 Вода подорожчає: Нацкомісія затвердила нові тарифи

Рішення комісії ухвалено на засіданні 4 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НКРЕКП.
Своєю постановою комісія змінює тарифи, які востаннє коригувалися в червні 2016 року. Нові тарифи починають діяти з наступного дня після публікації постанови на сайті.
У середньому тарифи зростуть на 15-20%, повідомляє ТСН. Ціна залежатиме від регіону. Найдешевшою вода буде на заході країни, найдорожчою - на сході. Остаточну вартість води за регіонами чиновники зможуть озвучити через кілька днів.
Причиною подорожчання води в НКРЕКП називають зростання зарплат українців.
"Основна причина - це заробітна плата в містах. Заробітна плата, яка була в структурі тарифу, становила 5,600 грн, зараз середня ринкова зарплата - 12 тисяч, у Києві - 16, у Львові - 18. Зростання від 15 до 20 відсотків - це несуттєве подорожчання на платіжку", - сказала член комісії Ольга Бабій.
с предыдущей новостью в ленте "Цензора"...
За ето проголосовалі 73,22%, а вмєстє должни платіть і 24,45%.
Ілі ето імєнно так 73,22% мстят 24,45% ?
бюджет провалено.
Що робити?
Підняти мито, ціни, обкласти налогами тих, хто платить!
А що ще можуть зробити шмарклі?
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с раздвинутыми ногами...
Про це заявив "міністр енергетики та захисту довкілля України" Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Міністр" зазначив, що попри запровадження нового ринку електроенергії в Україні досі зберігається перехресне субсидування і тарифи на струм для населення є нижчими, ніж для промисловості.
они ж подумают - "по просьбе трудящихся" ))))))))))))
за себя и за ордло?
Кто эта дура?
Bender Rodriguez
НАМАЗУЙ ТЕ!!!
"тузиками" будут платить за газ, "мурзиками" - за воду.
Остается электричество, вот его как оплачивать?
Может, "попугайчиками"?
Или "кроличками"?
ги
может даже больше
самое нищее и корумпированое государство европы
ничего не растет кроме чиновников
размножаются как кролики и все хотят кушать лучше чем пересечные громадяне
потому как они слуги народные
с чего оно дешеветь будет
От ватоцефали, не розуміють.
за воду кота
за свет ....
велосипед?
Правильной значит дорогой ідєм.
По пожеланіям наріта.
tZE inform
"Минздрав распространил новые данные о распространении коронавируса в мире" - которые прочитал в Интернете Скалецкая, "завтра" уже наступило ! Где обещанные вчера тест-системы ? Или хроническая ложь - профессиональное заболевание ваше власти?
Почему растут тарифы..?
Здесь на Цензоре еще остались зебилы, что бы объяснить эту магию...?
каждый же день что-то новое...зашкваренное... надо объяснять ))))
Мушак заявив, що він із задоволенням скасував би пенсії взагалі. На його думку, українці і так допомагають батькам, які в свою чергу зобов'язані ще десь працювати. Таким чином, як він вважає, пенсії як такі не потрібні.
С июня 2016 года тариф на воду в Киеве увеличивался 5 раз (в 2017, 2018, 2019). Зачем же так нагло врать *****.
https://index.minfin.com.ua/tariff/kiev/water/
10,24 грн за куб (на 1.08.2016) - 13,77 - 15,79 - 16,71 - 19,59 - 21,75 грн за куб (на данный момент)
80% стоимости воды, это зарплата контролеров, учетчиков, бухгалтеров - треженников учета потребления.
кому это он не менялся? ))))
Вам не нравился Ротердам+?
Получине Нептун -))))))
Водичку треба заощаджувати. Наприклад, я завжди вимикаю воду поки чищу зуби, бо три хвилини вона тече без потреби. Пральну машину та посудомийку ніколи не вмикаю напівпорожню, частіше приймаю душ, а ніж ванну, на кухні ніколи не тримаю відкритий кран поки чищу овочі. Вчіться, поки я жива.
Конечно, не получится как Ахметов все кражы и растраты за счет государства покрывать, но всё же, интересно, можно ли так по закону (с учетом сан норм и соотв. оборудования).
Кошкам приготовиться.