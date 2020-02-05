 "Слуга народу" проведе тренінг з децентралізації для глав ОТГ і депутатів місцевих рад

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"15-16 лютого ми проведемо тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад на тему децентралізації. Поговоримо про схожості та відмінності між ОТГ і місцевими радами, що не проходили процес об‘єднання", - написала вона.
Тренерами стануть експерт Інституту політичної освіти Андрій Осіпов, радник прем'єр-міністра Іван Лукеря та виконавчий директор Асоціації міст і громад України Олександр Слобожан.
Кравчук нагадала, що "Слуга народу" організовує постійний навчальний центр на базі КВЦ "Парковий".
"З березня розпочнуться навчальні програми із законодавчої роботи і медіатренінги (так-так 😉)", - написала вона.
Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав журналістам, що його політсила більше не може дозволити собі тренінги в дорогих готелях Трускавця, і тепер проводитиме їх у КВЦ "Парковий".
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А які ціни в КВЦ "Парковий"?
типа все нам подченяетесь
КВЦ "Парковий"....
у одного меня в теме эта картинка лезет?
просто - участие
Вертолітний майданчик КВЦ "Парковий".
по тем критериям которые ты озвучил
шобы молча тупо кнопку жали
но некоторые не выдерживают)) @
так шо там есть куда стремится
Нет такого типа государства - "децентрализованное". Есть унитарное, федерация, конфедерация.