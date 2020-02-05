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Все про:Укрзалізниця (906) Deutsche Bahn (5)

 "Deutsche Bahn не в змозі налагодити роботу залізниці", - DW

Через багаторічне недофінансування німецька залізниця під керуванням Deutsche Bahn не справляється з пасажиропотоком і потребує термінової модернізації

Про це йдеться в публікації Deutsche Welle.

Автор стверджує, що багато німців раді пересісти з літаків, що забруднюють довкілля, у більш екологічні поїзди, проте їх лякають труднощі, пов'язані із залізницею.

"Головне питання полягає в тому, чи готова залізнична мережа ФРН до великої кількості нових пасажирів. Залізнична галузь Німеччини десятиліттями страждала від недофінансування. Німецькі поїзди регулярно запізнюються або скасовуються, вагони часто переповнені. У 2019 DB встановив новий антирекорд: із запізненням прибув кожен четвертий швидкісний поїзд концерну", - йдеться в статті.

Німецька залізниця стоїть перед серйозним викликом: де знайти багатомільярдні інвестиції для модернізації залізничної мережі. Так, на думку професора Лундського університету в Швеції Штефана Гьослінга, який цитується в публікації, 86 млрд євро, які німецький уряд має намір вкласти в DB, - "смішна сума, яка навіть близько не дотягує до необхідної".

На його думку, модернізація німецьких залізниць займе не менше 10 років. Пасажирів вже попереджають, що процес модернізації призведе до ще більшої затримки поїздів. А, значить, кожен вагон буде переповнений, і Deutsche Bahn не ставитиме комфорт пасажирів на перше місце. Так, наприклад, в 2016 році DB відмовився від зручних для пасажирів європейських нічних поїздів зі спальними вагонами через їхню збитковість.

Як повідомлялося, керівники Кабміну заявили, що планують віддати "Укрзалізницю" в управління німецькому національному оператору залізниці Deutsche Bahn на 10 років. Німецькі ЗМІ критично поставилися до цієї ініціативи, стверджуючи, що Deutsche Bahn навряд чи допоможе українській залізниці впоратися з її проблемами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173901
 
 
 Топ коментарі
 
Мы знаем. Но знают ли об этом зебилы?
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Це мабуть дуже актуальна новина, але чому досі на Цензорі немає новини про позбавлення кацапів права виступати на чеміонаті світу з футболу???
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Мы знаем. Но знают ли об этом зебилы?
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У себя не в состоянии навести лад, а их уже сюда гонят подписывать меморандумы. Вроде как на сегодня намылились это сделать. А может и "уже".
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видел: где для русскочелюстньіх написали на русском "осторожно, автоматические двери!".
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Это скорее отмазка - у нас самих надо модернизировать, а ваше говно мы вам советуем выкинуть, оно нам с доплатой не надо.
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Я об этом и говорю. Но там дело не в доплате вам. Там дело в левых заработках для зеленого непотреба. Они на этом явно хотят нагреть руки.
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ну це ж не зява самого дойче бан. люди знають, що їм треба. а в нас і того не знають. і ніколи самі до того не дійдуть.
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Це мабуть дуже актуальна новина, але чому досі на Цензорі немає новини про позбавлення кацапів права виступати на чеміонаті світу з футболу???
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О! А тут на них молились як на Яхве з Мардуком!!!
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Вот тебе и немецкий "орднунг"...
" Укрзалізниця" зверхньо посміхається..)
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так їхнє недофінансування тобі покажеться парадізом. і це немає нічого спільного з орднунгом.
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Омелян з Дарвіним уважно спостерігають через скло терраріуму.
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Тільки Зебіли не можуть зрозуміти чому їх обрали Зелєбобіки у партнери УЗ.
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ну дык
за бабло украинских налогоплательщиков и восстановите
слепой траст
гавно вопрос
а може тут задумка в другом, как вовка гройсман в виннице с трамваями тему провернул

а старые продал в житомир)
може и нам немцы свой старый подвижной состав подарят ... вместе с рельсами))
псы. вот это будет гиперлуп "Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW - Цензор.НЕТ 3124
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Сварять італійців, але у них залізниця просто зразкова.
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бабло на німцях літом заробляють. а по Німеччині транзитами їздять.
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заказной текст. 2 недели назад покатался по жд дорогам Германии и с уверенностью скажу, что ни один поезд не опоздал. вагоны все разные, но нет вообще вонючих ночных поездов, зато есть вагоны разного класса и стоимости и средняя скорость поезда 160 км.ч. Максимально ездят 300 км.ч. так что не звездите...
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Постійно їжджу на Київ з Закарпаття, про які вонячі нічні поїзди ви говорите?
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Може він порівнює з своєю з/д - в глибокій МоржовіЇ?
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Я не знаю із чим він порівнює, тому і запитав.
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А вот я три раза ездил и опаздывали поезда на 40 мин-1 час.
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В Дрездене час проторчали из-за опоздания. Гамбург Альтона-Прага Главний надражи. Приехал поезд, дверь в вагоне с одной стороны не работает, пассажиры не предупреждены, бегут на другую дверь, в которую уже пассажиры с платформы поднимаются, немка истерически возмущается.
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вона була б не нємка, якби не возмущалась. )))
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Та просто когда на меня по-немецки кричат, я рефлекторно теряюсь))
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з іншого боку, якщо двері на передзупинці відкрилися, а на вашій - ні, то ніхто від цього не застрахований. перфектної техніки не буває.
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Может. Вот не вспомню, какой компании был поезд. Вроде Евростар... Но был хороший вайфай. Потому что в Вену из Праги ездили на Рейлджете - вайфая не было ни туда, ни обратно, и туалеты не очень чистые.

Вообще с вайфаем в поездах ЕС траблы. За редким исключением бывает.
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Самые крутые и чистые поезда, как мне показалось: на севере Италии (красные стрелы) и в Испании (AVE).
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Мене як раз таки влаштовує те що вони нічні. Я вечором сідаю, зранку я у Києві. А їхати швидкісним (Хюндаєм для прикладу) це ж піпец. По перше через перевали він і так не може йти на великій швидкості, по друге 700 км до Києва, або 1300 до Харкова, навіть при швидкості 160, це ЖОПА!!!
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Зробимо це разом! Перетворимо Україну у Нью Васюки!
"Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW - Цензор.НЕТ 5639
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Недавно знакомый из Лейпцига летел в Киев. Сел в поезд, а там объявление, что поезд в аэропорту не остановится. Пока объявление звучало, пока он с немецкого переводил - двери захлопнулись и ту-ту. Пришлось в соседнем городе такси брать.
ПС несколько рядов в самолете остались незаполненными. Кому-то не повезло.
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Так как опаздывают поезда в Германии, нигде не опаздывают в странах ЕС. Загрузки на дорогах, видимо, у них бешенные. Хотя, вот те же японцы с этим прекрасно справляются.
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Бугагага, нам би їхню "залізницю, яка потребує модернізації"))))))
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Наши поезда по поездатости самые поездатые поезда в мире, которые всегда перепоездят любые поезда, которые не умеют так поездато везде поездить!
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направить наших манагеров, и deutsche bahn заработает, как часики
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Ага.Как ,,Польот,, совковый-2 раза в день показывют правельное время
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Поздно!- Инвестиционная няня уже едет к вам.
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Получается что Гончарук нанял за бюджетные деньги консультантов по убийству железных дорог? Интересно почём такое нау-хау...
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Многие тут заметили, что я зелень эту поганую ненавижу, но рациональное зерно в идее концессии есть, с дорогами (любыми) у нас хуже всего и ничего не меняется из года в год. Я даже не знаю, какая сфера у нас хуже, чем дороги. Но согласен, немцы - неудачный вариант.
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"Немецкие поезда регулярно опаздывают или отменяются, вагоны зачастую переполнены. В 2019 году DB установил новый антирекорд: с опозданием прибыл каждый четвертый скоростной поезд концерна"

Источник: https://censor.net.ua/n3173901

Не нашла данных, но разве основной доход приносят не грузоперевозки?
Тогда не стоит удивляться, что пассажирские поезда задерживают из-за того, что пропускают грузовые составы (может, там неустойка больше за опоздание "Deutsche Bahn не в змозі налагодити роботу залізниці", - DW - Цензор.НЕТ 8334 ).
У Amtrack вон тоже опаздывают пассажирские поезда.
Правда, Amtrack железнодорожными путями не владеет, он их арендует у частных компаний, а тем грузопревозки выгоднее, оттого и пропускают товарняки.
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"в 2016 году DB отказался от удобных для пассажиров европейских ночных поездов со спальными вагонами из-за их убыточности." - у нас этот вопрос решается очень просто, цены на билеты подняли и уже не убыточное. Не хотят на поездах ездить, перешли на автобусы и автомобили, подняли цены на бензин и т. д..
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"Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW

Як там у классиків: "Всё украдено до нас"
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"не в змозі налагодити роботу залізниці"?????????...дайте три рублі тому, хто написав таке про дойче бан і назавжди про нього забудьте...
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Це підготовка до повідомлення, що далі меморандуму співпраця з Deutsche Bahn не піде.
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Це називається маніпуляція. Deutsche Welle пише для своїх читачів: те що для німців проблеми, для нас - поїздка з підвищеним комфортом. У них спізнення - це затримка на 3 хв. У нас спізнення - це затримка на 6 год. У них модернізація - це встановлення оновлених кондиціонерів у вагонах і безперебійна робота Wi-Fi. У нас модернізація - це покраска НДРівських вагонів і встановка туалетів без лапки. У них модернізація ніколи не починалася і ніколи не закінчиться - вона в них іде постійно.
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Я уже писал что немцы могут только оптимизировать уже работающую систему, поднимать коррупционного трупа у них попросту не хватит квалификации, они даже системы контроля топлива от сливов не ставят, только для автоматизации логистики.
Зато хватит квалификации у местных, но
1 - Нужно перекраивать систему премирования чтобы небыло как в совке, но вот беда,
тут найдется множество"возмущенных" жлобов, кому убыток в миллиарды норм, а премия в миллион это дорого ("потеря" всегда воспринимается острее чем "получение" выгоды, людей которые это не могут взвешивать нельзя допускать комментировать, не то что на выборы).
2 - того кто не будет платить откаты не поставят, иначе оставили бы поляка, Кого-то кто может поменять систему не допустят на пушечный выстрел, а жаль, я бы с удовольствием поработал над реформами
Всё как и всегда упирается в коррупцию, а коррупция плод блобов которые голосуют за крепких хозяйственников подкацапников, гетьманов намеренно развалилвших антикор реформы и зеленую команду (в плохом смысле).
Валить нада, пока могу, будущего с таким народом нету.
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