EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  1570  21
Все про:бюджет (708) ВМС (475) Держприкордонслужба (2401) витрати (37) Чмут (6)

 Навіщо Держприкордонслужбі будувати окрему від ВМС водолазну школу? У нас що, тисячі водолазів? - волонтер Чмут

Держприкордонслужба України планує побудувати свої Центр підготовки водолазів і Полігон боротьби за живучість кораблів. Водночас у ВМС вже є водолазна школа і полігон боротьби за живучість кораблів. Їх дублювання є нераціональним використанням коштів. Наприклад, Литва, Латвія і Естонія мають одну спільну водолазну школу на 3 країни.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер Тарас Чмут, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку я думав написати багато матів. Потім декілька разів видихав, випив каву, походив, заспокоївся... Так от – це повна безпросвітна ху*ня. Наша держава світовий лідер долбо#бізму та нераціонального витрачання коштів. Вітаю. Хоч у чомусь ми перші. Інфопривід тут

  1. Морська охорона ДПСУ хоче побудувати свій Центр підготовки водолазів та Полігон боротьби за живучість кораблів.

АЛЕ. У складі 198-го Навчального центру ВМС у місті Миколаєві ВЖЕ Є Полігон боротьби за живучість. Проєкт розроблений миколаївським КБ ДПЦК. Для Морохорони має бути фактично той самий проєкт.

У нас що, так багато моряків чи кораблів у країні, що одного тренажеру нам мало? Чи ми такі багаті, що на кожну сотню моряків будемо будувати свій тренажер за пару десятків мільйонів гривень?! Невже Морській охороні так принципово НЕ вчити своїх моряків спільно з моряками ВМС?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань. ФОТО

  1. Минулого року у складі ВМС створено Водолазну школу. На сьогодні вже відбулося 2 випуски водолазів базового рівня для ВМС, ССО, Нацполіції, СБУ, ВСП та КОРДу. Задум, як не дивно для нашої країни дуже правильний – ЄДИНИЙ навчальний центр для всіх водолазів. Єдині підходи до відбору та підготовки, єдині програми, стандарти та чіткий розподіл кому чого достатньо для їх рівня завдань під водою.

Основою навчальної бази Водолазної школи ВМС має стати плавучий навчально-тренувальний комплекс (НТК). Проєкт розроблений за кошти ВМС тим самим миколаївським ДПЦК. І от саме його і хочуть собі у Морській охороні

Ми що, така велика країна, що нам треба 2 Водолазні школи? У нас що, тисячі водолазів??? Чи пару десятків на весь флот та пару десятків на всі ДПСУ?

Чому у країнах Балтії створили ЄДИНУ водолазну школу на 3 країни: Литву, Латвію та Естонію, а не кожна створила собі свою? При тому що у них і флоти сильніше нашого і водолазна тема на років 15-20 вийшла вперед від України?!! І економіка сильніша і війни немає?

Державна прикордонна служба України, Вам не соромно в умовах російської агресії так бездарно використовувати кошти народу України?", - заявив Чмут.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС. ФОТОрепортаж

Навіщо Держприкордонслужбі будувати окрему від ВМС водолазну школу? У нас що, тисячі водолазів? - волонтер Чмут 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173896
 
   
 Топ коментарі
 
Как зачем? Распил легче проводить...
 показати весь коментар
 
Когда тонет большая партия сигарет, тут ВМС не поможет. Потому и приходится учиться помогать самим себе.
 показати весь коментар
 
Не раскачивайте лодку...осла тошнит... Зачем Госпогранслужбе строить отдельную от ВМС водолазную школу? У нас что, тысячи водолазов? - волонтер Чмут - Цензор.НЕТ 4160
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
хватит чмутить
 показати весь коментар
 
 
Когда тонет большая партия сигарет, тут ВМС не поможет. Потому и приходится учиться помогать самим себе.
 показати весь коментар
 
 
-Дорогой, а откуда у нас такой красивый дом?
-Спи, жена!
-А откуда у меня столько шубок?
-Да спи, жена!
-А откуда у нас..
-Я же говорю - спижжена!!! Зачем Госпогранслужбе строить отдельную от ВМС водолазную школу? У нас что, тысячи водолазов? - волонтер Чмут - Цензор.НЕТ 613
 показати весь коментар
 
 
Економная, ти наша.
У тєбя бойфренд, тоже на-троих?
 показати весь коментар
 
спалил всю малину
теперь придется в другом месте строить(
 показати весь коментар
 
Зеленое стадо мастера по распилу бюджета....оно еще и не такое может замутить....
 показати весь коментар
 
 
Не раскачивайте лодку...осла тошнит... Зачем Госпогранслужбе строить отдельную от ВМС водолазную школу? У нас что, тысячи водолазов? - волонтер Чмут - Цензор.НЕТ 4160
 показати весь коментар
 
 
Как зачем погранцам водолазы , а Ихтиандрами сигаретами контрабасить Зачем Госпогранслужбе строить отдельную от ВМС водолазную школу? У нас что, тысячи водолазов? - волонтер Чмут - Цензор.НЕТ 5784
 показати весь коментар
 
 
а кто будет контрабанду в Тисе ловить, ВМС что ли?
 показати весь коментар
 
О, пошлі голоса «нємєцкіх» і іних волонтьоров....
А зачєм Украінє армія? Создать одну на трі страни Украіна, Молдавія, Португалія, і всьо.
 показати весь коментар
 
 
тоже хочеца участочек на пляже застолбить, где-нибудь в Одессе
 показати весь коментар
 
Может им еще и деяток адмиралов себе назначить?
 показати весь коментар
 
Летува - 2.8 миллиона
Латвия - 1.9 миллиона
Эстония - 1.34 миллиона
======================
Итого: 6.04 миллиона

Нет такой протяженной и близкой границы с паРашей по морю...
 показати весь коментар
 
Как зачем, готовить собственных водолазов-курьеров с сигаретной контрабандой.
 показати весь коментар
 
ну как же что то задумали и все мимо чмутов. просто невезуха какая то
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору