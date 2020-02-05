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 Політика України, Економіка
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Все про:Укрзалізниця (906) Гончарук_Олексій (615) Deutsche Bahn (5)

 "Укрзалізниця" підписала меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn

"Укрзалізниця" підписала меморандум про співпрацю з найбільшим залізничним оператором Німеччини, компанією "Deutsche Bahn".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", підписання документа відбулося 5 лютого за участю прем'єр-міністра України Олексія Гончарука і члена правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.

"Звичайно, ми розуміємо, що на першому етапі співпраця між компаніями буде мати більш консультаційний характер, однак ми сподіваємося, що з часом ми можемо прийти до глибших форм співпраці", - повідомив Гончарук під час підписання документа.

В рамках співпраці очікується, що Deutsche Bahn надаватиме консультації з управління Укрзалізницею. Також під час обговорення тексту меморандуму пропонувалося залучити менеджерів Deutsche Bahn до управління Укрзалізницею, зокрема на керівні посади в правлінні та наглядовій раді української компанії.

Як повідомлялося, керівники Кабміну заявили, що планують віддати "Укрзалізницю" в управління німецькому національному оператору залізниці Deutsche Bahn на 10 років. Німецькі ЗМІ критично поставилися до цієї ініціативи, стверджуючи, що Deutsche Bahn навряд чи допоможе українській залізниці впоратися з її проблемами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Deutsche Bahn не в змозі налагодити роботу залізниці", - DW

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173971
 
 
 Топ коментарі
 
за что Бог наказывает украинцев?\\\\\\\\\\\\

и зачем я читал сверху донизу то?
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И сразу все "паровозы" стали как на картинке!
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одна стогнирующяя жд подписала документ о возможных намериньях о сотрудничестве с другой стогнирующей жд..... это победа..???
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И сразу все "паровозы" стали как на картинке!
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Дойче бан, сам государственній и на дотациях Германии. Чему они хотят что бі их консультировали? И єто при том, что всякие там Криклии заявляют, что Укрзализницу, Укрпочту и прочие надо почти на половину продать в частніе руки, оставив контрольній пакет государству.!!! Очень напопинает Укрнафту, которую доит Беня, хоть и не имеет контрольного пакета.
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Измена Родине? Сдать стратегическое предприятие во время войны?!
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Руки прочь от наших вагонов! Зрада зрадная! Пусть все остаётся так, как было! Петявернись!
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Только особо умный мог себе взять ник с тремя шестерками.
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только тупая торговка с привоза могла взять себе ник Лайф
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Я не торговка , ты прекрасно это понимаешь. Потом лайф - это жизнь, которую я люблю , а твои три шестерки вообще нужно запретить.
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так уже сдайся в плен с родственниками. Земля на продажу, во всех стратегических предприятиях наблюдатели иностранцы, образование . медицину уничтожают, пенсионеров умершвляют, трудовая мграция...По Бжезинскому и Жириновскому ..В Украине должно остаться 15 миллионов.
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в твоём дуракдоме это не жизнь, ты просто существуешь. Не кашляй.
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кто сдал? когда? Вы понимаете значение слов "сотрудничество между компаниями будет иметь более консультационный характер"? Источник: https://censor.net.ua/n3173971
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Немецкая дорога убыточна и финансируется бюджетом на почти 20 миллиардов в год. И кстати среди Европейских далеко не самое комфортное.
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В рамках сотрудничества ожидается, что Deutsche Bahn будет предоставлять консультации по управлению Укрзализныцей. Также при обсуждении текста меморандума предлагалось привлечь менеджеров Deutsche Bahn к управлению Укрзализныцей, в частности на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете украинской компании.


у одного меня складывается впечатление что граждане Украины поголовные дебилы?
когда уже прикратится это плятсво начатое с подачи Петра Алексеевича?
без ложной скромности скажу шо я например мог бы руководить укрзализницей за гораздо меньше денех
и не только думаю я
дохрена там абрамявичус насоветовал? или польская попзвезда?
за что Бог наказывает украинцев?
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за что Бог наказывает украинцев?\\\\\\\\\\\\

и зачем я читал сверху донизу то?
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краще з Сурковим в Омані зустрітися як ваЗЕлін) оце по зебільному.
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зато до Омана электричка ходит..., ну , так Главзебил сказал
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одна стогнирующяя жд подписала документ о возможных намериньях о сотрудничестве с другой стогнирующей жд..... это победа..???
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обанкротят.
хотя.... в полутруп вдыхать драгоценный кислород..... ну посмотрим, посмотрим
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Меморандум это писец какой важный документ, броня! Немцы уже завтра миллиарды вложат.
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это как Будапештский меморандум?, шо б канцов потом не найти???))))
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Это вранье! Ничего не подписывали! И это зрада, что подписали! На Майдан!
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Не важно как они одеты/раздеты. Важно как они работают и какой порядок в вагоне. Я уже не говорю об удобстве расписания движения и скорости этого движения.
Недавно погостил в Германии неск-ко дней, много пользовался электричками...
-- А почему от аэропорта не ходят автобусы?
-- В Германии хорошо развита сеть ж/д. Поэтому автобусы просто лишние.
И их электрички не стучат, с...а, на стыках и их не качает. И все рельсы уложены на резину. И в городе проходящий грузовой поезд не слышен -- кроме резины под рельсами стоят щиты звукоотражателей...
Противно, .............
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меморандум это ничего...пустой звук..никого и ничем не обязывает.... "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn - Цензор.НЕТ 1787
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Меморандум это да, сильно, теперь даже рядовой быдло электорат знает что меморандум это формальная бумажка.
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Після слова "меморандум" читати далі, на мою думку, не варто. (((
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ой! мімо рандум... в мойом домє попрошу нє віражацца!
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Очередной распил бюджетных денег -- "консультации по управлению Укрзализныцей".
Они еще в Германию в командировки "по обмену опытом" несколько сотен человек отправят -- пивка попить в октоберфест.
Ну дети прямо!
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ЗеДятлы, поясните мне, с какой стати, ДОТАЦИОНЕЫЙ немецкий, государственный банк, будет ДОИТЬ в свою пользу прибыльное государственное предприятие Украины?
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Перед тем как запустить туда честных менеджеров, запустите туда отряд честных пулемётчиков.
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