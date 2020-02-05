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Все про:Аваков (1151) Зеленський (4363) ID-картка (56) діджиталізація (39)

 Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом. ФОТО

Кваліфікований електронний підпис від сьогодні може отримати будь-хто, хто має ID-картку.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Зеленський долучився до 4,4 млн власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну!" - написав Аваков.

Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом 01Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом 02

Міністр додав, що за допомогою кваліфікованого електронного підпису можна буде замовити водійське посвідчення.

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"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чіп своєї ID-картки", - зазначив глава МВС.

Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом 03



Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом 04Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173918
 
 
 Топ коментарі
 
(Охранник) - Видишь, зеля, зачем я отращиваю ноготь на мизинце. Что бы кокс порционно снюхивать

Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью - Цензор.НЕТ 5930

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Краще б Зєля отримав міграційну карту Мокшандії чи Ізраїлю.
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Краще б Зєля отримав міграційну карту Мокшандії чи Ізраїлю.
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опередил...
подпись - Без комментариев..
и так всем все понятно...
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как дите малое...))))
радости не скрыть...цяця новая )))
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(Охранник) - Видишь, зеля, зачем я отращиваю ноготь на мизинце. Что бы кокс порционно снюхивать

Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью - Цензор.НЕТ 5930

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Аваков:
- Перестань ковырять карточку, то не сопля, то фото президента!
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Россия начала производство зенитных ракетных комплексов С-400 для Индии,
сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Нью-Дели
получит пять полков новейших ЗРК в рамках контракта на $5,43 млрд,
ставшего крупнейшим в истории «Рособоронэкспорта». Кроме
того, Мантуров сообщил, что для участия в индийском тендере заявлен
российский новый истребитель МиГ-35, который превосходит конкурентов по
многим параметрам. Эксперты отмечают, что преимущества С-400 перед
американскими комплексами слишком велики, чтобы страны отказывались от
их покупки даже под угрозой санкций со стороны США.
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Мікалай, здрисни звідси, бо зараз загримиш в деактив. Під панфари.
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Ага. Рюссішевундерффафля, яйа, яйа...

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от бл№д@м нема куда гроші подіти(відмити мабуть, або собаку с котом прдати)
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все логічно - зебіл нарешті отримав картку idіота
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еще один пункт, по которому мы не вс.тупим в ЕС.
Дурацкая показуха.
Если тот же Аваков тупо квакает, по бумажке, на держ. мове, даже Азиров так не издевался. Было видно(на публику) что типо старается и учит(на уровне имбецила), но Аваков просто "стебется". Я с минуту послушал как он по-нашему "разговаривает"..... тупо ржут с нас.
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Выходит, что грузин Саакашвили больший украинец нежели армянин Аваков Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью - Цензор.НЕТ 1174 А они еще спорили, помнишь, и Арсеня стаканом в Миху запустил Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью - Цензор.НЕТ 3084
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помню, смешно было, два "горняка", спорят кто из них поболее славянин Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом - Цензор.НЕТ 9812
это было круто. о б*же, у нас реально политика - первая в мире(по зашкварам то))
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Имбецил Рюкзаков считает население Украины идиотами.Как то так.
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В принципе.... тут я бы еще поспорил кто именно имбецилы.....

Но не Аваков - точно, сам видишь.
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Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью - Цензор.НЕТ 9123
свежий кокс завезли?
но сначала испытает специально обученный человек
люди в синем мля
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Это нам всем надо приставки покупать для считывания с паспорта.На Али 800 грн. Чем это лучше ЭЦП от Привата?
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а поросенко получил?
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> Абыр! А-б-ыр! Абыр-валг! <
...
Що, пробачте?
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Той його id карткою комуналку можно сплачувати
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ента просто эпохальное событие , надо чтобы минкульт увековечил это событие в легендах , балладах и фильм документальный как пан През добился такого выдающегося успеха
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ну не будет же Цензор писать.. - жид Зеленский получил ID-карту первым в Украине..

Думай Те...
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ну єврей з нього теж ще той... це клован-манкурт - "мой адрєс нє дом та не вулиця"...
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...и желательно такую шнягу на спину...

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В чем прорыв? Что это дает "пересичному" украинцу? Какая от этого выгода кому-либо? Напрашивается ответ: некуда деньги девать!
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за не имением других ...и этот сойдёт
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Это еще в статье не озвучено, что к ID-карте есть два пин-кода и два пак-кода. Ну и... все та же бамаженция формата А-4 - "Довідка про реєстрацію", без которой та хваленая ID-карта ничто.
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Итого:
1. Внутриукраинский паспорт.
2. Биометрический заграничный паспорт.
3. Идентификационный код.
4. ИД-карта с цифровой подписью.

Вопрос:
Накой ляд плодить разновидности документов, если можно сделать один единый внутриукраинский документ, в котором будет и биометрика, и ЕЦП, и налоговый?
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Лучше бы отменили справку о прописке, которую нужно с собой носить.
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ID карточка в Украинском варианте верх абсурда с карточкой еще кучу справок носи то есть купи дополнительно портмоне для документов что карточка была действительна
єто как в анекдоте бережного бог бережет сказала монашка одевая презерватив на колбасу
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Пластиковые паспорта-это шаг назад.В бумажном паспорте прописка есть. Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом - Цензор.НЕТ 5509
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"ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕРШИМ З УКРАЇНЦІВ ОТРИМАВ..." Зеленський - не Українець. Ні по духу, ні за походженням. Зеленський працює на посаді Президента України. І справляється зі своїми обов"язками погано та з кожним днем все гірше...
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Зеленський працює на посаді Президента України.
...
Я здичавіло вибачаюся... що-що робить на посаді Президента України?
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Оце ближче до суті... бо "працює" - взагалі не в касу
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так моника украинец?
а шо ж тут на него хуцпу вешали....
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Киев - Антарктида авиарейс, ван вей тикет, когда открывать будете? Первенство презедента не оспариваю.
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«Единственный шанс уцелеть Украине - нападение Путина» - Монтян

Настанет
время, и президент РФ Владимир Путин наконец-то вспомнит, что пора
«отжать» у американцев Украину как исконную, каноническую территорию.
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Ах..ть свято яке - вошть всія галактики ксіву отримав. Навіть не знаю як краще відсвяткувати це. Треба щоб ВР оголосила тиждень вихідних з цього приводу.
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Ну и нах она нада? Чтобы еще больше контроля над холопами было?
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Терминалов для считывания іd карточек-нет,у меня фсьо дегенераты.
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Ну і навіщо ця картка ЗЕгенерату? Хіба що як сувенір з часів "як ходив в нелохи". Повісить на стіну десь під Ростовом або Хайфою і буде ностальгувати. Це якщо встигне втекти...
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ничего не перепутали? не иммиграционную карту Израиля получил заодно?
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