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 Суспільство, Здоров'я
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 Тест-системи для діагностики коронавірусу вже на українській митниці, - Скіпальський

Тест-системи для діагностики нового коронавірусу вже на митному кордоні України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив гендиректор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський на пресконференції в Києві в середу.

"Тест-систем, які вже поставили в Україну, достатньо для дослідження 25-30 випадків. Водночас існують домовленості зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткової поставки тест-систем найближчим часом, що збільшить цю кількість удвічі або втричі", - сказав він.

Крім того, Скіпальський зазначив, що "в 11 випадків пацієнтів, у яких були підозри на коронавірус, захворювання не підтвердилося, ще двоє на діагностиці".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173964
 
 
 Топ коментарі
 
Може і обігнати, якщо система - контрабас.
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Такс, системы уже почти есть, а вирус, что-то задерживается
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Може і обігнати, якщо система - контрабас.
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Вирус уже в Украине. Просто минздарв его распознавать не умеет. И не хочет - зеле выгодно, чтоб в Украине была эпидемия. Борт МАУ из Китая вчера 200 граждан привез - думаешь, они на карантине? А куй. Их распустили по домам. Украина тебе не Америка, где эпидемконтроль осуществляют военные.
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хз. обычно если кто умирает от гриппа или осложнений, то на цензоре сразу соответсвуюющая новость появляется. Как будет массовый мор, тогда и будет понятно: завезли или нет...
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С чего ты решил, что цензор пишет о ВСЕХ случаях смерти от осложнений? Пишет о некоторых, о которых не пишет - о них ты не знаешь. И статистику у нас никто не ведет. А когда в каждой семье будет труп, дергаться будет поздно.

По существу, зеля планирует новый голодомор - как в 20-том веке, Украина сдалась кацапам, и потеряла треть населения от голодомора, репрессий и развязанной кацапами войны, так и в 21-ом: Украина выбрала "мир", и потеряет треть населения от вируса, бороться с которым зеля не собирается, репрессий и войны, которую кацапы скоро снова начнут.

Еще нужно подумать, в чьих лабораториях этот вирус произвели. Кацапы умеют.
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бла-бла-бла от минздрава. Месяц назад я был с ребенком в поликлинике - врач сказал, что реально проверить, грипп у нас или нет, невозможно: тестов нет. "Выполняйте общие рекомендации и надейтесь на лучшее" - грипп был очень тяжелый. Или не грипп, кто его знает.
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У нас сьогодні двоє померли. Легені вигоріли.
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ЭпидемиологияКоронавирусы вызывают заболевания млекопитающих (у кошек, собак, свиней, крупного рогатого скота) и птиц.

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Может, действительно грипп, а может коронавирус. Никто не скажет - в Украине вирусы не различают. Не умеют, и не хотят. Двойная выгода: припрятанные в СНБО миллиарды не тратятся, а эпидемия зеленым только выгодна.
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Вау! Думка антищепленика і любителя ;урінотерапії; нам дуже цікава!
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что то не понятно, привезли 25 или 30 этих тестов?
Такой текст загадочный
Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаевИсточник: https://censor.net.ua/n3173964
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Ну, лично о себе зеля заботится. А 40 миллионов украинцев ему безразличны.
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