.
зачем ЗЕ-БЕ ням лишние безработно-пенсионерские рты ?
...и что б сам пошел к зебеням !