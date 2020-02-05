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 Суспільство
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Все про:Тарифи на воду (243) НКРЕКП (157)

 Вода подорожчає: Нацкомісія затвердила нові тарифи

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила нові тарифи на центральне водопостачання і водовідведення.

Рішення комісії ухвалено на засіданні 4 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НКРЕКП.

Своєю постановою комісія змінює тарифи, які востаннє коригувалися в червні 2016 року. Нові тарифи починають діяти з наступного дня після публікації постанови на сайті.

У середньому тарифи зростуть на 15-20%, повідомляє ТСН. Ціна залежатиме від регіону. Найдешевшою вода буде на заході країни, найдорожчою - на сході. Остаточну вартість води за регіонами чиновники зможуть озвучити через кілька днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодна вода для населення може подорожчати на 15%

Причиною подорожчання води в НКРЕКП називають зростання зарплат українців.

"Основна причина - це заробітна плата в містах. Заробітна плата, яка була в структурі тарифу, становила 5,600 грн, зараз середня ринкова зарплата - 12 тисяч, у Києві - 16, у Львові - 18. Зростання від 15 до 20 відсотків - це несуттєве подорожчання на платіжку", - сказала член комісії Ольга Бабій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173909
 
 
 Топ коментарі
 
Люди голосовали за это пусть платят
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Та тут нєувязочка.
За ето проголосовалі 73,22%, а вмєстє должни платіть і 24,45%.
Ілі ето імєнно так 73,22% мстят 24,45% ?
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бакс впав, витрати в баксах виросли ще більше, ніж впав бакс.
бюджет провалено.
Що робити?
Підняти мито, ціни, обкласти налогами тих, хто платить!
А що ще можуть зробити шмарклі?
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Ну, усьо! Тепер соціс може малювати СН рейнинг не 47, а всі 65 відсотків. Підвищення оплати за воду - це мрія українців, така сама, як і дві платіжки за газ. І СН здійснило ті дві мрії!
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Конец эпохи бедности все ближе и ближе....он прям бежит на встречу мудрому нарИду....а мудрый нарИд ждет его с распростертыми обьятиями...
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а мудрый нарИд ждет его с распростертыми обьятиями...
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с раздвинутыми ногами... Вода подорожает: Нацкомиссия утвердила новые тарифы - Цензор.НЕТ 2477
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Как результат - общий месячный рост задолженности населения за услуги ЖКХ на 3.2 млрд. гривен.
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Україна має відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості.

Про це заявив "міністр енергетики та захисту довкілля України" Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Міністр" зазначив, що попри запровадження нового ринку електроенергії в Україні досі зберігається перехресне субсидування і тарифи на струм для населення є нижчими, ніж для промисловості.
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Откуда они взялись эти зебилоиды ?, или глядя на народ который еще ходит олигархи исходят на говно, переживая, что еще можно будет подоить это стадо.
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Подивіться в гуглі на тяжку долю фахівців попередників міністрів енергетики!
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Я плачу в разных местах от 2.40 до 4.10 грн. Но я их закладываю в стоимость затрат. Добро пожаловать в зелёный дурдом "Бубочка" зебилы. Две платежки за газ будут казаться еще невинной шуткой.
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Нужно сделать вторую платежку за обслуживание трубы.
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я вас умоляю - не подсказывайте! ))))))))))))
они ж подумают - "по просьбе трудящихся" ))))))))))))
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а чего на востоке самой дорогой?
за себя и за ордло?
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там больше всего голосовали за Зеленского
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на востоке голосовали за кацапов опж или как там ее
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Разделят платежку на три части и скажут, что вода подешевела на 33%. Важно ведь не то, что есть в реальности. Важно то, как об этом скажут.
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"Основная причина - это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа составляла 5,600 грн, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове - 18. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на платежку", - сказала член комиссии Ольга Бабий.

Кто эта дура?
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Надо срочно вводить новую критовалюту, "мурзики", основанную на элитных котах (по Брагару) для оплаты воды.
"тузиками" будут платить за газ, "мурзиками" - за воду.
Остается электричество, вот его как оплачивать?
Может, "попугайчиками"?
Или "кроличками"?
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за газ можно платить "обезьянками", предлагаю посмотреть видео на ютубе "обезьяна нюхает палец". Коллективный портрет мудрого украинского избирателя.
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за то что "уже снег есть" будет отдельная платежка
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а кого нет нужно оплатить транспортировку отдельной квитанцией
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Але рейтинг СН, якщо довіряти опитуванням, не зменшується
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рейтинги дутые власть ЗЕ уменьшается как шагренева кожа
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потому что Сорос и Петя продолжает воровать, а бубочке надо еще дать время.
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при петре также впендюрили бы
может даже больше
самое нищее и корумпированое государство европы
ничего не растет кроме чиновников
размножаются как кролики и все хотят кушать лучше чем пересечные громадяне
потому как они слуги народные
с чего оно дешеветь будет
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Ти розумієш різницю між словами «впєндюрили», і «впєндюрили би»?
От ватоцефали, не розуміють.
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за газ собаку
за воду кота
за свет ....
велосипед?
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Вода дорожаєт, і рейтінгі партіі СН, растут.
Правильной значит дорогой ідєм.
По пожеланіям наріта.
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хдє зєлєбоби? пачему нє защіщают члєнгаграя?
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tZE inform
"Минздрав распространил новые данные о распространении коронавируса в мире" - которые прочитал в Интернете Скалецкая, "завтра" уже наступило ! Где обещанные вчера тест-системы ? Или хроническая ложь - профессиональное заболевание ваше власти?
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гривна же укрепилась...
Почему растут тарифы..?
Здесь на Цензоре еще остались зебилы, что бы объяснить эту магию...?
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им не успевают сбрасывать методички )))
каждый же день что-то новое...зашкваренное... надо объяснять ))))
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У всех методичек из штаба ЗЕ всегда пункт №1 - во всем виноват Порошенко и немножко Обама.
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Радник перм'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак зробив скандальну заяву.

Мушак заявив, що він із задоволенням скасував би пенсії взагалі. На його думку, українці і так допомагають батькам, які в свою чергу зобов'язані ще десь працювати. Таким чином, як він вважає, пенсії як такі не потрібні.
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Нехай відмінить пенсії і завтра Мушака будуть усі шукати.
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Поросите элитного Шарика, пусть воды наносит, тогда за транзит не надо платить будет
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Своим постановлением комиссия меняет тарифы, которые в последний раз корректировались в июне 2016 года. Источник: https://censor.net.ua/n3173909

С июня 2016 года тариф на воду в Киеве увеличивался 5 раз (в 2017, 2018, 2019). Зачем же так нагло врать *****.
https://index.minfin.com.ua/tariff/kiev/water/

10,24 грн за куб (на 1.08.2016) - 13,77 - 15,79 - 16,71 - 19,59 - 21,75 грн за куб (на данный момент)
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член чего-то-там Ольга Бабий, ты что, в школе арифметику скурила? 15%, а тем более 20% - это весьма существенное подорожание за платежку.
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Я їжджу суспільним транспортом і кожен день чую про тарифи та як платити за комуналку.
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Вихід вже запропоновано. Як там справи з двортерьєрами? Ловляться?
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Парадокс:
80% стоимости воды, это зарплата контролеров, учетчиков, бухгалтеров - треженников учета потребления.

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на газу зарабатывать сложно стало ...теперь воду по формуле Амстердам + считать будут
Вода подорожает: Нацкомиссия утвердила новые тарифы - Цензор.НЕТ 4956
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Ну так а чего же не драть три шкуры с лохов и дебилов голосующих за сказочного героя ! На дурака не нужен нож! Ему тихонечко споёшь ... и делай с ним что хож !!!!
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как это тариф не менялся с 2016 года?
кому это он не менялся? ))))
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Какие умнички, паны в панике.
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Зарплаты средние увеличились...А я думал-качество воды...
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Я так понимаю, это они требования МВФ выполняют.
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Ну шо 73% лошкопедов?
Вам не нравился Ротердам+?
Получине Нептун -))))))
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Зебіли! Ви вже почали щось підозрювати, чи ще ніт?

Водичку треба заощаджувати. Наприклад, я завжди вимикаю воду поки чищу зуби, бо три хвилини вона тече без потреби. Пральну машину та посудомийку ніколи не вмикаю напівпорожню, частіше приймаю душ, а ніж ванну, на кухні ніколи не тримаю відкритий кран поки чищу овочі. Вчіться, поки я жива. Вода подорожчає: Нацкомісія затвердила нові тарифи - Цензор.НЕТ 7975
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Мне, вот интересно, водная колонка как бы не является кап строением, может под многоэтажкой вырыть и продавать соседям? )
Конечно, не получится как Ахметов все кражы и растраты за счет государства покрывать, но всё же, интересно, можно ли так по закону (с учетом сан норм и соотв. оборудования).
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Хм, разрешиловка, конечно, нужна, но в целом вполне себе реализуемо, странно что народ повсеместно не переходит. Видимо потому же почему спальные районы с 9 этажными бабушатниками невозможно перевести на ОСББ такие "дома" пристарелых на набирают 50%
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Надо таких новостей побольше, а то люди как то совсем приуныли с этим Зеленский и его дурными депутатами.
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Так и запишем +150-200 грн с каждой платежки - несущественное подорожание.
Кошкам приготовиться.
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мне любопытно что сказали бы в ЕС или США на такое высказывание - Причиной подорожания воды называют рост зарплат граждан.
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Таварисч преЗЕдент!!! Они же суки, ещё и дышуть!!! Какая цена кубометра воздуха?? А почём танспортировка??
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******! Я когда нибудь дождусь новости-''Пенсия дорожает''? Или они, курва, стадо баранов, во главе осла, не умеют такое писать!
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