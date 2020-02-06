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 Суспільство
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Все про:джекпот (13) лотерея (79)

 У супертиражі Євромільйонів можна виграти 130 мільйонів євро. (Реклама)

Перший місяць 2020 року вже відзначився кількома великими лотерейними виграшами. У вас є шанс поповнити список переможців, зігравши в п'ятничному супертиражі Євромільйонів!

Супертиражі Євромільйонів, що проводяться 2-3 рази на рік - це особливі розіграші зі збільшеним призом. Мінімальний джекпот довгоочікуваного тиражу, який відбудеться в п'ятницю, 7 лютого 2020 року, становитме  € 130 мільйонів. Якщо ніхто не виграє перший приз лотереї, він перейде в наступний тираж.

Саме це сталося з призом останнього суперрозіграшу, що відбувся в минулому червні. З другої спроби він таки був зірваний жителем Великої Британії, який в одну мить розбагатів на більш ніж € 138 млн. Двічі в історії лотереї (в 2014 та 2017 роках) джекпот супертиражів досягав максимуму в € 190 млн. Якщо і цього разу перший приз досягне верхньої межі, його розмір буде ще більше!

Нові правила Євромільйонів дозволять вам виграти ще більше

2020 рік несе з собою хвилюючі зміни у форматі Євромільйонів, завдяки яким верхня межа лотереї стане вище, а джекпоти будуть рости ще швидше! Якщо раніше максимальний приз лото становив € 190 млн, то тепер у вас з'явиться шанс виграти € 200 джекпоту. Завдяки величезному ажіотажу, який викликають суперрозіграші, очікується, що верхня межа буде досягнута не більше ніж за кілька переходів, якщо, звичайно, перший приз не буде зірваний дорогою.

Як брати участь у супертиражі з України?

Згідно з прогнозом погоди, в найближчі дні очікується похолодання. Хороші новини: вам не треба виходити з дому, щоб купити білет на суперрозіграш! Брати участь у провідній європейській лотереї можна онлайн, за допомогою сервісу theLotter.com. Для цього потрібно просто зареєструватися на сайті і вибрати ваші улюблені номери на сторінці лотереї. Правила суперрозіграшу ідентичні правилам звичайних тиражів Євромільйонів. Для виграшу джекпоту вам потрібно вгадати п'ять основних номерів від 1 до 50 плюс дві бонусні кулі "Lucky Star" в діапазоні 1-12.

Грати в лотерею онлайн - безпечно?

На всі 100%! theLotter.com - це перевірений часом ресурс. За його майже двадцятирічну історію сервіс виплатив близько $ 100 млн в призах; найбільший виграш належить пенсіонерці з Панами на ім'я Аура Д., яка зірвала джекпот Лото Флориди в $ 30 млн. Ви можете дізнатися про її виграші та виграші інших детальніше на нашій сторінці переможців.

Варто окремо зазначити, що всі призи виплачуються повністю. theLotter.com Не бере комісію з виграшів! Оплата послуг, що надаються представниками сайту (покупка фізичного білета з вибраними вами номерами, завантаження його скан-копії до вашого профілю і т. д.), здійснюється за допомогою невеликої добавки до ціни білета.

Супертираж лотереї EuroMillions - одне з найбільш очікуваних подій лотерейного календаря. Завдяки сервісу theLotter.com, гравці з України теж можуть претендувати на прекрасний приз в € 130 млн. Не тягніть. Супертираж вже на носі! Купуйте білет сьогодні!

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173973
 
 
 Топ коментарі
 
шота Цензор опускает планку... Хотите начать 2020 год со 130 миллионами евро? Играйте в супертираже Евромиллионов! - Цензор.НЕТ 3698
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Жаль нельзя статью в спам отправить...
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Странно , это наедалово на страницах зеко манд раскручивают активно,впрочем пострадавшие от эффекта даннинга - Крюгера схавают😉😉😉
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Что наша жизнь? - Ігра! а йа чо? Ріскнул і виіграл стопіццот лимонов!!! Тепер не тра' Сірка продавати - хай гавкає собі на здоров'я!
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Жаль нельзя статью в спам отправить...
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Мдя... цензор... Новина просто "ошеломітельна" Давайте, не стісняйтесь, треба ще про "ви виграли 400 тис", засоби схудняння і може комусь щось увелічіть треба..
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Мойша в течении 20 лет каждый день усердно молил господа, чтобы тот

помог ему материально, вел праведную жизнь, был практически отшельником
и каждый день молил господа, чтобы тот дал выиграть ему в лотерею, но не
судьба...
И вот однажды, Мойша поднял к небесам седую голову и со слезами на
глазах вопросил господа
- О господи, я ли не молил тебя, я ли не служил тебе, я ли не вел
праведную жинь, так почему ты так и не дал мне то, что я так долго у
тебя прошу???
Тут раскрываются облака и глас господен говорит
- Так дай же мне хоть один шанс! Купи наконец-то хоть один гребаный
лотерейный билет!!!!



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Хм... Это, простите, также "на правах рекламы"?
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да
помогаю ресурсу выжить
видно совсем у Юры дела туго идут раз такую херь постит
псы. анек конечно бородатый, но как говорится чем могу
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_Цензор! Побьёмся об заклад, что я не выиграю в эту твою шляпу? На 130 129 млн. евро? Соглашайся, отличное же предложение!
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А золотые пирамидки ещё и онкологию лечат.
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А чё? Я бы покупал раз в месяц билетик НАСТОЯЩЕЙ лотереи!
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