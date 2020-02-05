 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу"

Про це йдеться в результатах дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", передає Цензор.НЕТ.
"Якби вибори до Верховної Ради України відбувались найближчої неділі, то би політичні партії розмістились наступним чином. Результати нижче наведено серед тих, хто визначився з власним вибором партії і готовий прийняти участь у голосуванні. Перше місце посідає партії влади "Слуга народу" – 47,9%, наступний результат у "Опозиційної платформи — За життя" – 14,4%. За "Європейську солідарність" проголосували би 12,0%. Далі слідує партія "Батьківщина" – 8,0%. Всі інші партії отримують менше 5% підтримки. Із представлених у парламенті поточного скликання політичних сил не подолала би п’ятивідсотковий бар’єр партія "Голос" – за неї наразі готові голосувати 2,2%. Натомість близька до проходження в парламент партія "Сила і честь" – 4,8%. У своїх заявах населення показує досить активну позицію із волевиявлення. Всього 17,6% українців стверджують, що не взяли би участь у виборах, якби вони проходили найближчої неділі. 8,1% респондентів не могли визначитись кому віддати свій голос", - йдеться в дослідженні.
Центр соціальних та маркетингових досліджень "Соціс" провів загальнонаціональне дослідження з 20 по 27 січня 2020 року. Вибірка: 2000 респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення і область проживання. Статистична похибка дослідження: +/- 2,1% (з ймовірністю 0,95). Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.
https://youtu.be/8nwc8bbgQxA
Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
При Пороху "життя по новому":
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
При Зе нарешті почали "служити" народу:
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
Яка між ними нахер різниця ???????????
Чому такі рейтинги - 47%, 14%, 12%, 8% ???
Було б логічніше всім порівну ну по 10 % наприклад. Нєєєєє ????
Правильно говорят..- "Если плохо управлять страной, то все умные уедут.."
За националистов во время войны опять не более 2%...
Ну что же - если нация захотела самоубиться, то никто этому помешать не сможет...
П.С. рейтинг ЕС тоже вырос.., - это для тех кто любит прыгать на граблях...
Станет очередным разочарованием Украины с пр@баным шансом - Савченко,Ярош, Порошенко, деп. Гаврилюк.
Интересно, почему у Голоса рейтинг падает, а ОПЗЖ стал выше?
Учите слово сублимация.
Если не знаете, что такое сублимация, спросите Юльку и Яноковича. Они знают.