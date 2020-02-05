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Все про:діти (1807) ім'я (7) Кулеба Микола (43)

 Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба вважає, що батькам не можна давати дитині ім'я, яке в подальшому може призвести до цькування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що часом точаться дискусії навколо того, як батьки можуть називати свою дитину, хочу висловити свою думку. Так, батьки можуть обрати ім’я для дитини, яке вони хочуть. І в українському законодавстві немає обмежень на вибір імені дитини. Проте я наполягаю, що це має відбуватися в межах здорового глузду. І якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я, держава має втрутитися", - написав він.

Кулеба зазначив, що в різних країнах це питання регулюється по-різному: "Є ряд країн, в яких вважають, що мама і тато мають усвідомлювати, що ім’я може вплинути на подальше життя дитини. Тому уряд має право втрутитися і заборонити вписувати "дивне" ім’я в перші документи малюка. Адже інколи доходило до того, що для імені дитини обиралися розділові знаки або просто набір букв".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьки можуть назвати дитину Z148, і це нормально", - глава Мін'юсту Малюська

Дитячий омбудсмен навів приклад, що французьке законодавство заборонило називати дитину "Нутела". Суд порахував, що таке ім’я суперечить інтересам дитини, оскільки може привести до знущань і глузувань з боку однолітків. Таке саме рішення було ухвалено стосовно "Strawberry"

У північно-західному мексиканському штаті Соноре є цілий список дитячих імен, які батьки не зможуть дати своїй дитині. У 2014 році був представлений список з 61 імені. Це було зроблено з метою захистити дітей від подальшого знущання і переслідування. І багато чого з цього списку було додано зовсім недавно з реєстрів новонароджених. Наприклад, не можна називати дітей Бетменом і Фейсбук.

У Данії є список з 7000 схвалених імен, тому керівництво країни вважає, що із семи тисяч імен можна вибрати один варіант. Щоб дати дитині ім’я "не зі списку" - отримайте спеціальний дозвіл в Слідчому управлінні імен Копенгагенського університету та Міністерстві у справах церкви ( https://cutt.ly/0rPJgQu , https://cutt.ly/ZrPJjyC) 

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"Кожен батько і мати хоче, щоб його дитина була особливою. Проте батьки мають пам’ятати про власну відповідальність, яка на них покладена. В тому числі і у виборі імені для дитини. Я проти того, щоб ім’я дитини було несвідомою забаганкою батьків "виділитися". Власні імена батьки можуть змінювати, як їм забажається. І дитина, коли виросте, також може змінити своє ім'я. Але не можна наперед називати дитину так, що це може призвести до цькування", - резюмував Кулеба.

Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим імям, - дитячий омбудсмен Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173952
 
 
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Тобто Ви зрозуміли про кого я і зразу зреагували - як собака Павлова на світло виділила шлуноковий сік через фістулу. Мені до вподоби такі цікаві досліди. Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 1578
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Ні, скоріше лобом - бо тільки ідіот може вважати що слово Петрик - образливим. Якщо Ви не зебіл, звичайно.
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Я бы так не сказал , Петрик персонаж теперь стал токсичным
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Це ви скажете персонажу, який вас зустріне біля воріт раю.
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Как кто ? Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 8071...Cидящие на верблюдах райские гурии Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 9406
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Омбар - оманський барига.
Вісломан - віслюк оманський.
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Протестую. Z148 не является пренебрежительным или оскорбительным. Это норма для нынешних властей.
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Это как в совке Даздраперма, Даздрасмыгда ... Скоро молодые зебилы будут давать своим детям имена: Зебил, зебоб, зелибоба, янелох42, моника и дальше по списку Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 3631
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Ще був Перкосрак (Первая Космическая Ракета) та Тролебузина (Троцкий-Ленин-Бухарин-Зиновьев).
Тролебузина - файна була б назва рослини, щось таке аж фентезійне... зілля якесь для магічного еліксиру.
"На третій чверті Місяця назбирай в лісі тролячої бузини..."
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У моєї бабусі була сусідка Домна (Домочка) на часть першої доменної печі на Запоріжсталі. Батько Домочки працював на її будівництві.
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Татко склепав пічку, а потім - доньку. Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 8947
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Взагалі то ім'я Домна або ж Домініка, що має латинське походження, утворене від «dominus», яке означає «власник», в релігійній трактуванні «Господь», тому ім'я Домна перекладають як «власниця», «пані» .
Просто за 70 років «праці » коммуно- атеїстів, все це було знищено з памяті совєтского народа...
Домініка...
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Ще на початку 90-х на "Что? Где? Когда?" було заковиристе запитання від телеглядачки з Крайньої Півночі, яку звали Саня Агрегатовна
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З словом Бузина в мене виникають потойбічні інфернальні асоціації.
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Некоторые из имён - это перебор. Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 6719 Вот, например, Слуганар - скромно, но с претензией. Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 4572
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Идиотам дай только тему и они все перевернут как всегда в политику.
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Эй, Вы там, наверху!

Малютка Z148

Рыбавшляпке
Самокатоног
Гидкованов (Мамамылорамов)

СамАсад
Вьетнамозвездецкая
Арахнофобия
БрагаВ
Драндулет
Шайтандан
Маркоровова
Кивичёс

Мустафа Ибрагим
Отстайко
Колыванчук
100$телочко
Воробьевская ..
.
и так далее....
Думаю, что остались еще детишки. которым имя еще не придумали)))
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Давай список запрещенных имен. А еще можете спросить у ребенка. Да, детки, не туда вы попали.
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Однако я настаиваю, что это должно происходить в пределах здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3173952

Не ваше псяче державне діло що робить родина. Коли вони алкоголіки чи наркомани, то інша справа, а як що батьки за дітьми добре доглядають, то які проблеми?
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Как должны родители ненавидеть своего ребенка, что бы имея фамилию Штопанный, дать ему имя Антон?!
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А вообще, это очень важно сейчас, избиратели ждут судьбоносных решений...
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Так давайте утвердим сборник имен на гос уровне!!!!
Все остальные, кто назван не согл сборнику - в 5 дневный срок переименоваться, иначе государство автоматом случайным образом вас переименует!
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А от колись в часи СРСР було й таке:
«- Действительно, в Советской России детям было модно давать самые невообразимые имена. Даздраперма (от лозунга «Да здравствует Первое Мая!»), Ревдит - («Дитя Революции»), Пофистал («Победитель фашизма Иосиф Сталин»), даже Перкосрак ("Первая космическая ракета)" ...Дазвсемир - от «Да здравствует всемирная революция!».
Даздранагон - от «Да здравствует народ Гондураса!».
Даздраперма - от «Да здравствует Первое мая!».
Даздрасмыгда - от «Да здравствует смычка города и деревни!».
Валтерперженка - от сокращения словосочетания «Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт».
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Валтерперженка - одразу асоціації з німецьким пердінням після зауеркрауту Государство должно вмешаться, если родители хотят назвать ребенка обидным или пренебрежительным именем, - детский омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 3488
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Більшість імен схожі на назви ліків. Я б запропонував гарне ім"я хлопчику, батьки якого проголосували за опів Турбодрот в честь І.Ківи. Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 3509
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Про назви ліків - пропоную ім'я Корвілол (Король-Віслюк, лол)
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Це, мабуть, рідинна форма для крапель в очі. Вгатайте з чого її роблять. Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 5576
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Про що думали розробники ібупрофена? Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 1699
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Є реклама ібупрофена - обезболюючого. Я казав один чоловік - не "болеутоляющее", а "болеустрашающее".
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Родители новорожденной девочки из Омска ошарашили местный ЗАГС, назвав свою дочь Медмией (аббревиатура полного имени Медведев Дмитрий Анатольевич). Когда ребенок подрастет, он сможет познакомиться с друзьями по несчастью - мальчиком Влапуналом («Владимир Путин - наш лидер») и Выбориной, родившейся в день выборов в 2007 году в Хакасии.
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«***** і Даздрасмигма»....почті шо, как «Ромео і Джульєтта»...
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Камиссию!
Нимедленно создать комиссию - 40 маститых литераторов, 40 священнослужителей и 41 педагог, на предмет определения правильности имени ребёнка!
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Посміятися, звичайно, можна. Але дитині з цим жити, принаймні до 16 років. А це садочок, школа, та ще й ВУЗ прихватить.
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Тут треба чітко регулювати для запобігання волюнтаризмові чинуш. Одна справа - дати дитині явно образливе ім'я... Але на кацапії був прецедент кілька років тому, коли молоде подружжя, що належали (і хлопець і дівчина) до готичної субкультури, назвали сина Люцифером. На цій підставі їх позбавили батьківських прав - і хоча сім'я була абсолютно не "неблагополучками", приколупалися ще й до "нестандартньіх убеждений и образа жизни" (бо не в треніках ходять і не шансон слухають, а щось незкріпне й неправославне).
Дитину забрали в "православньій приют" і перейменували ледве не в Порфірія чи Акакія, а батьків поставили на облік.
От щоб у нас такого маразматичного втручання не було, пані та панове.
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Каждый ******** думает как увеличить свой бюджет и штат.
Любое регулирование это рак на теле нашего африканского общества - см.стат. данные.
Есть одно правило во всех нормальных странах - нет в реестре матюков - валяй.
Можно еще ограничить имя буквами, тире апострофом.
Но ни шагом больше, и так ни одна скотина аппарат не уменьшеат, давайте еще посадим дармоеда, который будет колупаться в носу и решать.
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Эта замечательная инициатива точно стоит зарплаты омбудсмена?
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Ну ну, а вы назовите свое чадо Нутеллой или Немирофф) Вам фирмы производители, будут обязаны выплачивать бабло, за рекламу. Вот потому и нельзя так называть. Хотя как по мне, какая разница? Соседка назвала свою дочку Парцеля, ее подружки кличут ее Парця)) хахах!
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Какое твое собачье дело, их дети из право. Если хотят так назвать, то не ваше зебильное дело.
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Кто дал право Вам ,ублюдкам,вмешиваться в семью? Ну кто,твари? Что закона о смене имени нет? Если уже в зрелом возрасте не нравится имя ЧЕЛОВЕК САМ его сменит! Кто Вам,уродам,дал право заразить в семейные отношения? Морду Вам пора уже бить,ублюдкам,с вашей наглостью.
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это тот самый сектант ,устроивший ДТП (проезд на красный), до сих пор на воле?Виновным кого сделали?
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Омбар - оманський барига.
Вісломан - віслюк оманський.

Корвісл - король-віслюк
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"родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена".

А также знать, что "имя может повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка" .
Лучше так: "Родители должны помнить, что зачатие ребёнка может повлиять на его дальнейшую жизнь". Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 5268
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Что значит "обидным именем"? "Вася" это обидное имя?
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Навеяло старый анекдот. Пришел дядька в ЗАГС и просит его переименовать. а звать его Микола Гивно. Паспортистка, давясь от хохота, спрашивает: "А как бы вы хотели?" Мужик гордо так - Я б хотел на Эдуард
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Новости генетики. Свирепствующий на просторах России вирус под именем Путин привел к мутации Гомо Советикус в Гомо Парашикус.


Имя: Джон.
Фамилия: Леннон.
Пол: Маккартни


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