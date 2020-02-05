EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Події
  509  19
Матеріали за темою:
Все про:Рябошапка Руслан (270) Гончарук_Олексій (615)

 Через тиждень-два маємо отримати результат розслідування щодо записів Гончарука, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що результати розслідування щодо прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука будуть готові протягом двох тижнів.

Про це він сказав під час звіту в правоохоронному комітеті ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо прослуховування прем'єра. Розслідування здійснюється зараз СБУ ... Поки немає результатів, я думаю, що десь, можливо, протягом тижня-двох, як нам повідомили наші колеги, ми будемо здатні мати результат, і повідомимо його президенту і суспільству", - сказав Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173983
 
 
 Топ коментарі
 
А как же "через две недели" (которые закончились примерно неделю назад)? И надутые губки касторского (бубы)? Через неделю-две должны получить результат расследования по записям Гончарука, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2810
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А как же "через две недели" (которые закончились примерно неделю назад)? И надутые губки касторского (бубы)? Через неделю-две должны получить результат расследования по записям Гончарука, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2810
 показати весь коментар
 
 
бубочка и так все знает, без следствия. как с самолетом МАУ в Иране. против бени выступить слабо, стрелочника ищут.
 показати весь коментар
 
 

Рыбавшляпке способен будет иметь результат - это как??? о Самокатоноге)))
 показати весь коментар
 
А шо там расследовать? Профан чи не профан вовка клоун? Так сэкономьте стране деньги, меня спросите...
 показати весь коментар
 
 
А коли будуть результати портнова-богдана ?
 показати весь коментар
 
"Рэхвормы" закончим и прям, сразу расскажем. А щщщасс, звыняйтэ, рэхвормы...
 показати весь коментар
 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
 показати весь коментар
 
"О прослушивании премьера. Расследование осуществляется сейчас СБУ... Пока нет результатов, я думаю, что где-то, возможно, в течение недели-двух, как нам сообщили наши коллеги, мы будем способны иметь результат, и сообщим его президенту и обществу", - сказал Рябошапка. Источник: https://censor.net.ua/n3173983
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аби не так, як по справі Шеремета Через тиждень-два маємо отримати результат розслідування щодо записів Гончарука, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5418
 показати весь коментар
 
Пестрокепка, а что там с записями Трубы? В отличие от записей Гончарука там прямые составы множественных преступлений
 показати весь коментар
 
 
Вы думаете, они расследуют почему Гончарук - ПРОФАН?!
НЕТ!
Они расследуют, почему эта "тайна" стала известной!

 показати весь коментар
 
 
по Шеремету "расследовали", по Трубе "расследовали", по Гончаруку "скоро расследуют", еще есть заява на Обаму в ДБР...дел невпроворот у ребят
 показати весь коментар
 
Кажу наперед - незаконна прослушка без постанови суда і крапка.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору