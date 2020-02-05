EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  1398  20
Матеріали за темою:
Все про:боєприпаси (966) Міноборони (3050) розвідка (1537) Росія (15460) Донбас (13216)

 РФ використовує окупований Донбас для випробувань сучасних видів озброєння та військової техніки, - розвідка

Російська Федерація використовує ОРДЛО для випробувань сучасних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях як полігон для випробування сучасних і перспективних зразків озброєння і військової техніки.

Так, в інтересах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ в районах н.п. Широка балка, Гольмівській та "Світлодарської дуги", що входять до смуги відповідальності 3 окремої мотострілецької бригади, активно застосовуються модернізовані зразки безпілотних літальних апаратів. А в районах м. Луганськ, м. Дебальцеве та на Новоайдарському напрямку (смуга відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади) фіксується робота комплексів радіотехнічної, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби російського виробництва.

Читайте також: Російські снайпери прибувають на Донбас через неконтрольовані Україною ділянки кордону, - ГУР

Повідомляється також, що РФ продовжує поставки боєприпасів, озброєння та військової техніки через неконтрольовані України ділянки кордону. Так, минулого тижня окупанти колоною вантажних автомобілів завезли з території Росії зброю і боєприпаси через ділянку кордону поблизу н.п. Дякове (Луганська область).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173928
 
 
 Топ коментарі
 
ты што, они же мышибратья!!! Ведь у мышибрата не написано в паспорте ватник или сипар и надо любить каждого РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники, - разведка - Цензор.НЕТ 6456
 показати весь коментар
 
так ипаните туда
случайным выстрелом
если знаете где
 показати весь коментар
 
Это было известно еще в 2014 - они аэропорт обстреливали из наших дворов, запах пластика ядовитый, выжигал легкие....
У ребят в аэропорту был Ад, это больно вспоминать. по нам никакой ответки, спальные районы - поэтому мы живы...
Ну и кто здесь фашисты?...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так ипаните туда
случайным выстрелом
если знаете где
 показати весь коментар
 
 
ты што, они же мышибратья!!! Ведь у мышибрата не написано в паспорте ватник или сипар и надо любить каждого РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники, - разведка - Цензор.НЕТ 6456
 показати весь коментар
 
 
Низзя... Квовун велен нистрилять...
 показати весь коментар
 
 
Это было известно еще в 2014 - они аэропорт обстреливали из наших дворов, запах пластика ядовитый, выжигал легкие....
У ребят в аэропорту был Ад, это больно вспоминать. по нам никакой ответки, спальные районы - поэтому мы живы...
Ну и кто здесь фашисты?...
 показати весь коментар
 
 
Зато Украина уже использовала все виды миролюбия и покорности
 показати весь коментар
 
 
РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний

--
А мы не используем?
 показати весь коментар
 
 
раніше були випробовування... зараз гра на роялі...
 показати весь коментар
 
Это не новость!! РФ использует оккупированный Донбасс для испытаний современных видов вооружения и военной техники.. еще 2014 года.
 показати весь коментар
 
А чому зараз нечутно, як Українська армія проводе якісь там, випробовування??? Нищити рогатих це святе, заодно відос випробовувань та на ринок, як рекламу!!!
 показати весь коментар
 
Московити Українцям вороги, а не брати і ворогами були завжди
 показати весь коментар
 
 
Вот умеет же разведка работать. Даже определили как оружие доставляется.
 показати весь коментар
 
. Четкая и слаженная работа ДРГ Зоряна и Шкиряка в Донецке .

РФ використовує окупований Донбас для випробувань сучасних видів озброєння та військової техніки, - розвідка - Цензор.НЕТ 4521.
 показати весь коментар
 
Российская Федерация использует ОРДЛО для испытаний современных видов оружия. Источник: https://censor.net.ua/n3173928

Це знають мабуть вже і в Албанії.
Шостий рік війни, а отвєткі някої. Хоч би вже глибокі укріплення для наших вояків будували.
 показати весь коментар
 
Опять перепечатка старых новостей!!!!
Старперы из штаба даже булки не напрягают!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору