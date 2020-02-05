 Окупаційна влада Сімферополя обмежить подачу води жителям міста через обмілілі водосховища

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомили на оперативно-господарській нараді в окупаційній адміністрації Сімферополя 5 лютого.

"Буде введено обмеження подачі води. Режим буде розміщений на сайті адміністрації Сімферополя і додатково продубльовано в ЗМІ", - цитує російську главу Сімферополя Олену Проценко телеканал "Крим24".

За її словами, обмеження подачі води стосуються як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору, крім соціально-значущих об'єктів.

Як пише провладний кримський сайт "Крыминформ", Проценко вказала на те, що півострів перебуває "на піку маловодного року, і це - найгостріша проблема зараз".

На сайті російської адміністрації Сімферополя поки немає офіційної інформації щодо обмежень подачі води.

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Цього тижня глава підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що на підприємстві "Вода Криму" провели нараду, під час якої відбулося обговорення способів забезпечення кримчан питною водою і скорочення її втрат у мережах водопостачання.

У підконтрольному Росії Державному комітеті з водного господарства та меліорації Криму повідомляли раніше, що запасів води у водосховищах півострова вистачить до червня 2020 року і що водосховища півострова заповнені на третину.

Кримські вчені запропонували жителям півострова вирішувати проблему з дефіцитом води, використовуючи її вдруге. На їхню думку, це допоможе забезпечити ресурсом, якого бракує, сільське господарство Криму і дасть можливість опалювати міста і райони.

Довідка. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.