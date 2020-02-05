 До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки перерозподілу частот вже у перших числах березня оператори оновлять свої ліцензії. У квітні свою мережу почне розвивати оператор Інтертелеком, а у липні – мобільні оператори великої трійки", - зазначив прем'єр-міністр.
Гончарук нагадав, що серед цілей уряду - забезпечити 2024 року 95% покриття транспортної інфраструктури, населених пунктів та інших соціальних об'єктів доступом до високошвидкісного інтернету.
За словами прем'єра, швидкісний інтернет дасть можливість українцям користуватися перевагами цифрового світу в сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії.
Скільки державних провайдерів приймає участь в покритті?
не хотел чтобы мои дети жили при феодализме
этих .... будет легче сбросить чем прежних
проблемА в том что на горизонте никого кого хотелось бы
от слова СОВСЕМ
може американцы все таки сжалятся и пришлют кого нибудь?
раз у нас такой дифицит кадров походу генетического уровня
прежних ты сбросил путём выборов.
а легче - это как ?
я бы тебе конечно мог изложить свою версию в приватной беседе
ты реально думаешь шо такой человек как ПАП
действующий президент воюющей страны
причем достаточно успешно отражающей нападение одной и самых больших армий мира
вот так взял и набрал всего 20% на выборах
такое бывает?
Если задаться целью и вложить кучу денег, то оболгать можно любого.
Если вложить миллион баксов, то даже твоя семья будет считать тебя педофилом, к примеру.
Сомневаешься ?
шо ему удалось его так оболгать?
сомневаюсь, моя семья во мне уверена
тем более тренированная, знает в какой стране живёт
слушай вопрос тебе, даже не про медведчука, не буду тебя гнобить
представляешь шо такое пароход гетьман сагайдачный и какие там силовые установки?
почему тендер на их ремонт выиграло предприятие ленинская кузня? которое больше канализационного люка ничего не делало ... ты в курсе как, где и кто их ремонтировал?
при том что у нас есть госпредприятия которые могут этим заниматься
петру алексеевичу было мало санитарных машин свинарчуков или мазов по всей Украине?
ты за деньги за него болеешь или просто так?
если за бабло, то нема питань как говориться
понимаю, времена тяжелые, семью кормить как то надо
минимум у десятерых согласно списку Форбс.
из них наиболее заинтересован Беня, укравший НАЛОМ 6,5 млрд баксов
Плюс кремль
Там тоже бабла чуть поболее, чем у Петра Алексеевича
от блеат я так и зналь
при том что у нас есть госпредприятия которые могут этим заниматься
И Труба с Бакановым, Рябошапкой и Аваковым просто постеснялись найти в этом криминал ?
или в теме
не знаю как сейчас правильно
А если ещё добавить денег и разогнать это по всему интернету ...
Если они в доле, то почему они не оставили Порошенко, а безбожно врали на него ?
фантастическое зрелище было)
жаль шо ты не видел))
а шо?