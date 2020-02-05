 РФ використовує окупований Донбас для випробувань сучасних видів озброєння та військової техніки, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях як полігон для випробування сучасних і перспективних зразків озброєння і військової техніки.

Так, в інтересах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ в районах н.п. Широка балка, Гольмівській та "Світлодарської дуги", що входять до смуги відповідальності 3 окремої мотострілецької бригади, активно застосовуються модернізовані зразки безпілотних літальних апаратів. А в районах м. Луганськ, м. Дебальцеве та на Новоайдарському напрямку (смуга відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади) фіксується робота комплексів радіотехнічної, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби російського виробництва.

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Повідомляється також, що РФ продовжує поставки боєприпасів, озброєння та військової техніки через неконтрольовані України ділянки кордону. Так, минулого тижня окупанти колоною вантажних автомобілів завезли з території Росії зброю і боєприпаси через ділянку кордону поблизу н.п. Дякове (Луганська область).