 Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в лісах

У першому читанні на засіданні в середу законопроєкт підтримали 352 народні депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Після цього автор законопроєкту, позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов запропонував ухвалити документ у цілому. Глава Верховної Ради Дмитро Разумков, порадившись із залом, ухвалив рішення задовольнити прохання депутата і поставив його проєкт закону на голосування.
У цілому голосування за №1149 підтримали 322 народні депутати. Законопроєкт вносить зміни до ст.77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, збільшуючи штраф за порушення пожежної безпеки в лісах із 5 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Максимальне покарання за це також зростає - з 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів.
Відповідно до закону, покарання за знищення лісу внаслідок необережного поводження з вогнем зростає: замість від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів, порушник заплатить штраф у розмірі від 50 до 100 мінімумів.
что-то вспомнилось
- эээ, Серега, а слыхал шо увеличили штрафы, если будто бы мы подожгли лес?
- не, Михал Палыч, но мы щас подожжем и смоемся - ищут пусть и свищут(поджигает)(ржут, уезжают)
https://www.youtube.com/watch?v=Y9A73yr7Bno
Выборы окончены - пора рубить бабло.
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!