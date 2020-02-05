 Упевнений, що ми доживемо до того моменту, коли судова система буде перезавантажена, - Зеленський

Про це він сказав журналістам в одному з центрів надання адміністративних послуг під час отримання ID-картки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНН.

"У нас складна ситуація із судами. Вона завжди була дуже складна. Вони - особистості в цій країні. Ми зараз з цим боремось. Ми говоримо про захист наших інвесторів. Ви знаєте, що в нас відбувся конкурс через те, що ми ухвалили закон про концесії. У нас одразу була концесія двох портів. Один з цих портів, який виграли катарці, які заходять на наш ринок, тут же після того, як вони виграли – хтось вирішив через суд, один із гучних судів, заблокувати їхній вхід", - сказав Президент.

За його словами, наразі влада займається налагодженням системи з протидії цьому.

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"Ми з вами, я впевнений, ще доживемо до моменту, коли буде перезавантажена судова система. При цьому я знаю, що в Україні є дуже багато порядних суддів, але, на жаль, є і велика кількість проблемних кейсів, які не дають розвиватись Україні, не дають можливості інвестицій, як українських так і західних", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд 3 лютого зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів та визначення переможцем концесійного конкурсу стосовно держпідприємства "Херсонський морський торговельний порт".