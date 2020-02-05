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 Політика України
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Все про:опитування (472) рейтинг (303) соціологія (152) СОЦИС (18) Батьківщина (353) Слуга народу (630) Європейська Солідарність (242) Опозиційна платформа - За життя (32)

 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу"

Партія "Слуга народу" лідирує в рейтингу політичних партій 47,9% (43,16% на виборах 2019 року). Далі розташувалися ОПЗЖ - 14,4% (13,05% на виборах 2019 року). ЄС має 12,0%, що в півтора рази більше, ніж на виборах 2019 року (8,1%). Далі йде партія "Батьківщина" - 8,0%. Разом з тим, рейтинг партії "Голос" істотно впав 2,2% (5,82% на виборах 2019 року).

Про це йдеться в результатах дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради України відбувались найближчої неділі, то би політичні партії розмістились наступним чином. Результати нижче наведено серед тих, хто визначився з власним вибором партії і готовий прийняти участь у голосуванні. Перше місце посідає партії влади "Слуга народу" – 47,9%, наступний результат у "Опозиційної платформи — За життя" – 14,4%. За "Європейську солідарність" проголосували би 12,0%. Далі слідує партія "Батьківщина" – 8,0%. Всі інші партії отримують менше 5% підтримки. Із представлених у парламенті поточного скликання політичних сил не подолала би п’ятивідсотковий бар’єр партія "Голос" – за неї наразі готові голосувати 2,2%. Натомість близька до проходження в парламент партія "Сила і честь" – 4,8%. У своїх заявах населення показує досить активну позицію із волевиявлення. Всього 17,6% українців стверджують, що не взяли би участь у виборах, якби вони проходили найближчої неділі. 8,1% респондентів не могли визначитись кому віддати свій голос", - йдеться в дослідженні.

Дивіться: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 3,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: Слуга народу - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, Батьківщина - 8%, - опитування Соцісу 01

Центр соціальних та маркетингових досліджень "Соціс" провів загальнонаціональне дослідження з 20 по 27 січня 2020 року. Вибірка: 2000 респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення і область проживання. Статистична похибка дослідження: +/- 2,1% (з ймовірністю 0,95). Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173906
 
   
 Топ коментарі
 
Да что порохоботы, если самая рейтинговая партия этой страны предлагает продавать собак за коммуналку, а вторая переписывается с жириновским?
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Навпаки - гарний матеріал для порохобота. Багато порохоботів зараз пишуть дисертації з практичної психіатрії.
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"когда Петя увидит бессмысленность своих потуг и перестанет им платит"

зебильня, ты не понялО - о дисер будет писаться о тебе подобных прямоходящих зебилантропах, в 2020-м верующих во всесильного Петю, который всем платит.

На самом деле будет у Пети столько денег - он бы вас, 73%-ных шалашовок купил бы оптом по пару пакетов гречки на рыло.
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Всякий раз, когда у власти начинает падать рейтинг, заводится шарманка про политическую смерть Тимошенко. Так было при Януковиче, Порошенко. Зеленский продолжает традиции?
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Ну ок. То состояние, в котором пребывает БЮТ и ЮВТ, можно обозначить, как "политическая жизнь"?
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Я вот все думаю, а кому этот рейтинг нужен, кроме самих "партий"?
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ВСІ цифри - ФІКЦІЯ!!! Неможливо вказувати результат з долями процента, якшо похибка обчислення не менша 3%. Ці статісти шось чули про криву Гауса??? Цифри взяті з потолка школотою
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Зачем Юлька у МВФ набрала 50 млрд дол ???


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Все эти «опросы» в современном мире можно смело выбросить на помойку, также как и референдумы. У нас , к примеру, по опросам Трамп 50/50'с демами, а в реальности он собирает десятки тысяч человек на свои ралли, даже в таких штатах как Ню-Джерзи в то же самое время, на демов ходят кучки сумасшедших фанатиков.
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Именно так общаются БРАТЬЯ.
https://youtu.be/8nwc8bbgQxA

Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
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Надо зубожилым придумать ещё третью платежку за газ. Рейтинг слуг урода прыгнет под 60%... Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 6814
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Все уже придумано до зубожилых сивочелым рехворматором Его переплюнуть уже ИМХО никому невозможно.
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что, и сегодня с утра тебе Петя в штаны насрал? Доколе?!
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Беда! Зебилов меньше не становится. Парахатым вешаться можно....
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Как только ты приедешь, так они и появятся....
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Тыкай рогом в монитор быдло дегенеративное
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Дубилет рейтинг составлял или Гончарук каждый день? А может это разумков рисует?
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какой тут коэфициент был при составлении рейтинга?)))))
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Народ, все эти рейтинги нарисованные слугами-идиотами. Стыдно вестись на такой развод от идиотов. Не будьте дураками. Вас тупо разводят, рисуя на экране картинки.
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При Янику :
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
При Пороху "життя по новому":
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
При Зе нарешті почали "служити" народу:
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
Яка між ними нахер різниця ??????????? Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 5977
Чому такі рейтинги - 47%, 14%, 12%, 8% ???
Було б логічніше всім порівну ну по 10 % наприклад. Нєєєєє ????
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количество идиотов в Украине стабильно и даже растет..( СН 47,9% (43,16% на выборах 2019 года). Источник: https://censor.net.ua/n3173906) + выросли рейтинги ОПЗЖ...

Правильно говорят..- "Если плохо управлять страной, то все умные уедут.."

За националистов во время войны опять не более 2%...

Ну что же - если нация захотела самоубиться, то никто этому помешать не сможет...

П.С. рейтинг ЕС тоже вырос.., - это для тех кто любит прыгать на граблях... Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 7790


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Вчора дивився відео з Одеси де знімали барельєф Жукова-якесь сорокарічне мурло мукало про «прімірєніє, прєзідєнт налажіваєт, і.т.д.» насправді; воно чекає в свому місті танки окупантів свято віруючи що його не будуть гнобити. Звідки в Україні стільки відвертих дебілів-загадка для мене.
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На першому місці - нечисті на руку шарлатани і клоуни,на другому - московськи підніжки і кремлівські агенти,на третьому - замасковані під патріотів бариги і казнокради...Безнадійно хворе українське суспільство,яке у нього майбутнє може бути...
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Скажи прапору, що дуже тупо за ригів так відверто топити-зарано.
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Вова делает все, Петя и ВР ему помогает в этом, что бы рейтинг президента стремительно падал вот уже 10 месяцев! НО, социсы, разумковы, рейтинги и проч. еще держатся!
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Вакарчук разочаровывает - ведь все задатки есть вырасти в серьезную политическую фигуру. Ноль активности.
Станет очередным разочарованием Украины с пр@баным шансом - Савченко,Ярош, Порошенко, деп. Гаврилюк.
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Это наскоро сляпанный проект Пинчука, итог закономерен
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Рейтинг, як діагноз важкої хвороби нашого суспільства і якщо він радикально не зміниться, то фатальний кінець неминучий.
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Бойко опускается до уровня Порошенко!

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Кількість бид.а в країні стабільна і має навіть тенденцію до зростання. Чому? Бо ж надія посадити Порошенка сильніша навіть за бажання шари і миру.
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За Голос 2,2% всего, а ОПЗЖ 14,4%.
Интересно, почему у Голоса рейтинг падает, а ОПЗЖ стал выше?
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Вокруг ОПЗЖ объединились все пророссийские. Это их реальная доля в украинском обществе. А Голос - это про что, - так никто и не понял.
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ОМГ. У слуг урода рейтинг ещё и вырос по сравнению с результатами выборов? Если так, страна и вправду тяжело больна, без всяких надежд на выздоровление.
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Порохоботики и юлеофантики, выдахайте и обтекайте. В ближайшее время дорваться снова до корыта вам не светит. Все помнят как вы тут нафестивалии.


Учите слово сублимация.

Если не знаете, что такое сублимация, спросите Юльку и Яноковича. Они знают.
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Схоже сподівання петюнців-порохососіків на повернення бариги - марні. Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 2611
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Рейтиг "слуг" росте, як на дріжжах. Мабуть, через зашквар з "газовою" собакою, Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 5730 подвійним громадянством, продажем землі та іншими постійними, безкінечними зашкварами. Цих соцопитувальників потрібно судити за брехню та маніпуляції
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