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Все про:дороги (825) Голик (68)

 Президент підписав закони про додаткове залучення 19,3 млрд грн на ремонт доріг, - радник прем'єра Голик

У 2020 році в Україні витратять рекордні кошти на приведення до ладу автомобільних доріг. Президент Володимир Зеленський підписав два закони про додаткове залучення коштів на дороги "Укравтодору".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Два закони, підписані Президентом. +19,3 млрд грн на дороги "Укравтодору", які будуть залучені від українських банків і через випуск єврооблігацій", - розповів Голик.

Закони "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України" і "Про внесення змін до ст.6 закону України "Про державний бюджет на 2020 рік" були схвалені Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписані Президентом 4 лютого.

Ці закони дозволяють залучати кошти комерційних організацій під гарантії уряду на розвиток дорожньої галузі.

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Голик нагадав, що, крім того, Кабінет міністрів вже розпорядився розподілити 31,5 млрд гривень Дорожнього фонду на ремонт конкретних доріг. Таким чином, бюджет на ремонт доріг перевищив відповідні показники попереднього року.

"Але це ще не всі новини про гроші на дороги "Укравтодору" в цьому році", - запевнив радник голови уряду.

Раніше Кабінет міністрів представив стратегію "Зшити країну", згідно з якою в Україні за рік мають бути капітально відремонтовані понад 6 тисяч кілометрів доріг міжнародного, державного та місцевого значення. За словами радника прем'єр-міністра Юрія Голика, особлива увага приділятиметься якості виконаних робіт.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173958
 
 
 Топ коментарі
 
Планы, планы, планы...
Уже закончился январь, начался февраль 2020 года, а эти все планируют.
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Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии. Ориентировочная сумма кредитов - около 20 млрд. гривен. Общая сумма финансирования - 50 млрд. гривен.
СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
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Планы, планы, планы...
Уже закончился январь, начался февраль 2020 года, а эти все планируют.
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Богдан думу думает. Схемы новые придумывает. Его смотрящим над строительством дорог поставили.
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Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии. Ориентировочная сумма кредитов - около 20 млрд. гривен. Общая сумма финансирования - 50 млрд. гривен.
СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
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значит оманский марадур будет теперь пиз..ть эшелонами
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Интересно. Если перевести на бытовой уровень. Глава семьи, на семью которого постоянно нападают хулиганы в подворотне, и дом которого грабят вместо оружия решил купить новый унитаз и обновить кухонные фасады. Наверное каждый мужчина так бы и поступил?????
Если не тратится на оборону , то на этих дорогах российские танки будут устанавливать рекорды скорости!
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Если точнее, то миллиарды налогоплатильщиков снова будут укатаны в асфальт, в виде ямочного ремонта, который смоет новая весна, хотя бы с откатами разобрались, а то треть приходилось возвращать чиновникам, при прошлых активных ремонтниках у власти ничего не менялось.
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Президен - дурак, его место в психушке, пожизненно.
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пусть только дороги делает не укравтодор....
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