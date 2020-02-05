 Через тиждень-два маємо отримати результат розслідування щодо записів Гончарука, - Рябошапка

Про це він сказав під час звіту в правоохоронному комітеті ВР, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо прослуховування прем'єра. Розслідування здійснюється зараз СБУ ... Поки немає результатів, я думаю, що десь, можливо, протягом тижня-двох, як нам повідомили наші колеги, ми будемо здатні мати результат, і повідомимо його президенту і суспільству", - сказав Рябошапка.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.
Рыбавшляпке способен будет иметь результат - это как??? о Самокатоноге)))
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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Аби не так, як по справі Шеремета
НЕТ!
Они расследуют, почему эта "тайна" стала известной!