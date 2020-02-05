 Зеленський першим серед українців отримав ID-картку з електронним підписом. ФОТО

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Зеленський долучився до 4,4 млн власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну!" - написав Аваков.
Міністр додав, що за допомогою кваліфікованого електронного підпису можна буде замовити водійське посвідчення.
"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія - за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чіп своєї ID-картки", - зазначив глава МВС.
подпись - Без комментариев..
и так всем все понятно...
радости не скрыть...цяця новая )))
- Перестань ковырять карточку, то не сопля, то фото президента!
сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Нью-Дели
получит пять полков новейших ЗРК в рамках контракта на $5,43 млрд,
ставшего крупнейшим в истории «Рособоронэкспорта». Кроме
того, Мантуров сообщил, что для участия в индийском тендере заявлен
российский новый истребитель МиГ-35, который превосходит конкурентов по
многим параметрам. Эксперты отмечают, что преимущества С-400 перед
американскими комплексами слишком велики, чтобы страны отказывались от
их покупки даже под угрозой санкций со стороны США.
Дурацкая показуха.
Если тот же Аваков тупо квакает, по бумажке, на держ. мове, даже Азиров так не издевался. Было видно(на публику) что типо старается и учит(на уровне имбецила), но Аваков просто "стебется". Я с минуту послушал как он по-нашему "разговаривает"..... тупо ржут с нас.
это было круто. о б*же, у нас реально политика - первая в мире(по зашкварам то))
Но не Аваков - точно, сам видишь.
свежий кокс завезли?
но сначала испытает специально обученный человек
люди в синем мля
...
Що, пробачте?
Думай Те...
1. Внутриукраинский паспорт.
2. Биометрический заграничный паспорт.
3. Идентификационный код.
4. ИД-карта с цифровой подписью.
Вопрос:
Накой ляд плодить разновидности документов, если можно сделать один единый внутриукраинский документ, в котором будет и биометрика, и ЕЦП, и налоговый?
єто как в анекдоте бережного бог бережет сказала монашка одевая презерватив на колбасу
...
Я здичавіло вибачаюся... що-що робить на посаді Президента України?
а шо ж тут на него хуцпу вешали....
Настанет
время, и президент РФ Владимир Путин наконец-то вспомнит, что пора
«отжать» у американцев Украину как исконную, каноническую территорию.