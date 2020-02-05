 До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки перерозподілу частот вже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки", - зазначив прем'єр-міністр.

Гончарук нагадав, що серед цілей уряду - забезпечити 2024 року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів та інших соціальних об'єктів доступом до високошвидкісного інтернету.

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За словами прем'єра, швидкісний інтернет дасть можливість українцям користуватися перевагами цифрового світу в сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії.