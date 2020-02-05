 Упевнений, що ми доживемо до того моменту, коли судова система буде перезавантажена, - Зеленський

Про це він сказав журналістам в одному з центрів надання адміністративних послуг під час отримання ID-картки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНН.
"У нас складна ситуація із судами. Вона завжди була дуже складна. Вони - особистості в цій країні. Ми зараз з цим боремось. Ми говоримо про захист наших інвесторів. Ви знаєте, що в нас відбувся конкурс через те, що ми ухвалили закон про концесії. У нас одразу була концесія двох портів. Один з цих портів, який виграли катарці, які заходять на наш ринок, тут же після того, як вони виграли – хтось вирішив через суд, один із гучних судів, заблокувати їхній вхід", - сказав Президент.
За його словами, наразі влада займається налагодженням системи з протидії цьому.
"Ми з вами, я впевнений, ще доживемо до моменту, коли буде перезавантажена судова система. При цьому я знаю, що в Україні є дуже багато порядних суддів, але, на жаль, є і велика кількість проблемних кейсів, які не дають розвиватись Україні, не дають можливості інвестицій, як українських так і західних", - заявив Зеленський.
Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд 3 лютого зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів та визначення переможцем концесійного конкурсу стосовно держпідприємства "Херсонський морський торговельний порт".
шо того козла ненавидел всегда,что этого !!!
а ввести новых и порядочных,не берущих взяток взамен замшелых портновцев и киваловцев-это задача на десятилетия...короче,за один обещанный срок не справиться
ЗІ: а як він на Петю гнав про суди! Тепер сам такий самий
БРАВО ЗЕЛЕНЫЕ ИДИОТЫ - за Зеленского ,судя по последней социологии , пока еще люди молодые - до чуть выше сорока .
Ой, а чё так долго-то?
Это ж Адский Порошенко нихрена не делал, а Зеля - он же другой, он - как молния в ночи!
Вжык - и крупнейшие мировые компании регистрируются в Украине, чтобы попасть под юрисдикцию Печерского суда!
😇
Нормальный суд не мариновал бы без всяких доказательств волонтеров и бойца ВСУ уже который месяц в тюрьме. А портновский суд успешно динамит аргументы защиты и продолжает мариновать.
Правосудие
Правопорядок
Оборону
Дипломатию
То зачем ты вообще нужна???
Что касается судов, то государство должно не судить, а предоставить здание/помещение для судебного процеса, прокурора обвинителя и АРБИТРА-судью! А судить должны - ГРАЖДАНЕ, ПРИСЯЖНЫЕ!!! Судья только может зачитать приговор, то что решили присяжные...
никто тебе уже не верит малыш
пора сворачивать балаган
"Правопорядок" -наступит когда Зеленский доживет и то на один момент
"Оборону" -он ее не знает не понимает и боится перечить ******** и вообще боится
"Дипломатию"- он еее УЖУ убил
"То зачем ты вообще нужна???"...-власть президента?
Зеля, вы осёл! Есть несколько относительно лёгких способов решения проблем с ссученными судьями и не надо налаживать систему.
Прошло 5 месяцев, а Вова все "налаживает систему"...
По принятым зелеными законам, принципиальные решения по реформированию судебной системы принимают ... сами представители этой системы
Её нужно не перезагружать, а заставить работать на благо граждан Украины.