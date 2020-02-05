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Все про:Зеленський (4363) Кабмін (3300)

 У Кабмін зараз підбирають нові кадри, через кілька тижнів закінчимо цей процес, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Кабмін підбираються нові кадри для посилення кількох напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він сказав журналістам в одному з центрів надання адміністративних послуг під час отримання ID-картки.

Зеленський зазначив, що нині процес посилення уряду триває.

"Щоб закінчити питання з урядом. Це тривалий процес. Справді, багато речей зробили. Є речі, їх теж не мало, які ще не зроблені через різні причини. Ми продовжуємо вести практику - посилювати уряд. Зараз підбираються ще нові кадри, посилити кілька напрямків, як соціальних, так і економічних. Це для нас дуже потрібно. Ми ведемо постійно зустрічі з багатьма фахівцями, які живуть в Україні, і з українцями, які живуть за кордоном. Я думаю, кілька тижнів, і ми закінчимо цей процес", - сказав він.

Крім того, він прокоментував учорашню зустріч та попередній звіт представників Кабміну, зазначивши, що остаточний звіт уряду буде 14 лютого і "є деякі речі, які вони мають встигнути зробити".

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань і планів на найближче майбутнє.

Також читайте: Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173888
 
   
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У Кабмін зараз підбирають нові кадри, через кілька тижнів закінчимо цей процес, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7361У нас Конституцію хтось відмінив? Уряд формує парламент.Ще більш точніше коаліція депутатських фракцій, при чому тут преЗедент
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Зеленский подбирает новые кадры? Пусть не лохотронит. Ему подбирают, и подбирают не те кто заинтересован в изменениях к лучшему, а те кто заинтересован в дальнейшем развале Украины и выводе капитала за границу. Сомневаюсь, что Зеля поставит Тимошенко в премьеры и Пензеника в Нацбанк или в министры финансов. Естественно найдут ему новое дерьмо, а не специалистов. И где он найдет нормальных депутатов, которые бы голосовали нормальные законы? Он уже привел в Раду слабоумных и теперь что? Смотрит на них и чешет себе свою тупую репу.
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Как можно, чтото придумать, если думалка отсохла.
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Эти "гиганты мысли" заканчиваются! Зеля, подгоняй других!)
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Як актуально знайшли ці комікси, дякую, дуже дякую
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ну.. это классический идеальный случай!
и кого мне напоминают эти восторженно слушающие "янелохи"...
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по знакомству подбирают, вернее уже подобраны - все друзья алкоголики
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Сколько уже этому "правительству", а они все еще кадры подбирают. И это вам не какая-нибудь "коалициада", тут прямо куйловская вертикаль построена, от главЗебила до моносброда. Мда эффективность "турборежимов" зашкаливает.
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а шо лубянка так долго тянет с согласованием
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Не все дурдомы обошли. Как обойдут, так и закончится.
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Не закончатся!) В Украине тоже дураков на сто лет припасено! Целых 73%...
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Так то малоросы, а то министры. Они в палатах напротив презедентов и рядом с Наполеонами.
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В "квартале" еще столько не задействованный персонажей

Основная интрига кем будет лысый - возвращается
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вместо бесполезного Пристайко конечно же) зря что ли в фильме тренировался?)
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до него только дошло,что основные направления деятельности правительства-это социальные и экономические? В Кабмин сейчас подбирают новые кадры, через пару недель закончим этот процесс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 935
специалистов нужно было сразу набрать,а не усилять через полгода...
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ні. Йузіка економіка України не витримає
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згоден.
Але він добре знає, де розташований холодильник.
Тому припинити його годувати можна лише нагодувавши свинцем
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А они шо не специалисты Гыга Ты их просто плохо знаешь Они как соберутся всем кагалом 95 квартала Как дадат Милованову указание забить пару косяков а затем как устроят мозговой штурм Хоп и лохи уже платят за транспортировку газа которым не пользуются И это только начало Гыга Говорячт что на очереди абонентская плата за маршрутки и ритуальные услуги А это хорошая прибвавка к бьюджету
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то фигня...они говорят,что автомобилистов,перешедших на газ заставят платить за транспортировку.баллоны в багажнике траспортируешь?-плати. У Кабмін зараз підбирають нові кадри, через кілька тижнів закінчимо цей процес, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7371
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Ты на шо намекаешь Гыга я шо разве говорил что для работы купил ставриду на газу Хочешь сказать что они меня разведут на бабки дважды
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Посиленя деяких напрямів це розподіл півмільйонних премій?
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Профессионализм не стоит ничего, ценность имеют только личные знакомства и симпатии.
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Щоб тебе вже занімило. Наназначав уже. Мерзото!
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Та да. У Квартала серьезный спад, надо сотрудников трудоустроить, но токо так, чтоб без кумовства...)
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А Оманський працює прем'єр міністром? Тоді зрозуміло, чому він займається презентаціями а не зовнішньою політикою та армією. І "ленточки" перерізати не потрібно, бо ніде
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Так он 24 часа през, а 25й премьером подрабатывает.
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Не нада критикувати Бубочку, він тільки учиться - треба почекати поки він пройде інституцьку програму, яку він успішно прогуляв на КВНах. Думаю 5 років методом спроб і помилок ми нарешті вийдемо на рівень травня 2019 року.
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Якщо він не перетворить країну, до того часу, в малороскую губернию мордора
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Пропоную посилити кабмін експертами з ЦН - тут є дуже віддані припіздєнту експерти, чому вони мають протирати трусєля на диванах - нехай беруть лопати і йдуть допомогати своєму кловуну.
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шкода, що всі ті "віддані" живуть у засрахє.. А так би і їх залучили ))
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Ой, не всі! Ой як важко квартал виходить з застужених маківок холодним вітром з голови припіздєнта! )))
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невже ще залишились незалучені кварталівці? Чи тепер їхніх родичів та сусідів будуть призначати?
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Зачем им потребовались еще идиоты, совершенно непонятно.
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Ишак, дам тебе бесплатный совет:
1. Верни Гросю с барыгами.
2. Верни Пороха на роль "главного советника" (чтоб реально Порох рулил).

А сам сиди себе тихонько, запиливай ролики, общайся с бабушками, рассказывай в фейсбуке про планов громадьйо, катайся в отпуск каждые две недели и т.п.
И всем сразу будет хорошо.
Опять начнет расти промышленность, опять будет наполнен бюджет, перестанут отступать на фронте - и рфия через годик-два сдохнет от дешевизны нефти, а на границу зайдут Ооновские миротворцы (как Порох и планировал).
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Аж страшно. Ожидаем новую пачку клоунов, свадебных фотографов, ватников и новых лиц из партии регионов.
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Це ж треба так докеруватись, що більше ніж півроку проводити політику підбору кадрів.
А в нас ще парламентсько-президентська форма правління чи вже навпаки?
Президенту немає чим зайнятися?
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Пора вже лисого кимось призначати, а то зовсім засидівся без справжньої роботи...
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то-то говорят что рыгиональные министры времен януковоща... взбодрились и приободрились
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Шаромижники по пріколу полізли у владу за гроші однієї бородатої бабці, при цьому не маючи ні програми, ні команди, а тільки зобов'язання перед тією самою бабцею... По приколу пролізли, але ж тепер тре виконувати свої зобов'язання щодо бабці, а "мудрому наріду" відразу було сказано "я вам нічего нє обєщал". Все, завіса....
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"...Зеленський заявив, що в Кабмін підбираються нові кадри..." - значить в Кварталі проводиться мобілізація.
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Дякуючи ссилці подивилася карикатури на Зе з Cartoon Movement, Holland - Поярков тихенько смалить у куточку...
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Не стоит забывать о том, что все эти низкие рейтинги Кабмина и парламента - прямое следствие того, что они остались… неизменными со времён Порошенко. Только вчерашние вторые (помощники, секретари, заместители) стали сегодняшними первыми (министрами, премьерами). И продолжают играть в туже самую игру.
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особенно не изменился состав парламента )))
ты наглый идиот
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Если вам кажется что мне пофиг, то вам не кажется.
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те кому "пофиг" не огрызаются )))
так что ты опять соврал ))
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Вот за что я люблю дураков - за нешаблон)))
Дураку всегда охота поспорить, а не понять.
Чаще делай вид, что умный. Постепенно все привыкнут
Приходите ещё - нам без дураков скучно!
😜
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Кто подбирает, горе луковое?! Одни бараны вокруг да подосланные. Твою мать!
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Слуги народа делятся на преданных и предавших.
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цікаво, це тільки мені, коли я чую що засцика щось підбирає, уявляється або помийка, або 95-й квартал?
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кловун, за две недели можно найти только разнорабочего.
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Никуда не гоже - когда хозяевами жизни становятся слуги народа.
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влада кловунів 95 кварталу: "мьі начинаем квн, для кого? Для чего? Чтоб не осталось в стране никого!.."
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Не зрозуміло, навіщо змінювати кабмін, якщо все добре? Невже стане ще краще?
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Пусть перечитают Крылова - "а вы,друзья, как ни садитесь, а музыканты не годитесь".
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По питомникам и психбольницам небось шарятся-подбирают.
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А одразу підібрати потрібні кадри було слабО? Ніц с того не буде.
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Кабинет министров полностью дубовый. Кроме министра финансов Макаровой, которая первая в мире научилась блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту. Нужно дать поработать "гению"))
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після зміни "кадрів" полетимо на 80%... У Кабмін зараз підбирають нові кадри, через кілька тижнів закінчимо цей процес, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3803
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с цирков уже все взяли кого можно... откуда эти будут?
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А пафосу то, "подбираем кадры"... Скажите сразу - ждём кто больше заплатит за министерскую должность.
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В трускавце что ли проходят усиленную подготовку?
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С украинцами за границей, опять? Опять Яресек и Супруних наберут или Мустафов и ЛещенкоФ.
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