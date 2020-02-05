 Рада провалила голосування за законопроєкт, який передбачає право на пенсію для жителів ОРДЛО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Водночас депутати проголосували за направлення цього законопроєкту до комітету для підготовки на повторне перше читання. "За" проголосували 314 народних обранців.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт №2083-д передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроєкт також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості щодо пенсій без терміну давності (зараз діє ліміт - 3 роки).

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