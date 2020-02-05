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 Політика України, За кордоном
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 53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС

Станом на 4 лютого посольству України в Китаї відомо про 80 ​​громадян України, які перебувають в місті Ухань та інших містах провінції Хубей, на які поширюються карантинні заходи через коронавірус 2019-nCoV.

Про це 5 лютого виданню "ГОРДОН" розповіли в Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"53 наші співвітчизники виявили бажання бути евакуйованими з провінції Хубей на батьківщину. У посольстві в цілодобовому режимі працює оперативна група з надання допомоги громадянам України, яка в режимі реального часу обробляє звернення наших співвітчизників. Також працює "гаряча лінія" департаменту консульської служби МЗС України по телефону: +38 044 238 16 57", - додали в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з Китаю планується цього тижня, - ЦГЗ

У відомстві додали, що представники української влади працюють над тим, щоб евакуювати українців з місцевостей, які найбільш уражені коронавірусом 2019-nCoV.

"Міністерством закордонних справ у межах своїх повноважень проводиться робота з нашими співвітчизниками в КНР. Зокрема, опрацьована логістична складова та інші практичні заходи, безпосередньо пов'язані з організацією процесу вивезення українських громадян", - розповіли в МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173933
 
 
 Топ коментарі
 
Если их будет встречать и обниать зеленский ,то я согласен 53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая, - МИД - Цензор.НЕТ 7631
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Он проник весной 2019 и поразизил 73 % населения Украины,,,
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Одна вчера по телеку: а я все равно поеду, мне не страшно. Да млять, отсидит там свой 10-дневный тур, а потом "эвакуируйте меня, срочно!"
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Если их будет встречать и обниать зеленский ,то я согласен
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А кто заплатит за это удовольствие? Летели в Китай, не спрашивали, а тут "пАмАгите" из бюджета!
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Если летели по путевке, то тур-оператор. Если за свой кошт туда, то за свой должны и назад
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а у чому тоді сенс евакуації?: що літак один на всіх і рейс? тобто без евакуації летіли б усі по-різному?
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Нехай добираються на перекладних, моя думка!!!
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Зеля заинтересован, чтоб в Украине началась эпидемия. Так как ищет сейчас, на что бы списать результаты своего бездарного "хозяйствования". Обнимать заразившихся он не будет - не настолько дурак. Но никакого карантина тоже не будет.
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Не нужно пиариться-- если хотите помочь приготовте помещения для карантина как делают все страны . Только после этого можно говорить о эвакуации 53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая, - МИД - Цензор.НЕТ 1093
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Одна вчера по телеку: а я все равно поеду, мне не страшно. Да млять, отсидит там свой 10-дневный тур, а потом "эвакуируйте меня, срочно!"
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А хто їх туди посилав? І чому їх повинні повертати за кошти платників податків?
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******
нi одного шкiряка не осталося(
нiкому евакуйовати
псы. по идее при желании президенстким бортом мотнуться и в феофании всех разместить на карантин
Зе вроде говорил шо феофания теперь для пересечных граждан
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ну или например у дубинского есть 24 квартирі. Можно всех расселить. + мама, которая любит скорость будет их жрать готовить
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їх не можна по квартірах. їх треба у велику площину - межигір"я Яника наприклад.
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Тоді корона вірус може потрапити до страусів, яких підтримував віктор федорович, і тоді може трабитись казна що 53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС - Цензор.НЕТ 9345
53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС - Цензор.НЕТ 1401
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Он проник весной 2019 и поразизил 73 % населения Украины,,,
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В Боді антропологічні риси носія вірусу. Треба починати з нього.
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Все правительственные структуры либо исчезнут из Украины, разбежавшись по "рабочим поездкам", либо спрячутся в многочисленных резиденциях, отгородившись заслонами из национальной гвардии и полиции.
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Меня всегда удивляли такие маски, они же плохо прилегают к лицу. Посмотрите, какое свободное пространство между маской и лицом под глазами и в других местах. Иллюзия защиты.
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Они защищают не органы дыхания, а открытую раневую поверхность пациента от попадания нестерильных капелек из органов дыхания хирурга или его ассистентов.
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Вот как! Правильно! Но тогда нельзя их применять ни для чего больше.
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Ну почему же. Если человек надел такую маску, эта маска в весьма значительной степени снижает риск для окружающих. Ведь он может быть заразен уже в инкубационном периоде, хотя и не знать о заражении.
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Таки да. Писали, что лучше маску носить одному зараженному, чем всем остальным здоровым. То есть, пошли сопли - надевай маску - так желательно поступать ответственному человеку. (Правда, таким образом человек будет маской сигнализировать о том, что он болен, что для для него вызовет кучу проблем в общении). Однако проблема существует: нет признаков - маску надевать незачем, считает человек. Стало быть, маску всё же лучше носить всем остальным, чтобы защититься от тех, кто не знает, что болен?
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А что они все делают в ухане, чем он так привлекателен.
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а вони ж квиток оплачують? чи на халяву?
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а 37 млн просят вас отсидеться еще 2-3 недели там...
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А остальные украинцы хотят эвакуироваться куда нибудь западнее.
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Вони що не бачили ,що творится в Китаю? Сиділи , місяць дрочи%и, а тепер їх хтось має спасати!!! Не факт ,що чуваки просто нахаляву додому хочуть прилетіти, щоб за квитки не платити)))
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Не пускать, нефиг разносить заразу по всему миру.
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На борт до Украины брать только со справкой от китайских медиков, что не болен вирусом.
Иначе зачем приносить вирус к нам. Если болен - остаться в Китае на лечение - не вижу в этом никакой жестокости по отношению к тем гражданам. Тем более, что уровень медицины в Китае не то, чтобы выше, чем в Украине, он больше ориентирован на лечение от этого вируса.
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эвакуация уже была. ребятки решили домой на халяву вернуться
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Вот я никогда не был в Коста-рике. Эваукируйте меня пожалуйста туда на пару месяцев за госсчет, а потом обратно эвакуируйте, тоже за госсчет.
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53-и чела хотят.За то остальные 40 миллионов не хотят.И что делать?
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