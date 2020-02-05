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Все про:самогубство (305) СІЗО (474) Офіс генерального прокурора (70)

 За рік - 51 випадок: в Офісі Генпрокурора озвучили статистику самогубств у місцях несвободи

Офіс Генерального прокурора вимагає від обласних прокуратур принципово реагувати на кожен факт самогубства в місцях несвободи. Минулого року в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань було зафіксовано 51 випадок вчинення самогубств ув'язненими та засудженими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОГ.

Причинами суїцидів або спроб самогубства зазвичай є важкий психологічний стан осіб, що перебувають у місцях несвободи, незадовільні умови тримання, неналежне поводження та послаблення контролю з боку адміністрації установ.

Лише з початку року сталося кілька таких випадків. Так, прокуратура Донецької області провела перевірку за фактом спроби самогубства одного з ув’язнених у Бахмутській установі виконання покарань №6. За даними прокуратури, внаслідок систематичного порушення його прав та постійного знущання з боку посадових осіб установи ув’язнений, перебуваючи у карцері, тричі намагався вчинити самогубство.

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Також цього року органи прокуратури Дніпропетровської області розпочали кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості співробітників ізолятора тимчасового тримання м. Нікополя, які не забезпечили належну охорону та нагляд за утримуваним (ч. 2 ст. 367 КК України). Так, під час перебування у зазначеній установі особа здійснила спробу самогубства шляхом повішення, була у важкому стані доставлена до медичного закладу, де невдовзі померла.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173899
 
 
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"Несвободы"? Вы там ********?! Редактор и корректор в запое?
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но по факту все правильно. видать кто-то что новость офор.мля.л, сам не дурак посидеть, то есть на кресле в офисе))
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Не "ОГ", а "ОГПУ".... Звучит как почти и должно звучать - Офис Главаря Преступных Угруповань....
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