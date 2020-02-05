 Чернігівський суддя відпустив викрадача людей, який двічі втікав і якого розшукував Інтерпол

Про це в коментарі "Апострофу" повідомив адвокат Андрій Кудрик.
За його словами, Пащенко, всупереч рішенню суду про заборону покидати місце проживання, спробував вилетіти з України та був затриманий прикордонниками в Київському аеропорту.
"Після цього, під час повторного розгляду клопотання про утримання його під вартою, колегія суддів Чернігівського апеляційного суду під головуванням судді Антипець визначила запобіжний захід: утримання під домашнім арештом. Замість арешту у шахрая, який неодноразово побував за ґратами, фігуранта багатьох кримінальних проваджень, у тому числі і справи про викрадення ексмера Херсона Володимира Сальдо, Дениса Пащенка – заборона залишати тимчасове житло у Чернігові з 21 години до 7 години ранку", – зазначив Кудрик .
Адвокат нагадав, що у січні 2019 року Пащенко був затриманий у Швейцарії за підозрою у викраденні Сальдо, а в листопаді – екстрадований в Україну, де йому визначили запобіжний захід: утримання під вартою.
"3 січня 2020 року, попри клопотання слідчого та прокуратури про продовження утримання під вартою, слідчий суддя Овсієнко обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", – підсумував Кудрик.
Як відомо 20 червня 2016 року Сальдо приїхав у Домінікану на ділову зустріч на запрошення Banco Citi Bank (Panama). Запрошення організував Житель Херсона Денис Пащенко. Приводом для зустрічі було проведення переговорів з потенційними інвесторами. Наступного дня після приїзду в Пунта Кану Сальдо був позбавлений волі. Сальдо провів в ув'язненні 59 днів. Звільниться з полону, за його свідченням, допоміг один з учасників викрадення.
У березні 2017 року Пащенку заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимога передачі майна або права на майно з погрозою насильства над потерпілим і його близькими родичами (вимагання), з погрозою вбивства, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. У національний розшук Пащенка оголосять 6 березня 2017 року, а в міжнародний розшук - 1 листопада 2018 року.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
Расскажи-ка честнОму народу, сколько мантий снял бубочка за 5 прошедших месяцев или 20 недель?
Я тебе подскажу, ты ж сам не решишься: ноль целых х#й десятых.
А это значит, что всех имеющихся судей зеленая власть считает добросовестными.
Так что, про Пороха завали хлебало.
Цим все сказано про Ваш IQ.
Нужно не дрочить комменты по гривне, убивая своё же будущее, а выходить на улицы под очень конкретные акции по судебной системе.
Никогда этого не будет, прямо как в анекдоте про чертей и казаны с евреями и хохлами (украинами могу назвать только достойных сограждан, коих всего пара процентов).
Скажем, так, я пытался подбить блогеров кинуть посты в поддержку петици, писал Бирюкову, если правильно помню, Бигдану с жж и еще нескольким (тот вообще продался с потрохами), максимум что я получил в ответ "по этому вопросу координирует К".
К, не ответил, К был вменяемый антикоррупционер, но через неделю резко начал писать статьи какой Луценко чудесный кандидат, какие там штатовские кандидатуры. Продажные твари.