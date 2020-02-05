 Окупаційна влада Сімферополя обмежить подачу води жителям міста через обмілілі водосховища

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомили на оперативно-господарській нараді в окупаційній адміністрації Сімферополя 5 лютого.
"Буде введено обмеження подачі води. Режим буде розміщений на сайті адміністрації Сімферополя і додатково продубльовано в ЗМІ", - цитує російську главу Сімферополя Олену Проценко телеканал "Крим24".
За її словами, обмеження подачі води стосуються як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору, крім соціально-значущих об'єктів.
Як пише провладний кримський сайт "Крыминформ", Проценко вказала на те, що півострів перебуває "на піку маловодного року, і це - найгостріша проблема зараз".
На сайті російської адміністрації Сімферополя поки немає офіційної інформації щодо обмежень подачі води.
Цього тижня глава підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що на підприємстві "Вода Криму" провели нараду, під час якої відбулося обговорення способів забезпечення кримчан питною водою і скорочення її втрат у мережах водопостачання.
У підконтрольному Росії Державному комітеті з водного господарства та меліорації Криму повідомляли раніше, що запасів води у водосховищах півострова вистачить до червня 2020 року і що водосховища півострова заповнені на третину.
Кримські вчені запропонували жителям півострова вирішувати проблему з дефіцитом води, використовуючи її вдруге. На їхню думку, це допоможе забезпечити ресурсом, якого бракує, сільське господарство Криму і дасть можливість опалювати міста і райони.
Довідка. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
Вёдрами пусть из моря носят...
пей не хочу
Живут возле воды...а воды нет!)))
Пусть изменники и оккупанты пьют морскую. Вода в Черном море, кстати содержит значительно меньше солей, чем океанская. Перебьются без днепровской.
Хорошая идея - перерабатывать свое санье и снова пить...
Крысчане..!, - воды нет, но вы держитесь...
"А крымчане пускай пьют мочу".
Г. Москаль, 2014 (с)
Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
- (Мф. 22:37-40)
https://youtu.be/8nwc8bbgQxA
Але, як писав Лесь: "Гівна вам на лопатi, жебракам!"
Насправді якщо навіть лиш рік-два ще не давати їм воду, то цього вистачить, щоб наступила дупа... І так, я не люблю Білецького (він дискредитує націоналістичну ідею), але погоджуся з ним, що пуск води в Крим - державна зрада!
Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший
Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым
для Украины потерян навсегда.
Как выяснило украинское издание НВ,
такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской
активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской
дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также
помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской
столице.
Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у
которой что-то можно забрать»
а щодо криму - не помпео вирішуватиме.
Иди регистрируй новый аккаунт.
Паук, взобравшись на *****,
Вел выживания урок:
- Не прячьтесь, Мухи, в розы:
Летают там Стрекозы!
Меж яблонь юркие Стрижи
И Сойки крутят виражи.
Еще росичка… Воробьи -
Враги и Ваши, и мои.
Мышей летучих кормит ночь.
Никто не хочет Вам помочь.
Все в белом свете против Мух,
Лишь я один Ваш лучший друг!
Коль обещают обогреть,
Скорей всего, готова сеть.
От обещаний жди беды:
Вон Крым три года без воды!