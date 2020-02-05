 53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС

Про це 5 лютого виданню "ГОРДОН" розповіли в Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"53 наші співвітчизники виявили бажання бути евакуйованими з провінції Хубей на батьківщину. У посольстві в цілодобовому режимі працює оперативна група з надання допомоги громадянам України, яка в режимі реального часу обробляє звернення наших співвітчизників. Також працює "гаряча лінія" департаменту консульської служби МЗС України по телефону: +38 044 238 16 57", - додали в пресслужбі.

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У відомстві додали, що представники української влади працюють над тим, щоб евакуювати українців з місцевостей, які найбільш уражені коронавірусом 2019-nCoV.

"Міністерством закордонних справ у межах своїх повноважень проводиться робота з нашими співвітчизниками в КНР. Зокрема, опрацьована логістична складова та інші практичні заходи, безпосередньо пов'язані з організацією процесу вивезення українських громадян", - розповіли в МЗС.