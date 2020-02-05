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 Політика України
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Все про:суд (5769) ДБР (844) Венедіктова (34) Головань Ігор (32)

 Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

ДБР розташоване за межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва. Це означає, що значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму блозі на "УП" повідомив адвокат п'ятого Президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

За словами Голованя, він так і не дочекався від т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової відповіді на питання, де розташовані слідчі підрозділи ДБР.

"А от Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розібралася встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань у Шевченківському районі міста Києва, а саме за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15", - зазначив адвокат.

Головань підкреслив, що ексглава ДБР Роман Труба незаконно штучно створював неіснуючі "підстави" для звернення слідчих ДБР з клопотаннями не в Шевченківський, а в Печерський суд.

"З яких причин Труба так до Печерського суду прикіпів, нормальній людині зрозуміти важко. Але можна, якщо згадати феєричні рішення Печерського суду, зокрема, на користь улюбленого заявника Труби телеграм-блогера Портнова. Думаю, що практично всі ухвали слідчих суддів у кримінальних повадженнях центрального апарату ДБР постановлялися Печерським районним судом міста Києва", - повідомив Головань.

За його словами, є підстави вважати ті рішення неправосудними.

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"Адже, відповідно до КПК України, клопотання, наприклад, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обшуку, подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. А ДБР розташоване поза межами територіальної юрисдикції Печерського районого суду міста Києва. Це означає, що значну частину (якщо не всі) кримінальні провадження ДБР потрібно викинути на смітник. Якщо керуватися принципом верховенства права, звичайно", - підкреслив адвокат.

Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань 01
Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань 02
Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173894
 
   
 Топ коментарі
 
а он ходит и что дальше?
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Чучело, походу, это ты обосцался. А, тебе Петя еще и в портки насрал для полного комплекта)))
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Він то приходить.
А от то ті сцються його допитувати.
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ну так если пеце сивочолому, согласно утверждениям адвоката, нечего бояться, то пусть не ссыт и ходит на допросы.
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Він то приходить.
А от то ті сцються його допитувати.
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Чучело, походу, это ты обосцался. А, тебе Петя еще и в портки насрал для полного комплекта)))
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вам, зебілам, навіть не дано зрозуміти, що навіть адреса ДБР (куди викликають на допити) - фейкова.
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должность ссыкуна уже занята... догадайся кем? Значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку из-за их неправосудности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2881
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Лекція з діджіталгеографії у Трускавці: https://youtu.be/***********
(з діджітал демографії, ще готуються.)
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Оптимальний варіант, це впіймати Портнова і захєрячити його Коментарієм до КПК, що він прийняв! Це не кодекс, це злочин по відношенню до держави.
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Желательно и всех мусоров с прокурвами просеять через мелкое сито порядочности и чести.
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Правильно мыслите.
Мне один умный человек сказал, что Портнова будут двигать в президенты Украины.
И знаете что?
А ведь прав тот человек, именно что будут.
Портнов очень понравится бабью из ЗЕбилов, и мужчина, и представительный, и решительный, и сажать всех будет, короче, куда до него ПроФФесору.
Вот увидите - обязательно выдвинут.
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ДЛЯ ПОВНІСТЮ ДЕГРАДОНУТОГО ПОРОХТОРАТУ
В среду, 22 ноября, Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований. Порошенко подчеркнул, что Труба должна обеспечить полную независимость ГБР.
https://24tv.ua/ru/poroshenko_oficialno_naznachil_glavoj_gbr_romana_trubu_podpisan_ukaz_n892986
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