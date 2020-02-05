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 Політика України
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Все про:ВР (5732) ліс (281) пожежа (2016) штраф (334)

 Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в лісах

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1149 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах)".

У першому читанні на засіданні в середу законопроєкт підтримали 352 народні депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після цього автор законопроєкту, позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов запропонував ухвалити документ у цілому. Глава Верховної Ради Дмитро Разумков, порадившись із залом, ухвалив рішення задовольнити прохання депутата і поставив його проєкт закону на голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про національну інвентаризацію лісів

У цілому голосування за №1149 підтримали 322 народні депутати. Законопроєкт вносить зміни до ст.77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, збільшуючи штраф за порушення пожежної безпеки в лісах із 5 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Максимальне покарання за це також зростає - з 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів.

Відповідно до закону, покарання за знищення лісу внаслідок необережного поводження з вогнем зростає: замість від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів, порушник заплатить штраф у розмірі від 50 до 100 мінімумів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173967
 
 
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Зе крышует вырубку лесов. Хватит уже цирка.
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Зеленський: Дуже хочу, щоб ми любили День Конституції тому що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички
что-то вспомнилось Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах - Цензор.НЕТ 1960
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У нас как?
- эээ, Серега, а слыхал шо увеличили штрафы, если будто бы мы подожгли лес?
- не, Михал Палыч, но мы щас подожжем и смоемся - ищут пусть и свищут(поджигает)(ржут, уезжают)
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У нас еще леса остались? Лучше введите запрет на вывоз леса с Украины
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Борцов с чёрными лесорубами Зеленский послал нах:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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