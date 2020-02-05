 Кабмін схвалив Річну нацпрограму Україна-НАТО на 2020 рік, - Гончарук

"Уперше в центрі уваги Програми — права, свободи і законні інтереси людини. Саме такий людиноцентричний підхід сповідує Північноатлантичний Альянс", - написав Гончарук на своєму телеграм-каналі в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вперше розробка документа здійснювалася за міжнародною методикою Results-Based Management (RBM — "Управління, орієнтоване на результат"). Саме така методика використовується при підготовці аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку та ООН.

Зазначається, що річна національна програма передбачає як реформи сектору безпеки і оборони, так і демократичні перетворення в країні.

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На думку Гончарука, вона максимально наближена за змістом і принципами до Плану дій щодо членства в НАТО і має таку саму структуру.