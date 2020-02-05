 У Київраді відклали розгляд рішення щодо запуску 4G в метро

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Для того щоб комісія підтримала проєкт, його потрібно відправити на розгляд регуляторної комісії і вона має схвалити проєкт, повідомили під час наради.

"Ми двома руками за і готові підтримати проєкт, але потрібно слідувати регламенту", - зазначив голова комісії з транспорту Олексій Окопний. Представник економічного департаменту КМДА сподівається, що "до кінця лютого рішення буде повторно винесено на розгляд комісії".

"Треба запропонувати рішення нашим партнерам, щоб стартувати в березні зі встановленням обладнання. І паралельно закрити юридично це питання депутатами, щоб ні в яких судів не було претензій", - сказав радник мера Києва Максим Бахматов. Олексій Окопний підтримав його пропозицію.

Також радник мера зазначив, що "стоїть завдання в березні почати (проводити 4G. - Ред.)". Він звернувся до представника метрополітену з пропозицією підписати тимчасову угоду. У метрополітені відповіли, що хочуть шукати "індивідуальне рішення". На що Бахматов запропонував "укласти прямий договір". Йому відповіли, що це "перевищення повноважень".

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