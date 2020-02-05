 У Кабмін зараз підбирають нові кадри, через кілька тижнів закінчимо цей процес, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він сказав журналістам в одному з центрів надання адміністративних послуг під час отримання ID-картки.

Зеленський зазначив, що нині процес посилення уряду триває.

"Щоб закінчити питання з урядом. Це тривалий процес. Справді, багато речей зробили. Є речі, їх теж не мало, які ще не зроблені через різні причини. Ми продовжуємо вести практику - посилювати уряд. Зараз підбираються ще нові кадри, посилити кілька напрямків, як соціальних, так і економічних. Це для нас дуже потрібно. Ми ведемо постійно зустрічі з багатьма фахівцями, які живуть в Україні, і з українцями, які живуть за кордоном. Я думаю, кілька тижнів, і ми закінчимо цей процес", - сказав він.

Крім того, він прокоментував учорашню зустріч та попередній звіт представників Кабміну, зазначивши, що остаточний звіт уряду буде 14 лютого і "є деякі речі, які вони мають встигнути зробити".

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань і планів на найближче майбутнє.

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