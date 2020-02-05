 Польща припинила купувати у Росії вугілля

Про це в інтерв'ю виданню RMF24 заявив віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щойно з переговорів з президентами державних казначейських компаній у цій галузі - вони більше не будуть імпортувати вугілля з-за кордону", - сказав він.
Сасін додав, що вугілля з Росії імпортували компанії "Польська енергетична група" і "Вуглекокс".
"Хоча я маю також сказати, що це (було. - Ред.) вугілля з не тільки з Росії - його ввозили з Південної Америки, Колумбії, Мозамбіку, США", - додав віцепрем'єр.
Відмова від імпорту російського вугілля є виконанням вимог шахтарів Польської гірничовидобувної групи. Вони з минулої п'ятниці проводять страйк, вимагаючи відмовитися від російського вугілля, і почали перекривати залізничні колії.
До цього польські компанії щорічно імпортували близько 20 млн тонн вугілля, переважно, з Росії.
На хрена Украине продажные олигархи?
Мало того у них есть лосось...фрукты диковинные...мацарелла...и прочие вина и виноград с Гомальских виноградников!)))
Упырь, ублюдок, лицемер и т.д. - это Путин
ШО ХІБА НЄ???????
У них своего бурого угля - як у дурака фантиков.
И есть шахтёрский край Гурный Шльонск, жители которого очень напоминают бамбасян и считают шо на них держится польская экономика и они кормят всю Польшу.
А остальная Польша сушит голову, как бы им закрыть эти никому не нужные шахты, и куда потом девать не желающих ставать на колени шахтёров.
Так, перекрикивая гул мощных котлов ТЕС-6, рассказал нам обычный кочегар Рінат А. А.
И как добавил обічній бригадир Труба. "Арсен Борисович и Юрий Витальевич считают +20+30% чтоб как с ДРН/ЛНР" Наверное, єто они про другой уголь.
"Чмок-чмок" сказал народ украині на новость что Арсен Борисович и Юрий Витальевич дерибанят контрабану дыры, в том числе уголь.