 "Deutsche Bahn не в змозі налагодити роботу залізниці", - DW

Про це йдеться в публікації Deutsche Welle.
Автор стверджує, що багато німців раді пересісти з літаків, що забруднюють довкілля, у більш екологічні поїзди, проте їх лякають труднощі, пов'язані із залізницею.
"Головне питання полягає в тому, чи готова залізнична мережа ФРН до великої кількості нових пасажирів. Залізнична галузь Німеччини десятиліттями страждала від недофінансування. Німецькі поїзди регулярно запізнюються або скасовуються, вагони часто переповнені. У 2019 DB встановив новий антирекорд: із запізненням прибув кожен четвертий швидкісний поїзд концерну", - йдеться в статті.
Німецька залізниця стоїть перед серйозним викликом: де знайти багатомільярдні інвестиції для модернізації залізничної мережі. Так, на думку професора Лундського університету в Швеції Штефана Гьослінга, який цитується в публікації, 86 млрд євро, які німецький уряд має намір вкласти в DB, - "смішна сума, яка навіть близько не дотягує до необхідної".
На його думку, модернізація німецьких залізниць займе не менше 10 років. Пасажирів вже попереджають, що процес модернізації призведе до ще більшої затримки поїздів. А, значить, кожен вагон буде переповнений, і Deutsche Bahn не ставитиме комфорт пасажирів на перше місце. Так, наприклад, в 2016 році DB відмовився від зручних для пасажирів європейських нічних поїздів зі спальними вагонами через їхню збитковість.
Як повідомлялося, керівники Кабміну заявили, що планують віддати "Укрзалізницю" в управління німецькому національному оператору залізниці Deutsche Bahn на 10 років. Німецькі ЗМІ критично поставилися до цієї ініціативи, стверджуючи, що Deutsche Bahn навряд чи допоможе українській залізниці впоратися з її проблемами.
" Укрзалізниця" зверхньо посміхається..)
за бабло украинских налогоплательщиков и восстановите
слепой траст
гавно вопрос
а може тут задумка в другом, как вовка гройсман в виннице с трамваями тему провернул
а старые продал в житомир)
може и нам немцы свой старый подвижной состав подарят ... вместе с рельсами))
псы. вот это будет гиперлуп
Вообще с вайфаем в поездах ЕС траблы. За редким исключением бывает.
ПС несколько рядов в самолете остались незаполненными. Кому-то не повезло.
Источник: https://censor.net.ua/n3173901
Не нашла данных, но разве основной доход приносят не грузоперевозки?
Тогда не стоит удивляться, что пассажирские поезда задерживают из-за того, что пропускают грузовые составы (может, там неустойка больше за опоздание ).
У Amtrack вон тоже опаздывают пассажирские поезда.
Правда, Amtrack железнодорожными путями не владеет, он их арендует у частных компаний, а тем грузопревозки выгоднее, оттого и пропускают товарняки.
Як там у классиків: "Всё украдено до нас"
Зато хватит квалификации у местных, но
1 - Нужно перекраивать систему премирования чтобы небыло как в совке, но вот беда,
тут найдется множество"возмущенных" жлобов, кому убыток в миллиарды норм, а премия в миллион это дорого ("потеря" всегда воспринимается острее чем "получение" выгоды, людей которые это не могут взвешивать нельзя допускать комментировать, не то что на выборы).
2 - того кто не будет платить откаты не поставят, иначе оставили бы поляка, Кого-то кто может поменять систему не допустят на пушечный выстрел, а жаль, я бы с удовольствием поработал над реформами
Всё как и всегда упирается в коррупцию, а коррупция плод блобов которые голосуют за крепких хозяйственников подкацапников, гетьманов намеренно развалилвших антикор реформы и зеленую команду (в плохом смысле).
Валить нада, пока могу, будущего с таким народом нету.