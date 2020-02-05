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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5732) законопроект (929) пенсія (533) Донбас (13216)

 Рада провалила голосування за законопроєкт, який передбачає право на пенсію для жителів ОРДЛО

Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт №2083-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян", який передбачає право на пенсію для жителів ОРДЛО.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Водночас депутати проголосували за направлення цього законопроєкту до комітету для підготовки на повторне перше читання. "За" проголосували 314 народних обранців.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт №2083-д передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроєкт також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості щодо пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом року максимальна пенсія зросте до 17 690 грн, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173916
 
   
 Топ коментарі
 
За жителей оккупированных территорий несёт ответственность страна оккупант.
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Пошли они в жопу-- какого хрена предателям Украины пенсии назначать Рада провалила голосование за законопроект, предусматривающий право на пенсию для жителей ОРДЛО - Цензор.НЕТ 214
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Пошли они в жопу-- какого хрена предателям Украины пенсии назначать
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Разумков при голосуванні змився із зали ВР. А коли появився, то губки так тремтіли. От отримає нагоняй від Зєйла. Частина депутатів від СН молодці!!! В них прокинулася совість.
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Яка там совість. Кнопки переплутали. Рада провалила голосование за законопроект, предусматривающий право на пенсию для жителей ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6346
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105 депутатів СН проголосувало за комунізм для сєпарастів. А от Юлькіні орли й орлиці дали 18 голосів із 24 можливих. Невже бабця Юля стала Пуйлицею?
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Это ее Королевская уговорила, по старой памяти. Когда в прошлую пятницу у Шустера рядом сидели.
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монобильшисть сломалась?надо новую покупать?
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5 месяцев не платили пенсии ни белые ни красные - в Горловке старики умирали в своих домах и лежали неделями.Это со со слов- не из СМИ...
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За жителей оккупированных территорий несёт ответственность страна оккупант.
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с такими темпами мы и в приднестровье скоро будем платить ..
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Русский мир звали? Что просили то и получили.
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Це ті старі, які зупиняли українські танки?
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Оце мабуть особливо хвилює батьків наших солдатів, волонтерів-спонсорів та й мабуть більшу частину "переселенців".
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Це ті, що кричали "путинвведи"? Так нехай тепер прокричать "путиндай!".
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А чем они думали, когда орали : "путен введи, введи!"? Головой или жопой?
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О вкусах не спорят, есть тысяча мнений -
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн - физический гений -
Весьма относительно всё понимал.

Оделся по моде, как требует век, -
Вы скажете сами:
"Да это же просто другой человек!.."
А я - тот же самый.

Вот уж действительно:
Всё относительно.
Всё-всё!
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мордор должен за всё ответить
кормить жителей оккупированых территорий
а после освобождения должны быть подготовлены иски в европейский суд к рф, или то что после ********* останется
а дальше сценарий известный
ресеяне будут выплачивать украинцам контрибуции
как немцы еврееям до сих пор платят
не все доживут до этих дней, но так точно будет
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Эти горловские старики массово голосовали за халяву, которую обещал им мордор. Каждому воздастся по делам его...
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"Горловские старики" сегодня успешно ездят, раз в три месяца, и исправно "получают" рассейскую пенсию и пенсию от Украины(((((((( Если Сивоха об этом не знает- то нах... он там нужен...... Эта схема появилась в 14-15г.г. и работает до сих пор........
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Всі вони зареєстровані на неокупованій території.
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80% на окупованій(( Нажаль... Їздять через рассею, Харьков Суми і т.і.....
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солома

"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли - портал новостей

Торги: "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров". Президент Зеленский приедет в Раду - портал новостей
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опзж надеется мирным путем шантажа вытеснить всех самокатчиков и занять их место? Рада провалила голосування за законопроєкт, який передбачає право на пенсію для жителів ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4831
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Где мы столько собак наберем на ихние пенсии ?
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Выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса через посредника станет возможной благодаря новому закону, который разрешает посреднику получать выплаты при наличии документа, заверенного нотариусом. Об этом заявила глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает корреспондент РБК-Украина.
По ее словам, в случае принятия законопроекта № 2083-Д посредники смогут получать пенсии со справкой от нотариуса.

Сивоха решил с пацанами подзаработать. "Мертвые души", доверенность под угрозой расправиться с семьей, липовые доверенности .....
И опа ля, пацаны качают бабло из украинского бюджета. А говорят бюджет пустой, для лугандона найдут, ограбив население Украины новыми налогами и платежками.
А куда делись 130 млрд попередников?
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я сразу про это писал, "выплата пенсий Донбассу" - это тупо попытка "присесть" на мертвые души. По моим подсчетам, через "мертвые души" можно "отмыть" около 17 млрд.грн. в год. Потому так и суетятся всякие сивохи, чтобы присесть на поток.
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З одного боку громадяни України в ОРДЛО повинні мати пенсії, а з другого боку ми маємо солідарну систему і з ОРДЛО нема надходжень у Пенсійний фонд. Висновок: пенсії для ОРДЛО повинні бути після виплати заборгованості з ОРДЛО у Пенсійний фонд.
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Приємно, але "диявол криється в деталях": "... проголосували за направлення цього законопроєкту до комітету для підготовки на повторне перше читання..."
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Держава несе відповідальність перед тими громадянами, хто дотримується Конституції України. Згідно Конституції будь-який громадянин має 4 обов"язки перед державою, зокрема зобов"язаний виконувати її Закони, тобто зобов"язаний відновлювати її територіальну цілісність. Якщо громадянин не виконує своїх обов"язків, то і держава не зобов"язана виконувати свої 33 обов"язки перед громадянином.
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Это капец, одни маты готовы сорваться с языка. Эти п...дары пацакскую пенсию хотели. Для этого позвали *****. Хай эта гнида и платит им пенсии! Какая на ер доработка законопроекта? Сволота зебильная, платите из своих зарплат!
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Хто тут згоден платити пенсії їх військовим пенсірнерам то колишнім костоломам МГБ? А робітникам їх оборонних заводів? А їх погранцям, розвідникм та диверсантам і тп?
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А .....Болт на босэ рыло жителям лаГандона не?
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