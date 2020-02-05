 Зеленський направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив підтримку громадянам Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби", – йдеться у листі глави держави.
Також Зеленський побажав швидкого одужання хворим і висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.
"У цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України", – запевнив глава держави.
Си Цзиньпин очень счастлив, даже прослезился!
Ибо будет хуже. Землетрясение например, и/или наводнение!
до слёз блеать
у нас то в это время сплошная веселуха
бедные кетайские братья
когда рашка у нас крым отжимала какую позицию выбрало мудрое руководство кетая
синьдзиньпинь тебе в дупу
Источник:https://censor.net.ua/n3173938
а оно точно там было?)
как то мимо меня эта трагедия албанского народа прошла
албания кстати в ЕС? не в курсе?
раньше они самые нищие были
поэтому им все помогали
теперь самые нищие мы
и тоже всем помогаем
загадочная украинская душа
добрые мы наверное просто, отсюда и все наши беды
Не сміши дядю.
"В главном армейском храме России поместят фото отца Путина и деда Зеленского" -
inforesist.org/v-glavnom-armejskom-hrame-rossii-pomestyat-foto-otcza-putina-i-deda-zelenskogo.
Х**ло заманює Зелю на парад
наш Зеля становится настоящим, большим политиком - а вы не верили...!
только вот что...
этот дружественный Китай с тоталитарным режимом, понастроившим концлагеря для несогласных, - почти все время поддерживает путина в ООН и далее везде...
Мог бы слово дружественный и пропустить...
От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", - говорится в письме главы государства.Источник: https://censor.net.ua/n3173938
Настоящее Время
@CurrentTimeTv
·3 февр.
Казахстанка с уйгурскими корнями подробно рассказала о 15 месяцах, проведенных в заключении в Китае. По ее словам, там находились одни мусульмане и их держали в маленькой комнате, в железных кандалах, давали неизвестные препараты, ей угрожали изнасилованием
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224392355446345729
Тоталитарный комуно-гибридный режим как есть...
учитывая что уже доказано искусственное происхождение этого вируса...
Стоит вопрос о смене власти.
Зе каждый год будет "выражать поддержку"?
Может народу Украины и повезет.....
Да....Сивоху не забуть взять....