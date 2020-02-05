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Все про:Крим (7173) вода (316)

 Окупаційна влада Сімферополя обмежить подачу води жителям міста через обмілілі водосховища

Підконтрольна Росії влада Сімферополя готує графік погодинної подачі води жителям міста через брак води в кримських водосховихах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомили на оперативно-господарській нараді в окупаційній адміністрації Сімферополя 5 лютого.

"Буде введено обмеження подачі води. Режим буде розміщений на сайті адміністрації Сімферополя і додатково продубльовано в ЗМІ", - цитує російську главу Сімферополя Олену Проценко телеканал "Крим24".

За її словами, обмеження подачі води стосуються як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору, крім соціально-значущих об'єктів.

Як пише провладний кримський сайт "Крыминформ", Проценко вказала на те, що півострів перебуває "на піку маловодного року, і це - найгостріша проблема зараз".

На сайті російської адміністрації Сімферополя поки немає офіційної інформації щодо обмежень подачі води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної води до деокупації, - постпред президента Кориневич спростував можливе відновлення водопостачання в АРК

Цього тижня глава підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гоцанюк повідомив, що на підприємстві "Вода Криму" провели нараду, під час якої відбулося обговорення способів забезпечення кримчан питною водою і скорочення її втрат у мережах водопостачання.

У підконтрольному Росії Державному комітеті з водного господарства та меліорації Криму повідомляли раніше, що запасів води у водосховищах півострова вистачить до червня 2020 року і що водосховища півострова заповнені на третину.

Кримські вчені запропонували жителям півострова вирішувати проблему з дефіцитом води, використовуючи її вдруге. На їхню думку, це допоможе забезпечити ресурсом, якого бракує, сільське господарство Криму і дасть можливість опалювати міста і райони.

Довідка. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173904
 
   
 Топ коментарі
 
ТЬа хоч камні з неба.... Жріть ушльопки, що вам бажалось, запивайте ослиною мочею.
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Крымские ученые предложили жителям полуострова решать проблему с дефицитом воды, используя ее вторично.Источник: https://censor.net.ua/n3173904

Хорошая идея - перерабатывать свое санье и снова пить... Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 8302
Крысчане..!, - воды нет, но вы держитесь...

Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 3365
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Так вот почему в ЗЕ-офисе заговорили про возможное открытие крымского канала и пробуют вбросами пробивать почву терпения народа
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ТЬа хоч камні з неба.... Жріть ушльопки, що вам бажалось, запивайте ослиною мочею.
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они бы давно так сделали...только вот это засоление грунтовых вод,начиная с полей аэрации Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 3247
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Чорне море укри викопали, нащо там смердючість ординська?
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Ну да..только трубам будет половой орган бабушки уже через год...
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А зачем в трубы солёную воду пускать?
Вёдрами пусть из моря носят...
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Да - пошли в Николаевку, набрали водички - принесли домой...
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Да подразумеваются трубы то канализационные, сточные трубы...
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А чем они лучше Саратова? В Саратове всё прогнило и дерьмо теперь по улицам плавает...
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Пить срать и сать -- можно прямо в воду . кацарылые всю жизнь так делают Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 7576
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то то же активизировались зедебилы, получив новые методички от хозяев....
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Пускай пьют нефильтрованную и прямо из источника.
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В свое время француз Ален Бомбар переплыл Атлантику на надувном катамаране вообще без использования каких-то запасов. Обходился тем, что удавалось выловить и пил воду из океана, если не удавалось собрать дождевую.

Пусть изменники и оккупанты пьют морскую. Вода в Черном море, кстати содержит значительно меньше солей, чем океанская. Перебьются без днепровской.
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Крымские ученые предложили жителям полуострова решать проблему с дефицитом воды, используя ее вторично.Источник: https://censor.net.ua/n3173904

Хорошая идея - перерабатывать свое санье и снова пить...
Крысчане..!, - воды нет, но вы держитесь...

Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 3365
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2-3 разв в неделю гораздо лучше, а тона них не напасеш
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Цитаты великих людей.
"А крымчане пускай пьют мочу".
Г. Москаль, 2014 (с)
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Так вот почему в ЗЕ-офисе заговорили про возможное открытие крымского канала и пробуют вбросами пробивать почву терпения народа
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Норм, так держать..на очереди воздух, море и солнце!
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теперь за пропаганду заповедей Христовых в рпц полагается бан Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 8500

Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
- (Мф. 22:37-40)

Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 1217
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Надо бывшим знакомым послать книгу о пользе уринотерапии.
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И я не понимаю зачем вода, когда везде портреты пуйла висят, и можно георгиевской лентой обмотаться...
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Интересно, что ***** строит газопроводы на тысячи километров и до сих пор не говорит о постройке водопровода на крым. Отсюда вывод что ***** до сих пор надеется окупировать по крайней мере левобережную Украину
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или то что ему накласть на проблемы холопов.
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Дуже дякую команді The Hardkiss за їхню громадянську позицію, за те, що не їздять з гастролями до Росії - країни агресора. Раніше я вас любила, тепер люблю і поважаю!
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Надеюсь команда президента « нелоха» не удумала пустить воду. А то как бы это не закончилось очень плохо
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Чекайте, так кацапи розповідали, що на комунальні потреби води вистачає, а не вистачає лише на сільське господарство))))))Так ось чому зелені почали говорити про продаж води в Крим...

Але, як писав Лесь: "Гівна вам на лопатi, жебракам!"

Насправді якщо навіть лиш рік-два ще не давати їм воду, то цього вистачить, щоб наступила дупа... І так, я не люблю Білецького (він дискредитує націоналістичну ідею), але погоджуся з ним, що пуск води в Крим - державна зрада!
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Нічого страшного Оманський бєтмєн їх врятує.
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СМИ: госсекретарь США сказал, что Крым навсегда потерян для Украины


Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший
Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым
для Украины потерян навсегда.
Как выяснило украинское издание НВ,
такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской
активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской
дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также
помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской
столице.
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В ответ Майк Помпео заявил, что вопрос Крыма закрыт. «Крым потерян.
Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у
которой что-то можно забрать»
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Николай Антисвинов, гімно твоя росія. й багато чого вона втрачала й втрачає.
а щодо криму - не помпео вирішуватиме.
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на картинке не подмытые крысчане? метко, там и свиньям и надо!
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В бан, рашист.
Иди регистрируй новый аккаунт.
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Які все ж таки гарні камені з неба у Криму.
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С учетом бесснежной зимы. Оккупантам и их пособникам придется летом не сладко, хотя что такое Крым - это полустепь- полупустыня без украинской воды, так было и в старые времена. Тут главное что бы наш "гетман" не придумал "причину" под которую откроет подачу туда воды. Война господа, война.. , и пока не вернут Крым, вода с Украины туда поступать не должна ни под каким видом.
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Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
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Мухи и Паук
Паук, взобравшись на *****,
Вел выживания урок:
- Не прячьтесь, Мухи, в розы:
Летают там Стрекозы!
Меж яблонь юркие Стрижи
И Сойки крутят виражи.
Еще росичка… Воробьи -
Враги и Ваши, и мои.
Мышей летучих кормит ночь.
Никто не хочет Вам помочь.
Все в белом свете против Мух,
Лишь я один Ваш лучший друг!

Коль обещают обогреть,
Скорей всего, готова сеть.
От обещаний жди беды:
Вон Крым три года без воды!
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А что летом будет?Всё равно предательство должно быть наказано.
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Пропоную владі "скрєпних" прокласти говнопровід з залісся. Це, по-перше - утилізація свого гівна, а по-друге "воду можна пєрєрабатывать врарічно".
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Прада, и на материковой Украине с водой не айс. У меня на Винничине с осадками вообще ж... С чем в весну входим - не знаю...
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