 Кабмін як експеримент скасував необхідність отримувати дозвіл у ДАБІ під час капремонту доріг

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, скасування цієї однієї норми скоротить процедуру оформлення документів приблизно на 3-5 місяців: тепер підрядник зможе розпочати роботи відразу після перемоги в тендері та укладення договору.

"Єдина умова — належна якість будівельних робіт має здійснюватись інженером-консультантом, а будівельні роботи на період будівництва та гарантійного строку якості робіт мають бути застраховані", - уточнив Гончарук.

Він також уточнив, що ті, хто не хочуть брати участь в експерименті, будуть проходити загальну процедуру набуття права на виконання будівельних робіт.

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