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 Кабмін як експеримент скасував необхідність отримувати дозвіл у ДАБІ під час капремонту доріг

Уряд як експеримент скасував обов'язкове одержання дозволу від Державної архітектурно-будівельної інспекції про початок виконання робіт з капітального ремонту доріг загального користування, але за дотримання низки умов.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, скасування цієї однієї норми скоротить процедуру оформлення документів приблизно на 3-5 місяців: тепер підрядник зможе розпочати роботи відразу після перемоги в тендері та укладення договору.

"Єдина умова — належна якість будівельних робіт має здійснюватись інженером-консультантом, а будівельні роботи на період будівництва та гарантійного строку якості робіт мають бути застраховані", - уточнив Гончарук.

Він також уточнив, що ті, хто не хочуть брати участь в експерименті, будуть проходити загальну процедуру набуття права на виконання будівельних робіт.

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Кабмін як експеримент скасував необхідність отримувати дозвіл у ДАБІ під час капремонту доріг 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173923
 
 
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гаси-это та еще неубиваемая коррупционная контора
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Кабмін як експеримент скасував необхідність отримувати дозвіл у ДАБІ під час капремонту доріг - Цензор.НЕТ 263
от детей оторвали(
Арсению Петровичу привет!
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А хто буде слідкувати за дотриманням тієї "однієї умови"? Чи як завжди: зробили, кинулись, а немає ні дороги, ні грошей, ні підрядника....
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"Единственное условие - надлежащее качество строительных работ должно соблюдаться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока должны быть застрахованы" - а при чому тут ДАБІ ???
Якісно, не якісно.... А в ДАБІ є хоч одна людина яка може визначити якість робіт ? Там немає жодного кадру хто хоч раз в житті тримав в руці цеглу чи накреслив хоч лінію на кресленні. Що їм взагалі відомо про будівництво ? Вони перевіряють лише кількість печаток і підписів на кресленнях і документах. За що і накладають штрафи по 100-200 тис.
Навіщо ці експерименти. Закрити цю контору нахер. Замок на двері, а хто зранку туди явився - в наручники і на 5 років на виправні роботи на будівництво. Знайдеться за що та й досвіту хоч пост-фактум наберуться.
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