 Рада провалила голосування за законопроєкт, який передбачає право на пенсію для жителів ОРДЛО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Водночас депутати проголосували за направлення цього законопроєкту до комітету для підготовки на повторне перше читання. "За" проголосували 314 народних обранців.
Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт №2083-д передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроєкт також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості щодо пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки).
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн - физический гений -
Весьма относительно всё понимал.
Оделся по моде, как требует век, -
Вы скажете сами:
"Да это же просто другой человек!.."
А я - тот же самый.
Вот уж действительно:
Всё относительно.
Всё-всё!
кормить жителей оккупированых территорий
а после освобождения должны быть подготовлены иски в европейский суд к рф, или то что после ********* останется
а дальше сценарий известный
ресеяне будут выплачивать украинцам контрибуции
как немцы еврееям до сих пор платят
не все доживут до этих дней, но так точно будет
солома
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли - портал новостей
Торги: "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров". Президент Зеленский приедет в Раду - портал новостей
По ее словам, в случае принятия законопроекта № 2083-Д посредники смогут получать пенсии со справкой от нотариуса.
Сивоха решил с пацанами подзаработать. "Мертвые души", доверенность под угрозой расправиться с семьей, липовые доверенности .....
И опа ля, пацаны качают бабло из украинского бюджета. А говорят бюджет пустой, для лугандона найдут, ограбив население Украины новыми налогами и платежками.
А куда делись 130 млрд попередников?