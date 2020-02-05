 "Укрзалізниця" підписала меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", підписання документа відбулося 5 лютого за участю прем'єр-міністра України Олексія Гончарука і члена правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.
"Звичайно, ми розуміємо, що на першому етапі співпраця між компаніями буде мати більш консультаційний характер, однак ми сподіваємося, що з часом ми можемо прийти до глибших форм співпраці", - повідомив Гончарук під час підписання документа.
В рамках співпраці очікується, що Deutsche Bahn надаватиме консультації з управління Укрзалізницею. Також під час обговорення тексту меморандуму пропонувалося залучити менеджерів Deutsche Bahn до управління Укрзалізницею, зокрема на керівні посади в правлінні та наглядовій раді української компанії.
Як повідомлялося, керівники Кабміну заявили, що планують віддати "Укрзалізницю" в управління німецькому національному оператору залізниці Deutsche Bahn на 10 років. Німецькі ЗМІ критично поставилися до цієї ініціативи, стверджуючи, що Deutsche Bahn навряд чи допоможе українській залізниці впоратися з її проблемами.
у одного меня складывается впечатление что граждане Украины поголовные дебилы?
когда уже прикратится это плятсво начатое с подачи Петра Алексеевича?
без ложной скромности скажу шо я например мог бы руководить укрзализницей за гораздо меньше денех
и не только думаю я
дохрена там абрамявичус насоветовал? или польская попзвезда?
за что Бог наказывает украинцев?
и зачем я читал сверху донизу то?
хотя.... в полутруп вдыхать драгоценный кислород..... ну посмотрим, посмотрим
Недавно погостил в Германии неск-ко дней, много пользовался электричками...
-- А почему от аэропорта не ходят автобусы?
-- В Германии хорошо развита сеть ж/д. Поэтому автобусы просто лишние.
И их электрички не стучат, с...а, на стыках и их не качает. И все рельсы уложены на резину. И в городе проходящий грузовой поезд не слышен -- кроме резины под рельсами стоят щиты звукоотражателей...
Противно, .............
Они еще в Германию в командировки "по обмену опытом" несколько сотен человек отправят -- пивка попить в октоберфест.
Ну дети прямо!