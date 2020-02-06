 У супертиражі Євромільйонів можна виграти 130 мільйонів євро. (Реклама)

Супертиражі Євромільйонів, що проводяться 2-3 рази на рік - це особливі розіграші зі збільшеним призом. Мінімальний джекпот довгоочікуваного тиражу, який відбудеться в п'ятницю, 7 лютого 2020 року, становитме € 130 мільйонів. Якщо ніхто не виграє перший приз лотереї, він перейде в наступний тираж.

Саме це сталося з призом останнього суперрозіграшу, що відбувся в минулому червні. З другої спроби він таки був зірваний жителем Великої Британії, який в одну мить розбагатів на більш ніж € 138 млн. Двічі в історії лотереї (в 2014 та 2017 роках) джекпот супертиражів досягав максимуму в € 190 млн. Якщо і цього разу перший приз досягне верхньої межі, його розмір буде ще більше!

Нові правила Євромільйонів дозволять вам виграти ще більше

2020 рік несе з собою хвилюючі зміни у форматі Євромільйонів, завдяки яким верхня межа лотереї стане вище, а джекпоти будуть рости ще швидше! Якщо раніше максимальний приз лото становив € 190 млн, то тепер у вас з'явиться шанс виграти € 200 джекпоту. Завдяки величезному ажіотажу, який викликають суперрозіграші, очікується, що верхня межа буде досягнута не більше ніж за кілька переходів, якщо, звичайно, перший приз не буде зірваний дорогою.

Як брати участь у супертиражі з України?

Згідно з прогнозом погоди, в найближчі дні очікується похолодання. Хороші новини: вам не треба виходити з дому, щоб купити білет на суперрозіграш! Брати участь у провідній європейській лотереї можна онлайн, за допомогою сервісу theLotter.com. Для цього потрібно просто зареєструватися на сайті і вибрати ваші улюблені номери на сторінці лотереї. Правила суперрозіграшу ідентичні правилам звичайних тиражів Євромільйонів. Для виграшу джекпоту вам потрібно вгадати п'ять основних номерів від 1 до 50 плюс дві бонусні кулі "Lucky Star" в діапазоні 1-12.

Грати в лотерею онлайн - безпечно?

На всі 100%! theLotter.com - це перевірений часом ресурс. За його майже двадцятирічну історію сервіс виплатив близько $ 100 млн в призах; найбільший виграш належить пенсіонерці з Панами на ім'я Аура Д., яка зірвала джекпот Лото Флориди в $ 30 млн. Ви можете дізнатися про її виграші та виграші інших детальніше на нашій сторінці переможців.

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Супертираж лотереї EuroMillions - одне з найбільш очікуваних подій лотерейного календаря. Завдяки сервісу theLotter.com, гравці з України теж можуть претендувати на прекрасний приз в € 130 млн. Не тягніть. Супертираж вже на носі! Купуйте білет сьогодні!

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