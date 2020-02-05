 Тегеран продовжить співпрацю з країнами, які беруть участь у розслідуванні катастрофи літака МАУ, - Організація цивільної авіації Ірану

Про це йдеться в заяві Організації цивільної авіації Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Організація цивільної авіації Ірану продовжить аналіз різних аспектів катастрофи українського літака 8 січня в межах міжнародних та національних норм. Організація також продовжить співпрацю з країнами, що беруть участь у розслідуванні", - йдеться у повідомленні.
Іран очікує, що "всі сторони уникатимуть політизації катастрофи та не створюватимуть перешкоди технічному та спеціалізованому розслідуванню".
Представник Організації цивільної авіації Ірану заявив, що вони слідкували за чіткістю розслідування процесу, який призвів до авіакатастрофи у співпраці з відповідними місцевими та міжнародними органами.
Зазначається, що були зібрані та проаналізовані всі розмови пілотів та диспетчерів, що відбулися в день катастрофи літака МАУ.
Деякі записи та документи були передані представникам України в рамках звичайної процедури слідства. Однак, за словами представника організації, виток аудіофайлу суперечить правилам розслідування повітряних катастроф.
"Звуковий файл не є унікальним, оскільки інші рейси, які були на зв'язку з диспетчерською вежею, чули розмову в той самий час. Проте будь-який витік даних, наприклад, запис, який є частиною матеріалів слідства, суперечить правилам розслідування повітряних катастроф", – стверджують у Тегерані, пише Гордон.
Членів екіпажу борту Iran Aseman Airlines, який доповів диспетчеру про надзвичайну ситуацію, було опитано; на момент розмови з ними слідство не мало у своєму розпорядженні даних про ракетні пуски в районі аварії, ідеться в заяві.
Слідчі зібрали і проаналізували всі інші розмови пілотів та диспетчерів, які відбувалися в ранок катастрофи літака МАУ, зазначає ОЦАІ.
"Відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (також відому як Чиказька конвенція), громадську думку слід привертати не через витік результатів, а за допомогою з'ясування причин повітряної катастрофи, щоб уникнути їх повторення. Отже, єдиною організацією, яка має право надавати інформацію про катастрофу, є та, яка відповідає за її вивчення", – заявило іранське відомство.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.