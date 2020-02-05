 53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС

Про це 5 лютого виданню "ГОРДОН" розповіли в Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
"53 наші співвітчизники виявили бажання бути евакуйованими з провінції Хубей на батьківщину. У посольстві в цілодобовому режимі працює оперативна група з надання допомоги громадянам України, яка в режимі реального часу обробляє звернення наших співвітчизників. Також працює "гаряча лінія" департаменту консульської служби МЗС України по телефону: +38 044 238 16 57", - додали в пресслужбі.
У відомстві додали, що представники української влади працюють над тим, щоб евакуювати українців з місцевостей, які найбільш уражені коронавірусом 2019-nCoV.
"Міністерством закордонних справ у межах своїх повноважень проводиться робота з нашими співвітчизниками в КНР. Зокрема, опрацьована логістична складова та інші практичні заходи, безпосередньо пов'язані з організацією процесу вивезення українських громадян", - розповіли в МЗС.
нi одного шкiряка не осталося(
нiкому евакуйовати
псы. по идее при желании президенстким бортом мотнуться и в феофании всех разместить на карантин
Зе вроде говорил шо феофания теперь для пересечных граждан
Иначе зачем приносить вирус к нам. Если болен - остаться в Китае на лечение - не вижу в этом никакой жестокости по отношению к тем гражданам. Тем более, что уровень медицины в Китае не то, чтобы выше, чем в Украине, он больше ориентирован на лечение от этого вируса.
проклятыхДжарылгач ждет их!