 Тест-системи для діагностики коронавірусу вже на українській митниці, - Скіпальський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив гендиректор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський на пресконференції в Києві в середу.

"Тест-систем, які вже поставили в Україну, достатньо для дослідження 25-30 випадків. Водночас існують домовленості зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткової поставки тест-систем найближчим часом, що збільшить цю кількість удвічі або втричі", - сказав він.

Крім того, Скіпальський зазначив, що "в 11 випадків пацієнтів, у яких були підозри на коронавірус, захворювання не підтвердилося, ще двоє на діагностиці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові госпіталізували шістьох студентів із Китаю, один з них був в Ухані, - головлікар лікарні Нартов