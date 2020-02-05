 Кількість скарг на рейдерство скоротилася втричі, ще кілька місяців - і про неї можна забути, - Дубілет

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз дуже і дуже позитивна динаміка в тих випадках рейдерства, які бачимо.
"Ми маємо кількість випадків рейдерства, тобто як ми судимо з кількості скарг на комісію, впала втричі. А якщо подивитися на час розгляду цих скарг, то раніше це були тижні і тижні, а зараз вони вже навчилися до доби ухвалювати рішення про повернення власності. Тобто зараз вже майже немає сенсу робити якесь рейдерство, тому що міністерство навчилося дуже швидко реагувати на ці випадки", - сказав Дубілет.
На питання про те, коли в Україні можуть взагалі забути про рейдерство, Дубілет відповів: "Я думаю, що ще кілька місяців - і все. Тому що комунальні підприємства закрили. Зустрічаються якісь поодинокі випадки з нотаріусами. Зараз щоразу, коли бачать нотаріуса, який явно перевищив повноваження, то його відключають від системи".
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про ефективну роботу Офісу протидії рейдерству та закликав звертатися туди всіх українців, які постраждали від незаконної перереєстрації нерухомості.
WADA уведомила Россию о недопуске на чемпионат мира - 2022.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу - 2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщил катарский телеканал BeIN Sports 5.
По информации источника, агентство уведомила Россию о недопуске к соревнованиям.
Пошёл я открывать шампанское !
С праздником Вас
Всем приятного дня
- йєщьо нікто нє пріходіл жаловацца!
Зе признався, що надіється дожити до перезавантаження судів.
Тобто признав, що нічого з корупцією в тих судах вдіяти не може.
І на такому фоні вводити ринок землі, це прямий шлях до втрати державності.
сменится власть, начнутся новые отжимы..
Да только вас каленым железом нужно выжигать..
Ждите волну инвестиций ага.