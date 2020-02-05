 Кабмін схвалив Річну нацпрограму Україна-НАТО на 2020 рік, - Гончарук

"Уперше в центрі уваги Програми — права, свободи і законні інтереси людини. Саме такий людиноцентричний підхід сповідує Північноатлантичний Альянс", - написав Гончарук на своєму телеграм-каналі в середу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вперше розробка документа здійснювалася за міжнародною методикою Results-Based Management (RBM — "Управління, орієнтоване на результат"). Саме така методика використовується при підготовці аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку та ООН.
Зазначається, що річна національна програма передбачає як реформи сектору безпеки і оборони, так і демократичні перетворення в країні.
На думку Гончарука, вона максимально наближена за змістом і принципами до Плану дій щодо членства в НАТО і має таку саму структуру.
такой же свинарчук как и гончарук
чему удивляться?
Когда я был совсем молодым...- при Ющенке, а может и раньше...
Ты не в курсе, как далеко мы продвинулись....?
когда НАТО или США нужно - они принимают страны в этот блок без всяких программ..
А там уже доводят до ума...
Надоел уже этот развод.. - по горло сыты уже...
В странах НАТО туалетная белая бумага - норма
А в Украине?