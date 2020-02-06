 З'явилася нова шахрайська схема крадіжки грошей через СМС та інтернет, - служба безпеки банку ПУМБ

Суть шахрайської схеми:

Аферисти телефонують українцям нібито з офіційного номера банку, і під виглядом співробітників фінансової установи повідомляють, що у клієнта відбулися списання або гроші крадуть просто зараз. У процесі розмови висилають SMS-повідомлення (в заголовку SMS часто можна помітити напис "INTERNET"), далі просять терміново перейти за посиланням у повідомленні (воно підсвічується іншим кольором). При цьому "жертву" дуже кваплять, щоб людина не вчитувалася в зміст повідомлення.

Перейшовши за посиланням, людина бачить схожу сторінку інтернет-банкінгу свого банку, але насправді це сторінка-підробка, яку шахраї створили спеціально для крадіжки грошей.

Чоловік, який телефонував, повідомляє, що для безпеки інтернет-банкінг був заблокований і для його розблокування потрібно терміново відновити пароль і повідомити секретний код з SMS.

Клієнт, натиснувши на кнопку "Відновити пароль", вводить у відповідні поля свій номер картки, термін дії, CVV-код. Таким чином, шахраї отримують всі конфіденційні дані клієнта.

Їм залишається тільки оперативно зайти на будь-який платіжний сервіс для переказу грошей, ввести вкрадені дані і перевести всі гроші з картки "жертви" собі на рахунок. А секретний код із SMS, який співрозмовник просив назвати, - це насправді був код для підтвердження операції про переказ грошей через сервіс платіжної системи.

"Слід зазначити, що в більшості випадків аферисти отримують доступ до інтернет-банкінгу українців саме завдяки їхній необізнаності. Банк ніколи не телефонує клієнтам з номерів гарячої лінії - вони існують лише для вхідних дзвінків. Цим часто користуються шахраї, виманюючи конфіденційні дані телефоном. Також потрібно бути особливо уважними з повідомленнями, в яких є посилання. Краще перевіряти залишок на рахунку через мобільний додаток вашого інтернет-банкінгу", - попереджає служба безпеки банку ПУМБ.

Останнім часом українці отримують SMS від шахраїв саме з безкоштовних сервісів для надсилання повідомлень. Наприклад, якщо надсилати безкоштовне SMS за допомогою сайту Vodafone, можна помітити, що в кінці кожного повідомлення компанія вказує, що не несе відповідальності за зміст повідомлень. Але більшість просто не звертає на це уваги і довірливо передає свої дані аферистам.

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