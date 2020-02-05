 Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в лісах

У першому читанні на засіданні в середу законопроєкт підтримали 352 народні депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після цього автор законопроєкту, позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов запропонував ухвалити документ у цілому. Глава Верховної Ради Дмитро Разумков, порадившись із залом, ухвалив рішення задовольнити прохання депутата і поставив його проєкт закону на голосування.

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У цілому голосування за №1149 підтримали 322 народні депутати. Законопроєкт вносить зміни до ст.77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, збільшуючи штраф за порушення пожежної безпеки в лісах із 5 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Максимальне покарання за це також зростає - з 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів.

Відповідно до закону, покарання за знищення лісу внаслідок необережного поводження з вогнем зростає: замість від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів, порушник заплатить штраф у розмірі від 50 до 100 мінімумів.