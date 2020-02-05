 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу"

Про це йдеться в результатах дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради України відбувались найближчої неділі, то би політичні партії розмістились наступним чином. Результати нижче наведено серед тих, хто визначився з власним вибором партії і готовий прийняти участь у голосуванні. Перше місце посідає партії влади "Слуга народу" – 47,9%, наступний результат у "Опозиційної платформи — За життя" – 14,4%. За "Європейську солідарність" проголосували би 12,0%. Далі слідує партія "Батьківщина" – 8,0%. Всі інші партії отримують менше 5% підтримки. Із представлених у парламенті поточного скликання політичних сил не подолала би п’ятивідсотковий бар’єр партія "Голос" – за неї наразі готові голосувати 2,2%. Натомість близька до проходження в парламент партія "Сила і честь" – 4,8%. У своїх заявах населення показує досить активну позицію із волевиявлення. Всього 17,6% українців стверджують, що не взяли би участь у виборах, якби вони проходили найближчої неділі. 8,1% респондентів не могли визначитись кому віддати свій голос", - йдеться в дослідженні.

Дивіться: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 3,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Центр соціальних та маркетингових досліджень "Соціс" провів загальнонаціональне дослідження з 20 по 27 січня 2020 року. Вибірка: 2000 респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення і область проживання. Статистична похибка дослідження: +/- 2,1% (з ймовірністю 0,95). Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.