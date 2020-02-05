 Діти журналістів, загиблих під час виконання службових обов'язків, зможуть відпочити та оздоровитися за рахунок держави, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

До переліку пільгових категорій дітей включено:



- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

"Діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" за рахунок Держбюджету", - зазначив прем'єр.

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