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Все про:банки (332) шахрайство (297)

 З'явилася нова шахрайська схема крадіжки грошей через СМС та інтернет, - служба безпеки банку ПУМБ

Шахраї підробляють сторінки інтернет-банкінгів великих банків і крадуть гроші з рахунків своїх "жертв".

Суть шахрайської схеми:

Аферисти телефонують українцям нібито з офіційного номера банку, і під виглядом співробітників фінансової установи повідомляють, що у клієнта відбулися списання або гроші крадуть просто зараз. У процесі розмови висилають SMS-повідомлення (в заголовку SMS часто можна помітити напис "INTERNET"), далі просять терміново перейти за посиланням у повідомленні (воно підсвічується іншим кольором). При цьому "жертву" дуже кваплять, щоб людина не вчитувалася в зміст повідомлення.

Перейшовши за посиланням, людина бачить схожу сторінку інтернет-банкінгу свого банку, але насправді це сторінка-підробка, яку шахраї створили спеціально для крадіжки грошей.

Чоловік, який телефонував, повідомляє, що для безпеки інтернет-банкінг був заблокований і для його розблокування потрібно терміново відновити пароль і повідомити секретний код з SMS.

Клієнт, натиснувши на кнопку "Відновити пароль", вводить у відповідні поля свій номер картки, термін дії, CVV-код. Таким чином, шахраї отримують всі конфіденційні дані клієнта.

Їм залишається тільки оперативно зайти на будь-який платіжний сервіс для переказу грошей, ввести вкрадені дані і перевести всі гроші з картки "жертви" собі на рахунок. А секретний код із SMS, який співрозмовник просив назвати, - це насправді був код для підтвердження операції про переказ грошей через сервіс платіжної системи.

"Слід зазначити, що в більшості випадків аферисти отримують доступ до інтернет-банкінгу українців саме завдяки їхній необізнаності. Банк ніколи не телефонує клієнтам з номерів гарячої лінії - вони існують лише для вхідних дзвінків. Цим часто користуються шахраї, виманюючи конфіденційні дані телефоном. Також потрібно бути особливо уважними з повідомленнями, в яких є посилання. Краще перевіряти залишок на рахунку через мобільний додаток вашого інтернет-банкінгу", - попереджає служба безпеки банку ПУМБ.

Останнім часом українці отримують SMS від шахраїв саме з безкоштовних сервісів для надсилання повідомлень. Наприклад, якщо надсилати безкоштовне SMS за допомогою сайту Vodafone, можна помітити, що в кінці кожного повідомлення компанія вказує, що не несе відповідальності за зміст повідомлень. Але більшість просто не звертає на це уваги і довірливо передає свої дані аферистам.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173970
 
   
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Эта схема такая новая, как ботинки Брежнева. Появилась новая мошенническая схема воровства денег через СМС и Интернет, - служба безопасности банка ПУМБ - Цензор.НЕТ 8613
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Если человек ХОЧЕТ БЫТЬ ЛОШАРОЙ то флаг ему в руки... меня всегда по работе юристом и адвокатом поражали такие факты люди имея неплохие деньги все время стремятся на халяву получить больше и влезают во всякие сомнительные предприятия..а ума увы нет и не прибывает пропорционально количеству денег вот тому мошенники и их стригут как лошар...

дурные деньги как приходят так и уходят истинно ЗАРАБОТАННЫЕ КРОВЬЮ РУКАМИ С МОЗОЛЯМИ не будут отвечать ни на какие звонки с банка.. нормальный вменяемый человек просто скажет.... я сегодня-завтра подойду к вам в отделение или офис банка и все сам выясню и уточню и спасибо за звонок....
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CVV-код нема чого давати навіть працівникам банку.
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они сраку свою и своих детей каламойше, ***** и зелупе отдали, а вы про какой-то CVV-код......
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Баян , смотрите пранкеров вольнова и уткина. Там таких схем ,, как собак непроданных .
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Ощадбанк дырявое ведро, базы с данными клиентов сливают наружу, у тварей-мошенников есть доступ к конфиденциальной информации (счетах, суммах и пр.).
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