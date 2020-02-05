 Через тиждень-два маємо отримати результат розслідування щодо записів Гончарука, - Рябошапка

Про це він сказав під час звіту в правоохоронному комітеті ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо прослуховування прем'єра. Розслідування здійснюється зараз СБУ ... Поки немає результатів, я думаю, що десь, можливо, протягом тижня-двох, як нам повідомили наші колеги, ми будемо здатні мати результат, і повідомимо його президенту і суспільству", - сказав Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.