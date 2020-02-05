 Остаточно засуджено до 15 років терориста, який підірвав автомобіль на Херсонщині

Про це з посиланням на пресслужбу ОГП повідомляє Цензор.НЕТ.
Верховний Суд погодився з доводами обвинувачення, що тільки покарання у вигляді 15 років позбавлення волі є справедливим для терориста.
Нагадаємо, в смт Новоолексіївка Генічеського району внаслідок вибуху автомобіля 14 квітня 2016 року одна особа загинула, ще кілька постраждали. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.
Новоолексіївка - селище міського типу в Херсонській області, розташоване неподалік адміністративної межі з окупованим Кримом.
Бо шось не розберусь.