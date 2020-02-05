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Все про:суд (5769) теракт (702) Херсонщина (502) Офіс генерального прокурора (70)

 Остаточно засуджено до 15 років терориста, який підірвав автомобіль на Херсонщині

За участю Офісу Генерального прокурора Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 4 лютого 2020 року залишив без змін судові рішення щодо громадянина, який у складі організованої групи в 2016 році на Херсонщині здійснив терористичний акт - підірвав припаркований на вулиці автомобіль, унаслідок чого загинула людина.

Про це з посиланням на пресслужбу ОГП повідомляє Цензор.НЕТ.

Верховний Суд погодився з доводами обвинувачення, що тільки покарання у вигляді 15 років позбавлення волі є справедливим для терориста.

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Нагадаємо, в смт Новоолексіївка Генічеського району внаслідок вибуху автомобіля 14 квітня 2016 року одна особа загинула, ще кілька постраждали. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

Новоолексіївка - селище міського типу в Херсонській області, розташоване неподалік адміністративної межі з окупованим Кримом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173900
 
   
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піден на обмін, таких свинособаки заберуть із задоволенням
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А наводчика градов Кирсанова выпустили через 4 года отсидки... Вот когда террорист ватник ему везде зеленый свет
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інтірєсно шо це за тіракт і кого замочили? Судя по катєгорічєскому рєшенію суда, то націоналісти якогось ватніка-сєпара замочили
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Якщо не знаєш, не пиши маячню.Підірвали автомобіль в центрі насаленого пункту, загинув звичайний перехожий, може ватнік-сєпар, може націоналіст патріот, може бидло, таке ж яке обрало цю владу,невідомо, він вже нічого не скаже.
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так, не знаю, тому й питаю - хіба не видко знак вопроса?
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Так я шось не поняв. Суд хєровий, чи вже ні? Що телєк по цьому поводу каже, патріоти та активісти?
Бо шось не розберусь.
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Не извольте беспокоиться, суд херовый. Просто даже стоящие часы дважды в день показывают правильное время.
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