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Все про:інтернет (403) Київ (6931) Київрада (241) Метрополітен (412) 4G (16)

 У Київраді відклали розгляд рішення щодо запуску 4G в метро

Депутати Київради відклали розгляд проєкту рішення про плату за доступ до інфраструктури, який дає "зелене світло" для будівництва мобільними операторами 4G мережі в метро, через нюанси з регламентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Для того щоб комісія підтримала проєкт, його потрібно відправити на розгляд регуляторної комісії і вона має схвалити проєкт, повідомили під час наради.

"Ми двома руками за і готові підтримати проєкт, але потрібно слідувати регламенту", - зазначив голова комісії з транспорту Олексій Окопний. Представник економічного департаменту КМДА сподівається, що "до кінця лютого рішення буде повторно винесено на розгляд комісії".

"Треба запропонувати рішення нашим партнерам, щоб стартувати в березні зі встановленням обладнання. І паралельно закрити юридично це питання депутатами, щоб ні в яких судів не було претензій", - сказав радник мера Києва Максим Бахматов. Олексій Окопний підтримав його пропозицію.

Також радник мера зазначив, що "стоїть завдання в березні почати (проводити 4G. - Ред.)". Він звернувся до представника метрополітену з пропозицією підписати тимчасову угоду. У метрополітені відповіли, що хочуть шукати "індивідуальне рішення". На що Бахматов запропонував "укласти прямий договір". Йому відповіли, що це "перевищення повноважень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173959
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно. Лучше еще поднять цену за проезд
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А про киву подумали? Как же он будет смотреть порнуху находясь в метроплитене? В Киевсовете отложили рассмотрение решения по запуску 4G в метро - Цензор.НЕТ 2352
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а сколько в киеве проезд в метро стоит?
говорят там до сих пор народ по жетонам ездит как в 90-е
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8 гривен. жетонов скоро не будет: будут е-квитки и одноразовые тикеты
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поняв
а лотки с переходов говорят так и не убрали
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Это вы еще в Харькове не были) Там все переходы очень длинные и засеяные ларьками. Киев просто отдыхает В Киевсовете отложили рассмотрение решения по запуску 4G в метро - Цензор.НЕТ 6856
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говорят шо там в метро 4G уже как лет 10
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Не в состоянии строить новые станции, зато интернет, это все.
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так и интернет не могут. не могут не то что строить, а разрешить провести его другим. Это дно. Виталя, уходи!
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Правильно. Лучше еще поднять цену за проезд
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Ето вам не мост для сепаров строить за 2 месяца без проектов, без регламентов и согласований. А как что то для народа так годами бумажки гоняете по кабинетам и с каждом кабинете один нолик пририсовываете для себя. Или как частнику свет провести от столба который под самым домом то нужно год побегать по кабинетам позасевать баблом и поунижаться.
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Таке враження, ніби на київському метрополітені світ клином зійшовся. Більше проблем нема - ні в державі, ні в Києві?
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