Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив гендиректор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський на пресконференції в Києві в середу.
"Тест-систем, які вже поставили в Україну, достатньо для дослідження 25-30 випадків. Водночас існують домовленості зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткової поставки тест-систем найближчим часом, що збільшить цю кількість удвічі або втричі", - сказав він.
Крім того, Скіпальський зазначив, що "в 11 випадків пацієнтів, у яких були підозри на коронавірус, захворювання не підтвердилося, ще двоє на діагностиці".
По существу, зеля планирует новый голодомор - как в 20-том веке, Украина сдалась кацапам, и потеряла треть населения от голодомора, репрессий и развязанной кацапами войны, так и в 21-ом: Украина выбрала "мир", и потеряет треть населения от вируса, бороться с которым зеля не собирается, репрессий и войны, которую кацапы скоро снова начнут.
Еще нужно подумать, в чьих лабораториях этот вирус произвели. Кацапы умеют.
Такой текст загадочный
Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаевИсточник: https://censor.net.ua/n3173964