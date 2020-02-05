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Все про:Польща (2087) Росія (15460) вугілля (262)

 Польща припинила купувати у Росії вугілля

Державні компанії в Польщі більше не будуть імпортувати вугілля з-за кордону.

Про це в інтерв'ю виданню RMF24 заявив віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно з переговорів з президентами державних казначейських компаній у цій галузі - вони більше не будуть імпортувати вугілля з-за кордону", - сказав він.

Сасін додав, що вугілля з Росії імпортували компанії "Польська енергетична група" і "Вуглекокс".

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"Хоча я маю також сказати, що це (було. - Ред.) вугілля з не тільки з Росії - його ввозили з Південної Америки, Колумбії, Мозамбіку, США", - додав віцепрем'єр.

Відмова від імпорту російського вугілля є виконанням вимог шахтарів Польської гірничовидобувної групи. Вони з минулої п'ятниці проводять страйк, вимагаючи відмовитися від російського вугілля, і почали перекривати залізничні колії.

До цього польські компанії щорічно імпортували близько 20 млн тонн вугілля, переважно, з Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173924
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы поляки, а мы продолжим платить агрессору миллиарды за уголь. Какая разница?
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А вот Ахметов поддерживает экономику врага Украины!
На хрена Украине продажные олигархи?
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может и только из нее, самая ближняя точка. пергрузили в кацапские вагоньі и вперед.
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Польське вугілля не дуже якісне, але є технології його використання.
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не качественное для тех кто сидит на потоках)) остальные давно поменяли форсунки на электростанциях и не парятся))
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А вот Ахметов поддерживает экономику врага Украины!
На хрена Украине продажные олигархи?
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так это скорее всего ахметовская польская компания и покупала...
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Молодцы поляки, а мы продолжим платить агрессору миллиарды за уголь. Какая разница?
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Конечно...
Мало того у них есть лосось...фрукты диковинные...мацарелла...и прочие вина и виноград с Гомальских виноградников!)))
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Путин высрет что это наоборот Польша напала на мирный совочек, но напоролась на мирных 10000 танков и сложила лапки.
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я не хочу чтобы мне кто-то навязывал как кого или что называть.
Упырь, ублюдок, лицемер и т.д. - это Путин
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***** пишется с маленькой буквы, не зависимо это начало предложения или его жопа.
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Малоросы, а когда ваши зебилы прекратят покупать уголь кацапский?
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Оманский такой-же, как и Мальдивский... При барыге тоже покупали, да еще и с Роттердам+
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Нет конечно! Я разве сказал, что кто-то из них лучше?
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Все невыгоднее становится для ахмета война. Он же тупица. Не мог предугадать,шо товарооборот упадет.И станет производство невыгодным. А поляки молодцы. - Этот непокупной его уголек ему за шиворот высыпится. Короче,донецкие олигархи готовы идти на мировую. Мирится готовы с Украиной. - А Я бы их повесил.
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ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ШО ЭТО У ПОЛЯКОВ АНЕКСИРОВАЛИ КРЫМ, И УСТРОИЛИ ,,БРАТСКУЮ" ВОЙНУ В ПОЛЬСКОМ КАТОВИЦЕ.
ШО ХІБА НЄ???????
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Оце у них зрада была.
У них своего бурого угля - як у дурака фантиков.
И есть шахтёрский край Гурный Шльонск, жители которого очень напоминают бамбасян и считают шо на них держится польская экономика и они кормят всю Польшу.
А остальная Польша сушит голову, как бы им закрыть эти никому не нужные шахты, и куда потом девать не желающих ставать на колени шахтёров.
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Тож Польша, у них те самые что ТЕС у нас .. могут работать на дешевом Американском, Африканском угле, а у нас нет.
Так, перекрикивая гул мощных котлов ТЕС-6, рассказал нам обычный кочегар Рінат А. А.
И как добавил обічній бригадир Труба. "Арсен Борисович и Юрий Витальевич считают +20+30% чтоб как с ДРН/ЛНР" Наверное, єто они про другой уголь.
"Чмок-чмок" сказал народ украині на новость что Арсен Борисович и Юрий Витальевич дерибанят контрабану дыры, в том числе уголь.
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А Украина не прекратит. Будет дальше покупать в рф газ, нефтепродукты и т.д.
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просто там вышли шахтеры остановили движ поездов сказали приварим вагоны к рельсам вывели их профсоюзы и все а уголь шел с ордо
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Бизнес-партнер Порошенко Ахметов за 6 лет так и не перевел свои ТЭС на уголь с подконтрольных территорий, т.е. кормит оккупантов
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