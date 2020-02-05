 Кабмін як експеримент скасував необхідність отримувати дозвіл у ДАБІ під час капремонту доріг

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, скасування цієї однієї норми скоротить процедуру оформлення документів приблизно на 3-5 місяців: тепер підрядник зможе розпочати роботи відразу після перемоги в тендері та укладення договору.
"Єдина умова — належна якість будівельних робіт має здійснюватись інженером-консультантом, а будівельні роботи на період будівництва та гарантійного строку якості робіт мають бути застраховані", - уточнив Гончарук.
Він також уточнив, що ті, хто не хочуть брати участь в експерименті, будуть проходити загальну процедуру набуття права на виконання будівельних робіт.
от детей оторвали(
Арсению Петровичу привет!
Якісно, не якісно.... А в ДАБІ є хоч одна людина яка може визначити якість робіт ? Там немає жодного кадру хто хоч раз в житті тримав в руці цеглу чи накреслив хоч лінію на кресленні. Що їм взагалі відомо про будівництво ? Вони перевіряють лише кількість печаток і підписів на кресленнях і документах. За що і накладають штрафи по 100-200 тис.
Навіщо ці експерименти. Закрити цю контору нахер. Замок на двері, а хто зранку туди явився - в наручники і на 5 років на виправні роботи на будівництво. Знайдеться за що та й досвіту хоч пост-фактум наберуться.