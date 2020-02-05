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Все про:Інтерпол (263) викрадення (380) Сальдо (8) суддя (1015)

 Чернігівський суддя відпустив викрадача людей, який двічі втікав і якого розшукував Інтерпол

Після спроби втекти з України колегія суддів Чернігівського апеляційного суду під головуванням судді Антипець повторно відпустили під домашній арешт фігуранта справи про викрадення ексмера Херсона Володимира Сальдо – Дениса Пащенка.

Про це в коментарі "Апострофу" повідомив адвокат Андрій Кудрик.

За його словами, Пащенко, всупереч рішенню суду про заборону покидати місце проживання, спробував вилетіти з України та був затриманий прикордонниками в Київському аеропорту.

"Після цього, під час повторного розгляду клопотання про утримання його під вартою, колегія суддів Чернігівського апеляційного суду під головуванням судді Антипець визначила запобіжний захід: утримання під домашнім арештом. Замість арешту у шахрая, який неодноразово побував за ґратами, фігуранта багатьох кримінальних проваджень, у тому числі і справи про викрадення ексмера Херсона Володимира Сальдо, Дениса Пащенка – заборона залишати тимчасове житло у Чернігові з 21 години до 7 години ранку", – зазначив Кудрик .

Адвокат нагадав, що у січні 2019 року Пащенко був затриманий у Швейцарії за підозрою у викраденні Сальдо, а в листопаді – екстрадований в Україну, де йому визначили запобіжний захід: утримання під вартою.

"3 січня 2020 року, попри клопотання слідчого та прокуратури про продовження утримання під вартою, слідчий суддя Овсієнко обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", – підсумував Кудрик.

Як відомо 20 червня 2016 року Сальдо приїхав у Домінікану на ділову зустріч на запрошення Banco Citi Bank (Panama). Запрошення організував Житель Херсона Денис Пащенко. Приводом для зустрічі було проведення переговорів з потенційними інвесторами. Наступного дня після приїзду в Пунта Кану Сальдо був позбавлений волі. Сальдо провів в ув'язненні 59 днів. Звільниться з полону, за його свідченням, допоміг один з учасників викрадення.

У березні 2017 року Пащенку заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимога передачі майна або права на майно з погрозою насильства над потерпілим і його близькими родичами (вимагання), з погрозою вбивства, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. У національний розшук Пащенка оголосять 6 березня 2017 року, а в міжнародний розшук - 1 листопада 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173940
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы у власти , что вы хотели от них ????
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Да Здравствует наш суд -- самый продажный суд в МИРЕ Черниговский судья отпустил дважды сбегавшего похитителя людей, которого разыскивал Интерпол - Цензор.НЕТ 7453
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Точно! Это зебилы провели потужну рехворму судебной системы и провели переаттестацию судей.
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Зебилы у власти , что вы хотели от них ????
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Точно! Это зебилы провели потужну рехворму судебной системы и провели переаттестацию судей.
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Благодаря зебилам никакой реформы нет и не будет... вы сделали это разом.
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Нет, только свидетели Зерро во главе со своей мессией могут говорить так https://censor.net.ua/news/3173889/uveren_chto_my_dojivem_do_togo_momenta_kogda_sudebnaya_sistema_budet_perezagrujena_zelenskiyi. Они только и могут, что надеяться, потому как сделать/создать ничего не могут.
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02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

Расскажи-ка честнОму народу, сколько мантий снял бубочка за 5 прошедших месяцев или 20 недель?
Я тебе подскажу, ты ж сам не решишься: ноль целых х#й десятых.
А это значит, что всех имеющихся судей зеленая власть считает добросовестными.
Так что, про Пороха завали хлебало.
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Хоча ви і так знаєте, але ще раз ... Пятница, 6 декабря 2019, "Судебная реформа Зеленского угрожает стабильности и независимости системы - "Венецианская комиссия"
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судья больше похож на подопечного вальцмана. блади-петя тоже ради денег творил безпридел.
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"безпридел"

Цим все сказано про Ваш IQ.
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Безграмотная кобыла забыла, что с 21 апреля "пети" уже нет, и вся ответственность за судейский "беЗпрИдел" лежит на Блазне
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ага, ты нам еще про липецкую хфабрику расскажи, про агента лолиту и всю прочую херню из эфэсбэшных методичек, коль заикнулась про вальцмана.))
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Кореянец, зебилы советуют собаками расплачиваться за газ. Как тебе идея? Перейдешь на кошачье меню, родственник кым чын ына?
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Да Здравствует наш суд -- самый продажный суд в МИРЕ
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ну он же у Черниговского судьи никого не похищал, вот он его и отпустил.... на мой взгляд - все логично.....
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браво портновско-зеленский суды. самые "честные" суды в мире! они сажают невиновных, а преступников отпускают на свободу. да здраствует зеленое робингудство!
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Зебилы вообще ничего не делают в плане реформ.
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І я ж кажу що не роблять,бо не сидить ще жоден пес зі свинарника.
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А можно судье фамилию принудительно поменять? На Стерхожопенко, например. Черниговский судья отпустил дважды сбегавшего похитителя людей, которого разыскивал Интерпол - Цензор.НЕТ 6183
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"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств", - отметил Гончарук.
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в кожному слові проявляються симптоми дебілізма... поруч ще фото цього младореформатора і відразу можна в палату
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судья себе на статью заработал. надеюсь его смогут притянуть к ответственности.
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Можливо,притягнуть,але не в цій країні і не в цьому житті !!! Реформу треба починати з суддів, від них починається цей "беспрєдєл". Кожен суддя у влади на гачку (завдяки своїй "діяльності", тому такі "кишенькові", "ручні" судді їм потрібні і ніхто їх міняти не буде.МІНЯТИ ПОТРІБНО СИСТЕМУ !!! Навіть,якщо поміняти владу, - це нічого не змінить, -- прийдуть нові,вмонтуються в систему і будуть чинити теж саме !!! СЛАВА УКРВЇНІ !!!
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А що вже когось притягували? Якби їх притягували то таких вироків не було б,хоча те сальдо й не заслуговує щоб за нього садити.
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йа малчать нє стану!!! СУДЬЯМ МЯСА В ЗАРПЛАТУ НЄ ДОКЛАДИВАЮТ!!!
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Наивные, давайте, топите друг против друга. Против вас и против нашего будущего эта ярых система будет работать, что при Порохе, которые симпотентил реформу и сунул туда своих уродов, что при Зеленском, который вообще охренел, назначив птра Портнова смотрящим.
Нужно не дрочить комменты по гривне, убивая своё же будущее, а выходить на улицы под очень конкретные акции по судебной системе.
Никогда этого не будет, прямо как в анекдоте про чертей и казаны с евреями и хохлами (украинами могу назвать только достойных сограждан, коих всего пара процентов).
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Единственная целевая акция которая была не пародией майдана, а по теме - против отставки Сакварелидзе, была года 4(!) назад, промолчу сколько там людей было. Самое печальное это то что начали скупать инфлюенсеров еще при порохе.

Скажем, так, я пытался подбить блогеров кинуть посты в поддержку петици, писал Бирюкову, если правильно помню, Бигдану с жж и еще нескольким (тот вообще продался с потрохами), максимум что я получил в ответ "по этому вопросу координирует К".
К, не ответил, К был вменяемый антикоррупционер, но через неделю резко начал писать статьи какой Луценко чудесный кандидат, какие там штатовские кандидатуры. Продажные твари.
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вот! наша судья!, да она за бабки отпустит садиста-извращенца, который изнасиловал ее собственную дочь!
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Шарик Корровский Повністю Вас підтримую,що треба міняти СИСТЕМУ.Всіх суддів треба звільнити - гірше вже просто не може бути. Тоді під нову систему ПРИСКІПЛИВО набрати нових ЧЕСНИХ,ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ.Такі судді Є, їх небагато,але вони Є. Розробити і прийняти Новий Закон про суд. І тримати суддів на контролі. У випадку неправомірних рішень - "вовчий" білет на руки і до кінця життя на роботу тебе приймуть тільки вручну копати землю.
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