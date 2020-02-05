EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  802  44
Все про:вірус (188) Зеленський (4363) Китай (314) Сі Цзіньпін (11)

 Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП

Президент України Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби", – йдеться у листі глави держави.

Також Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

"У цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України", – запевнив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173938
 
   
 Топ коментарі
 
Такое впечатление, что оно целыми днями тыняется по своему кабинету из угла в угол и мучительно думает, кому бы позвонить чтоб развлечься. Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП - Цензор.НЕТ 6049
 показати весь коментар
 
"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", - подчеркнул глава государства.

до слёз блеать Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП - Цензор.НЕТ 714
у нас то в это время сплошная веселуха
бедные кетайские братья
когда рашка у нас крым отжимала какую позицию выбрало мудрое руководство кетая
синьдзиньпинь тебе в дупу
Источник:https://censor.net.ua/n3173938
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса


Си Цзиньпин очень счастлив, даже прослезился!
 показати весь коментар
 
 
Только не едь туда!!!!111
Ибо будет хуже. Землетрясение например, и/или наводнение!
 показати весь коментар
 
 
Такое впечатление, что оно целыми днями тыняется по своему кабинету из угла в угол и мучительно думает, кому бы позвонить чтоб развлечься. Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП - Цензор.НЕТ 6049
 показати весь коментар
 
 
Ну, в нього ж не тільки одна держава в смартфоні.
 показати весь коментар
 
 
но на месте Китая я бы рассматривал данное обращение как прямую угрозу или проклятие.
 показати весь коментар
 
 
"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", - подчеркнул глава государства.

до слёз блеать Зеленский направил письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил поддержку гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса, - ОП - Цензор.НЕТ 714
у нас то в это время сплошная веселуха
бедные кетайские братья
когда рашка у нас крым отжимала какую позицию выбрало мудрое руководство кетая
синьдзиньпинь тебе в дупу
Источник:https://censor.net.ua/n3173938
 показати весь коментар
 
 
А ватной албании гумонитарочку из-за землетрясения нища Украина отправила, за какой хер?) Кировоградская или житомирская область тоже не отказалась бы от гуманитарки к примеру Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 8828
 показати весь коментар
 
 
я даже и не знав шо там землетрус був
а оно точно там было?)
как то мимо меня эта трагедия албанского народа прошла
албания кстати в ЕС? не в курсе?
раньше они самые нищие были
поэтому им все помогали
теперь самые нищие мы
и тоже всем помогаем
загадочная украинская душа
добрые мы наверное просто, отсюда и все наши беды
 показати весь коментар
 
Дмітрій, ти ж голосував за зебіла, що ти тепер постиш ці картики? поясни
 показати весь коментар
 
 
Зебуины все с отсутствием памяти. И очень надеятся,что все вокруг такие же. Сулима,вон,тоже возмущается,какие идиоты выбрали зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Дімасік, ти ж за ЗЕ! голосував.
Не сміши дядю.
 показати весь коментар
 
 
Зелена худоба пішла проти хазяїна? Шо трапилося? за собаку ціну ніхто не дає. А пам"ятаєш як ти закидав Пороху що фабрику не продав?
 показати весь коментар
 
В Симферополе остались запасы питьевой воды на 100 дней...Зеленский направил письмо главе о. Крым, в котором выразил поддержку гражданам России в связи нехваткой воды...Воды нет,но Вы держитесь! Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 3933
 показати весь коментар
 
 
Отец Х**ла НКВД-ист а дед Зеленского разве тоже ?
"В главном армейском храме России поместят фото отца Путина и деда Зеленского" -
inforesist.org/v-glavnom-armejskom-hrame-rossii-pomestyat-foto-otcza-putina-i-deda-zelenskogo.

Х**ло заманює Зелю на парад
 показати весь коментар
 
 
Жертва аборта сочувствует жертвам эпидемии.

 показати весь коментар
 
 
вот видите!
наш Зеля становится настоящим, большим политиком - а вы не верили...!
только вот что...
этот дружественный Китай с тоталитарным режимом, понастроившим концлагеря для несогласных, - почти все время поддерживает путина в ООН и далее везде...
Мог бы слово дружественный и пропустить...

От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", - говорится в письме главы государства.Источник: https://censor.net.ua/n3173938




Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 2477 Настоящее Время

@CurrentTimeTv

·3 февр.

Казахстанка с уйгурскими корнями подробно рассказала о 15 месяцах, проведенных в заключении в Китае. По ее словам, там находились одни мусульмане и их держали в маленькой комнате, в железных кандалах, давали неизвестные препараты, ей угрожали изнасилованием
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224392355446345729

 показати весь коментар
 
 
В Китае до 70% товаров народного потребления, изготовлено в концлагерях,то что весь Мир покупает китайское изготовлено в основном лагерными заключёнными Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 6095
 показати весь коментар
 
Nickol Nickols - это да..., но ни кто с приличных не называет Китай дружественным...

Тоталитарный комуно-гибридный режим как есть...
 показати весь коментар
 
Ну і є версія, що цей вірус має початок в військовій лабораторії, яка знаходиться в місті (о диво!) Ухань.
 показати весь коментар
 
 
есть версия что нами управляют рептилоиды а в космосе летает макарнооый монстр. И что?
 показати весь коментар
 
 
Срочно подготовить отряд итальянских космонавтов для борьбы с макаронным монстром!
 показати весь коментар
 
это больше чем версия...
учитывая что уже доказано искусственное происхождение этого вируса...
 показати весь коментар
 
 
А підтримав нас Китай, коли параша полізла на Україну? Але Китай у свій час заявляв про свое приєднання до положень Будапештського меморандуму. Так, не підписант. Але заявник.
 показати весь коментар
 
 
Интересно - какую поддержку подразумевает? Молитву?
 показати весь коментар
 
Наденет браслетики с именами заболевших. Заодно и в Мишлен подзаработает.
Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 7658
 показати весь коментар
 
У Си инсульт.
Стоит вопрос о смене власти.
 показати весь коментар
 
Ну все,вообще *издец будет. Тут и так дела не очень хорошо..
 показати весь коментар
 
В Китае от обычного вируса гриппа каждый год гибнет 200 тыс. людей.
Зе каждый год будет "выражать поддержку"?
 показати весь коментар
 
 
Так поддержка в чём? Типа, не камни ворочать?
 показати весь коментар
 
Оно своих граждан поддержать и защитить не в сосотоянии,а Китаю поддержку обещает.Разве что поддержку в распостранении короновируса.Так тут зеля работает-вчера пассажиров рейса из Китая без карантина по домом отправили.Самолёт продезинфицировали,личные вещи пилотов и стюардесс сожгли,а пассажиров-нафиг по домам.Чем не поддержка Китая
 показати весь коментар
 
 
"Разве что поддержку в распостранении короновируса."
 показати весь коментар
 
Зеля, так съезди в Китай .... посмотри новую больничку.... пособолезнуй...
Может народу Украины и повезет.....
Да....Сивоху не забуть взять....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору