 "Укрзалізницю" тимчасово очолив Марчек, - Кабмін

Відповідне розпорядження прем'єр-міністра Олексія Гончарука опубліковано на офіційному сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця", виконання обов'язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Марчека Желька", - свідчить текст розпорядження.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 лютого уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.
Кравцов стверджує, що показники його роботи влаштовували наглядову раду "Укрзалізниці", і причин для його звільнення не було.
Если ошибаюсь, буду рад выслушать контраргументы. Хотя.... да ну их в и на и поперек.
Дубинский с его мамой,любящей скорость,это вообще верх цинизма и наглости,но зе-избирателям нравится,когда им ссут в глаза и демонстративно плюют в рожу.
нужно будет в инете посмотреть за него...
- На "Укрзализныце", как известно, есть несколько групп влияния, которые, благодаря контролю руководства и всяческим схемам, вымывают за год из компании порядка 15 млрд и больше нелегальных денег. И как раз Кравцов и новый и.о. - люди из одной команды.