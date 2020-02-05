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 Політика України
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Все про:децентралізація (295) ОТГ (73) Слуга народу (630) Кравчук Євгенія (22)

 "Слуга народу" проведе тренінг з децентралізації для глав ОТГ і депутатів місцевих рад

На тренінг запросили 470 місцевих депутатів і 24 голови ОТГ, обраних від "Слуги народу".

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"15-16 лютого ми проведемо тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад на тему децентралізації. Поговоримо про схожості та відмінності між ОТГ і місцевими радами, що не проходили процес об‘єднання", - написала вона.

Тренерами стануть експерт Інституту політичної освіти Андрій Осіпов, радник прем'єр-міністра Іван Лукеря та виконавчий директор Асоціації міст і громад України Олександр Слобожан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" більше не може собі дозволити навчати нардепів у дорогих готелях Трускавця, - Корнієнко

Кравчук нагадала, що "Слуга народу" організовує постійний навчальний центр на базі КВЦ "Парковий".

"З березня розпочнуться навчальні програми із законодавчої роботи і медіатренінги (так-так 😉)", - написала вона.

Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав журналістам, що його політсила більше не може дозволити собі тренінги в дорогих готелях Трускавця, і тепер проводитиме їх у КВЦ "Парковий".

Слуга народу проведе тренінг з децентралізації для глав ОТГ і депутатів місцевих рад 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173905
 
 
 Топ коментарі
 
Тренинг по децентрализации - ця фраза згвалтувала мій мозок, піду вип"ю кави - може стане легше.... "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 6901
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Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал журналистам, что его политсила больше не может позволить себе тренинги в дорогих отелях Трускавца, и теперь будет проводить их в КВЦ "Парковый". Источник: https://censor.net.ua/n3173905
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А які ціни в КВЦ "Парковий"?
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Трускавець снігом присипало. Почекайте зотріхо.
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У Києві теж місцями снігом присипало.
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Не ходите на тренинги, зелеными козлами станете. Оно вам надо? Это для тех, кто еще не окончательно потерян.
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Какая к черту децентрализация если вы наоборот всех людей в колгоспы сгоняете и обьеденяете по несколько сел в одно, с целью доворовывания земель и ресурсов
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Тренинг по децентрализации - ця фраза згвалтувала мій мозок, піду вип"ю кави - може стане легше.... "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 6901
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Обыкновенная унификация индивидуального подхода с целью повышения креативности единомыслия
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А хто ж там такі тренери в СН з децентралізації, що вже викладають тренінги? "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 8898
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Что-то это напоминает как осел учил осла не быть ослом.
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"Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 557
у одного меня в теме эта картинка лезет?
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ну а шо ??? пробуйТЕ и вам воздастццо........ новый подход - главное не победа а участие
просто - участие
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""Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов" - в Трускавце, или в Омане?
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Оман не вариант - дорого и опасно могут не долететь обратно............
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"Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 5961
Вертолітний майданчик КВЦ "Парковий".
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Чему "зеленые" могут научить? Их бы самИх, с половины, на школьную скамью отправить... И первым делом объяснить им, что они - пустота, малограмотность, чванство и глупость...
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походу их туда спецом подбирали
по тем критериям которые ты озвучил
шобы молча тупо кнопку жали
но некоторые не выдерживают)) @
так шо там есть куда стремится
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Брагар после дрессировки был, или не успели отдрессировать то?
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"Слуга народа" проведет тренинг по пересчету собак в кубометры природного газа.
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Тема: "Как децентрализацию превратить в федерализацию" ?
Нет такого типа государства - "децентрализованное". Есть унитарное, федерация, конфедерация.
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ударим лисапетно-самокатным пробегом по............ щеневмерла...........
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