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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мін'юст (647) рейдерство (201) Дмитро Дубілет (85)

 Кількість скарг на рейдерство скоротилася втричі, ще кілька місяців - і про неї можна забути, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет зауважив, що Мін'юст навчився дуже швидко реагувати на випадки рейдерства.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз дуже і дуже позитивна динаміка в тих випадках рейдерства, які бачимо.

"Ми маємо кількість випадків рейдерства, тобто як ми судимо з кількості скарг на комісію, впала втричі. А якщо подивитися на час розгляду цих скарг, то раніше це були тижні і тижні, а зараз вони вже навчилися до доби ухвалювати рішення про повернення власності. Тобто зараз вже майже немає сенсу робити якесь рейдерство, тому що міністерство навчилося дуже швидко реагувати на ці випадки", - сказав Дубілет.

На питання про те, коли в Україні можуть взагалі забути про рейдерство, Дубілет відповів: "Я думаю, що ще кілька місяців - і все. Тому що комунальні підприємства закрили. Зустрічаються якісь поодинокі випадки з нотаріусами. Зараз щоразу, коли бачать нотаріуса, який явно перевищив повноваження, то його відключають від системи".

Також читайте: Зеленський: Офіс протидії рейдерству працює результативно, закликаю звертатися всіх потерпілих від дій "загарбників". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про ефективну роботу Офісу протидії рейдерству та закликав звертатися туди всіх українців, які постраждали від незаконної перереєстрації нерухомості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173934
 
 
 Топ коментарі
 
Почему это талантливое дитя смогло раскрыться исключительно на фирме, которой управлял его папа ?
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Про контробанду забули, про корупцію забули. Скоро забудемося про дохідну частину бюджету.
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Хех. Про корупцію вже забули. Про устойчівоє перемиріє теж пам"ятаємо.
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Про контробанду забули, про корупцію забули. Скоро забудемося про дохідну частину бюджету.
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Почему это талантливое дитя смогло раскрыться исключительно на фирме, которой управлял его папа ?
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Честно, поначалу думал, что он в зеленой команде самым адекватным будет. Я ошибался...
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Хех. Про корупцію вже забули. Про устойчівоє перемиріє теж пам"ятаємо.
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а он откуда знает?об этом должны силовики вещать,а не какой то диджитал министр...
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Так уже все знают - захватывать нечего. Всё давно захвачено.
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Премия Фантазер 2020 года явно за Дубилетом будет. И это еще только февраль.
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звичайно жалоб на рейдество поменшало, а кому жалуватись, коли головний рейдер країни поставив свого клоуна Президентом?
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"о которых мы судим по количеству жалоб на комиссию"(с) нет жалоб - нет рэйдерства. просто.
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Угу..Лайфхак зекоманде-запретить принимать жалобы на рейдерство.Через месяц рейдерство будет искоренено.Можно выписывать премии. Кількість скарг на рейдерство скоротилася втричі, ще кілька місяців - і про неї можна забути, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7656
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можно дебилижидизировать и они исчезнут...
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А хтось покараний за це? Покищо чути, як "самовіддано було відбито атаку рейдерів"...
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Хорошие новости:
WADA уведомила Россию о недопуске на чемпионат мира - 2022.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу - 2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщил катарский телеканал BeIN Sports 5.
По информации источника, агентство уведомила Россию о недопуске к соревнованиям.

Пошёл я открывать шампанское !

С праздником Вас

Всем приятного дня
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- а ваші парашюти надьожнийє?
- йєщьо нікто нє пріходіл жаловацца!
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Нова хвиля рейдерства почнеться після введення ринку землі.
Зе признався, що надіється дожити до перезавантаження судів.
Тобто признав, що нічого з корупцією в тих судах вдіяти не може.
І на такому фоні вводити ринок землі, це прямий шлях до втрати державності.
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Ну да. С новыми законами скоро никто не будет жаловаться на власть вообще.
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передайте этому чуваку, у которого батя выводил деньги клиентов приватбанка в офшоры, что он дятел.
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А свиной мальдивский потрох мало того, что сам грабил народ, наживаясь на войне, так и с бандитизмом и рейдерством не боролся, кровавый зажиревший хряк.
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потому, что уже все отжали...
сменится власть, начнутся новые отжимы..
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Вашу бы зеленожопую шоблу забыть..
Да только вас каленым железом нужно выжигать..
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Удот без озглый, что оно такое мелет это существо. Каков президент дебил, такая у него и команда.
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А вот это уже хорошо.Я смотрю и в Затоке рейдеров уже пакуют.Продолжайте в том же духе.Только начните пожалуста с головы.Петренко и Бернацкую на нары.После этого,они всю цепочку сдадут под чистую.
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Просто уже до всех дошло, что жаловаться больше некому - рейдеры у власти.

Ждите волну инвестиций ага.
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