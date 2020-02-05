 Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на те, що часом точаться дискусії навколо того, як батьки можуть називати свою дитину, хочу висловити свою думку. Так, батьки можуть обрати ім’я для дитини, яке вони хочуть. І в українському законодавстві немає обмежень на вибір імені дитини. Проте я наполягаю, що це має відбуватися в межах здорового глузду. І якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я, держава має втрутитися", - написав він.
Кулеба зазначив, що в різних країнах це питання регулюється по-різному: "Є ряд країн, в яких вважають, що мама і тато мають усвідомлювати, що ім’я може вплинути на подальше життя дитини. Тому уряд має право втрутитися і заборонити вписувати "дивне" ім’я в перші документи малюка. Адже інколи доходило до того, що для імені дитини обиралися розділові знаки або просто набір букв".
Дитячий омбудсмен навів приклад, що французьке законодавство заборонило називати дитину "Нутела". Суд порахував, що таке ім’я суперечить інтересам дитини, оскільки може привести до знущань і глузувань з боку однолітків. Таке саме рішення було ухвалено стосовно "Strawberry"
У північно-західному мексиканському штаті Соноре є цілий список дитячих імен, які батьки не зможуть дати своїй дитині. У 2014 році був представлений список з 61 імені. Це було зроблено з метою захистити дітей від подальшого знущання і переслідування. І багато чого з цього списку було додано зовсім недавно з реєстрів новонароджених. Наприклад, не можна називати дітей Бетменом і Фейсбук.
У Данії є список з 7000 схвалених імен, тому керівництво країни вважає, що із семи тисяч імен можна вибрати один варіант. Щоб дати дитині ім’я "не зі списку" - отримайте спеціальний дозвіл в Слідчому управлінні імен Копенгагенського університету та Міністерстві у справах церкви ( https://cutt.ly/0rPJgQu , https://cutt.ly/ZrPJjyC)
"Кожен батько і мати хоче, щоб його дитина була особливою. Проте батьки мають пам’ятати про власну відповідальність, яка на них покладена. В тому числі і у виборі імені для дитини. Я проти того, щоб ім’я дитини було несвідомою забаганкою батьків "виділитися". Власні імена батьки можуть змінювати, як їм забажається. І дитина, коли виросте, також може змінити своє ім'я. Але не можна наперед називати дитину так, що це може призвести до цькування", - резюмував Кулеба.
Вісломан - віслюк оманський.
Тролебузина - файна була б назва рослини, щось таке аж фентезійне... зілля якесь для магічного еліксиру.
"На третій чверті Місяця назбирай в лісі тролячої бузини..."
Просто за 70 років «праці » коммуно- атеїстів, все це було знищено з памяті совєтского народа...
Домініка...
...
Ще ніхто не назвав сина Зеленський Іванович?
Малютка Z148
Рыбавшляпке
Самокатоног
Гидкованов (Мамамылорамов)
СамАсад
Вьетнамозвездецкая
Арахнофобия
БрагаВ
Драндулет
Шайтандан
Маркоровова
Кивичёс
Мустафа Ибрагим
Отстайко
Колыванчук
100$телочко
Воробьевская ..
.
и так далее....
Думаю, что остались еще детишки. которым имя еще не придумали)))
Не ваше псяче державне діло що робить родина. Коли вони алкоголіки чи наркомани, то інша справа, а як що батьки за дітьми добре доглядають, то які проблеми?
Все остальные, кто назван не согл сборнику - в 5 дневный срок переименоваться, иначе государство автоматом случайным образом вас переименует!
«- Действительно, в Советской России детям было модно давать самые невообразимые имена. Даздраперма (от лозунга «Да здравствует Первое Мая!»), Ревдит - («Дитя Революции»), Пофистал («Победитель фашизма Иосиф Сталин»), даже Перкосрак ("Первая космическая ракета)" ...Дазвсемир - от «Да здравствует всемирная революция!».
Даздранагон - от «Да здравствует народ Гондураса!».
Даздраперма - от «Да здравствует Первое мая!».
Даздрасмыгда - от «Да здравствует смычка города и деревни!».
Валтерперженка - от сокращения словосочетания «Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт».
Нимедленно создать комиссию - 40 маститых литераторов, 40 священнослужителей и 41 педагог, на предмет определения правильности имени ребёнка!
Дитину забрали в "православньій приют" і перейменували ледве не в Порфірія чи Акакія, а батьків поставили на облік.
От щоб у нас такого маразматичного втручання не було, пані та панове.
Любое регулирование это рак на теле нашего африканского общества - см.стат. данные.
Есть одно правило во всех нормальных странах - нет в реестре матюков - валяй.
Можно еще ограничить имя буквами, тире апострофом.
Но ни шагом больше, и так ни одна скотина аппарат не уменьшеат, давайте еще посадим дармоеда, который будет колупаться в носу и решать.
Вісломан - віслюк оманський.
Корвісл - король-віслюк
А также знать, что "имя может повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка" .
Лучше так: "Родители должны помнить, что зачатие ребёнка может повлиять на его дальнейшую жизнь".
Имя: Джон.
Фамилия: Леннон.
Пол: Маккартни
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