EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  513  9
Все про:житло (208) переселенці (256) Гайдай Сергій (4) Гайдай_ЛОГА (6)

 Поки немає механізму розподілу житла між переселенцями, - голова Луганської ОблВЦА Гайдай

На Луганщині поки немає механізму розподілу житла між внутрішньо переміщеними особами, тому є пропозиція створити для них альтернативну чергу.

Про це на пресконференції розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо. Каже, неодноразово звертався з цією пропозицією до представників вищих органів влади.

Наразі є проєкт добудови у Кремінній двох будинків, а це півсотні квартир. За словами очільника Луганщини, в обласній адміністрації чекають на ухвалення Верховною Радою нового законопроєкту, за яким можна буде розподілити ці квартири між найбільш уразливими категоріями переселенців:

"Я сподіваюся, що до цього часу за півтора-два місяці ми отримаємо вже чіткий законопроект, або якусь постанову, яка дозволить нам давати квартири тим людям, яким ми вважаємо за потрібне. Тому що, дивіться, для нас спортсмени, які можуть стати олімпійськими чемпіонами, які Луганщину пропіарять на увесь світ важливі? Важливі. Лікарі, які лікують нас, із статусом ВПО, яких постійно кличуть кудись до інших областей, важливі? Важливі".

Читайте також: Лише 12% переселенців змогли купити собі житло, - Мінветеранів

Окрім цих категорій людей, яким, на думку Сергія Гайдая, в першу чергу потрібно надати житло, є ще діти-сироти, а також люди з особливими потребами. У Кремінній в двох будинках ключі від квартир на першому поверсі хочуть віддати людям з обмеженими фізичними можливостями, а решту — розподілити між іншими категоріями людей, які потребують житла.

Схвально Гайдай відгукується про приватизацію житла:

"Для мене все ж таки варіант з службовим житлом, яке можна приватизувати через 3-4 роки, це — найкращий варіант. Чому? Тому що люди будуть жити тут. Вони не продадуть одразу житло, яке вони приватизували, не поїдуть з області, вони будуть тут жити, жити в Луганській області, тут працювати, тому що вони знатимуть, що через три роки вони зможуть приватизувати це житло. Можливо ми за три роки зможемо на стільки змінити область, що вони не захочуть потім їхати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173965
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ХАй по селам заселяются "пирисиленцы". Сук, как переселятся, то в столицу. Хаты в селах пустуют. Пусть подымают село. Они жи кормильцы как никак Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай - Цензор.НЕТ 27
 показати весь коментар
 
 
Пускай к *****-путену своему родному, он их Бох. На Соловках деревень хоть жопой жуй.
 показати весь коментар
 
 
...и надо еще им придомовую территорию облагородить:
Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай - Цензор.НЕТ 6569
 показати весь коментар
 
 
А шош такоє? Насєлєніє скорочується (Дубілєт но є обманєт), а жілья нє хватаєт?
Шото тут одно із двух фейк...
 показати весь коментар
 
"А механизма нет, нет, нет, а руки под пальто..."
 показати весь коментар
 
Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай

Так 6 лет всего прошло. Какой-такой механизм? Пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, - председатель Луганской ОВГА Гайдай - Цензор.НЕТ 2054
 показати весь коментар
 
в какой стране мира за счет бюджета раздают жилье нашару, в собственность? Может в Европе где? В США?
 показати весь коментар
 
 
Это тот гайдай, у которого несколько сот тысяч долгов, в том числе балоге. И тот, который в Закарпатье собирал по $150 тыс за должности главы РДА. За что его и сняли с должности зама
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору