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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:вірус (188) Китай (314) Харків (1614) госпіталізація (68) студенти (164)

 У Харкові госпіталізували шістьох студентів із Китаю, один з них був в Ухані, - головлікар лікарні Нартов

Є ймовірність, що студенти контактували з носіями недуги, тому за ними посилено спостерігають.

Шістьох студентів з Китаю госпіталізували в Харківську обласну інфекційну лікарню. Їх помістили в спеціальні бокси, а лікарі ведуть за ними посилений нагляд. Хоча коронавірус у них не підтвердився, студенти могли контактувати з носіями інфекції - більшість з них недавно були в Китаї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KHARKIV Today.

"Ми їх спеціалізуємо з респіраторною інфекцією і динамічно за ними спостерігаємо", - розповів KHARKIV Today головлікар лікарні Павло Нартов.

Інфекціоніст зазначив, що з усіх госпіталізованих китайських студентів лише один був з міста Ухань - епіцентру інфекції.

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"Є критерії відбору хворих з приводу коронавірусної інфекції. Госпіталізовані студенти не входять до цих критеріїв для визначення клінічного випадку. Більшість з них були в Китаї, звідки недавно повернулися. При цьому за весь час був поки що тільки один хворий з міста Ухань - і у нього коронавірусна інфекція не підтвердилася. Незабаром його випишуть", - повідомив Нартов.

Більшість госпіталізованих студентів навчаються в ХАІ і живуть в гуртожитках вишу.

Головлікар інфекційної лікарні зазначив, що в Харківській області поки що немає тест-систем на виявлення коронавірусної інфекції.

"Поки що такі тест-системи були тільки в Києві, в лабораторному центрі. У нас сьогодні була селекторна нарада з Міністерством охорони здоров'я, і ​​там повідомили, що в Україну вже надійшла перша партія таких тестів. Найближчим часом надійде ще додаткова партія, і після цього розподілятимуть їх між областями. Тому поки що, якщо раптом трапляться якісь підозрілі випадки, якщо хворий підходить під клінічний випадок коронавірусної інфекції, ми будемо відправляти матеріал для аналізів у Київ", - розповів KHARKIV Today головлікар лікарні Павло Нартов.

Водночас Нартов не зміг відповісти на питання, коли приблизно перші тест-системи надійдуть в Харківську область.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173949
 
 
 Топ коментарі
 
ну так ничего удивитеного, у нас же прибыл самолет с китая и им померяли темпаратуру и отправили домой, хотя все знают что инкубыционный период 10-14 дней..... капец страна идотов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"В Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции", но коронавирус не подтвердился. То есть если не склеил лапти, значит не коронавирус.
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Скалецкая обещала на сегодня тест-системы. Сказано-сделано.
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в Харкові ще дофіга китайців нелегалів на ринку "барабашово" працюють, хто їх там перевіряє? Це ж не студенти.
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ну так ничего удивитеного, у нас же прибыл самолет с китая и им померяли темпаратуру и отправили домой, хотя все знают что инкубыционный период 10-14 дней..... капец страна идотов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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все правильно сделали. Я бы и температуру не проверял. Смысла нет.
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Так вот почему в Украине не зафиксировано случаев коронавируса!!!))) Нечем фиксировать ))))
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"В Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции", но коронавирус не подтвердился. То есть если не склеил лапти, значит не коронавирус.
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вернулись соколики из новогоднего турне по родным городам, слов нет идиоты в таможне одни идиоты, американцы с канадцами по две недели на островах целыми самолётами держат, а эти сразу на общагу поехали.
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Не хвилюйтеся, від коронавірусу в Україні Зеленського ніхто не помре.
Це я вам як медик заявляю.
А от від ГРВІ...
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Діагноз напишуть всім,хто "фсьо"- ГРВІ ?
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Определен эффективный препарат для лечения короновируса

У Харкові госпіталізували шістьох студентів із Китаю, один з них був в Ухані, - головлікар лікарні Нартов - Цензор.НЕТ 260

Американские врачи рассказали, как лечили первого пациента с коронавирусом 2019-nCoV.

Заболевание протекало типично для 2019-nCoV, симптоматическое лечение не помогало, на 10 день от начала симптомов началась декомпенсация функции дыхания на фоне атипичной пневмонии, не смотря на проводимое лечение и использования антибиотиков. Отменив аб терапию (что существенно) врачи начали внутривенные иньекции ремдезивира. Этот экспериментальный препарат созданный для борьбы с лихорадкой Эбола. И уже на следующий день пациент почувствовал себя лучше, а еще через сутки у него нормализовалась температура и исчезли все симптомы, кроме кашля.

Сверху сводная таблица симптомов и лечения

Первым появился кашель. На следующий день поднялась температура. Первые дни небольшая, потом в течение ряда дней порядка 39 градусов. С первых дней заболеваний отмечалась тошнота, пару дней был понос и рвота. Насморк появился на этапе выздоровления.

Подробности лечения:

Пациенту давали жаропонижающие (650 мг ацетаминофена каждые 4 часа и 600 мг ибупрофена каждые 6 часов), средство от кашля и примерно 6 литров физраствора каждый из первых шести дней госпитализации.

На третий день госпитализации пациенту сделали полные анализы крови, которые выявили лейкопению, легкую тромбоцитопению и повышенные уровни креатинкиназы. Кроме того, произошли изменения в показателях функции печени.

Рентгенограмма, сделанная на третий день госпитализации (седьмой день в больнице), не показала аномалий. Однако на пятый день госпитализации рентген показал наличие пневмонии в нижней доле левого легкого. В это время насыщение кислородом при обычном дыхании упало до 90% (при поступлении было 96%). На шестой день пациенту стали давать дополнительный кислород через нос со скоростью 2 литра в минуту. Было начато лечение ванкомицином и цефепимом.

На шестой день в больнице (десятый день болезни) на рентгенограмме грудной клетки были обнаружены полосатые помутнения в обоих легких, что является признаком атипичной пневмонии. При прослушивании отмечались хрипы в обоих легких.

Вечером седьмого дня госпитализации пациенту начали лечение ремдезивиром (это экспериментальное лекарство, которое ранее испытывали на больных Эболой). Побочных эффектов не наблюдалось. Вечером седьмого дня отменили ванкомицин, а затем и цефепим.

На восьмой день госпитализации состояние пациента улучшилось. Дополнительный кислород отменили, так как естественное насыщение вернулось к показателю 94-96%. Аппетит улучшился, а все симптомы, за исключением периодического сухого кашля и заложенного носа, исчезли. По состоянию на 30 января (статья опубликована 31 января) пациент оставался в больнице, лихорадка спала, а все симптомы исчезли, за исключением кашля, который становится все слабее.
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Отмечается, что нужно продолжать рандомизированные исследования, что это частный случай. Но результат все-таки положительный.
От себя замечаю, что в отличии от азиатских медиков, сообщающих, что лечение было успешным в результате ряда, суммы, комбинации "неких препаратов от вич и атипичной пневмонии применявшихся раньше", от результатов, когда пациентам давали все одновременно, и непонятно, что помогло, сыграли ли антибиотики какую-то роль - в этом исследовании роль препарата рамдезивир выглядит решающей.

Второе - не смотря на то, что состояние пациента было тяжелым, решающую роль видимо сыграл противовирусный препарат, а не наличие ИВЛ и средств обогащения кислородом. Это существенно, поскольку такие ресурсы гораздо труднее создавать с нуля и перемещать, чем ампулы с препаратом. Также стоит отметить момент, что лечение противовирусным препаратом начато не на этапе профилактики или начала заболевания, когда многие противовирусные препараты действуют обычно эффективнее, а уже на глубокой стадии болезни, с угнетением дыхания и эффект лечения проявился достаточно быстро.

Желающие почитать на английском сам медицинский доклад по ссылке
на русском языке популярно здесь
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При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань - и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", - сообщил Нартов.
Главврач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

Один я в недоумении?
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нет статистики умерших от вируса в Китае
500 человек на миллиард это ещё не значит
в Украине три года назад в г сумы
от пневмонии умерло примерно больше полсотни
и не было коллапса
а что вирус привезут было ясно и слабоумному
китайцы за10 дней построили больницу на 1000
а наши только собрались чтобы разрабатывать меры
противодейтвия
закрыть надо было приезд из Китая
а что в посылках не пришлют /пришлют /
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Зачем впускать в Украину приезжих из Китая, нет тестов для определения этого вируса и зачем рисковать миллионами украинцев, которые не имеют денег на простое лечение от гриппа и на вакцинацию. Что за придурки у власти, что ни фига не понимают.
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Срочно созвать большое совещание и совещаться не менее двух недель!
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