 Діти журналістів, загиблих під час виконання службових обов'язків, зможуть відпочити та оздоровитися за рахунок держави, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
До переліку пільгових категорій дітей включено:
- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
"Діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" за рахунок Держбюджету", - зазначив прем'єр.
А плодится новым жертвам не позволим законами о СМИ и ИНЕТРНЕТЕ , так дешевле будет
Сказал дописувач под не нашим флагом
и сколько лет "детям Чернобыля"???
Вчера немного см. на Гугле карту, ну, со спутника, Киева..... включил названия улиц.... б*же..... как всегда на двух стульях - Вязволителей, такого-то палача, второго, третьего и т.д. и т.п.
Ну никогда не будем в НАТО, раз живем на улицах имени своих же палачей.
А, и "Пабеды" главное - куча названий. Сделали голодоморы, потом погнали дидов воевать(у меня один тоже воевал) за дедовских же гноителей, и аж "дотеперь" есть улицы имением мясников названные. Вон, Гепка что вытворяет вокруг переименования улицы тов. Жукова.
Правильно Зигфрид говорит что "этот народ остался мне чужим"(справа на главной статья есть, то есть слева)
Есть подозрение, что на все эти путевки выделяют приличные деньги, а дети получают отдых в стиле шоу выживания с канала Дискавери. Дайте деньгами лучше, пусть в трешку в Турцию сьездят.