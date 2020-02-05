 У Кабмін зараз підбирають нові кадри, через кілька тижнів закінчимо цей процес, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він сказав журналістам в одному з центрів надання адміністративних послуг під час отримання ID-картки.
Зеленський зазначив, що нині процес посилення уряду триває.
"Щоб закінчити питання з урядом. Це тривалий процес. Справді, багато речей зробили. Є речі, їх теж не мало, які ще не зроблені через різні причини. Ми продовжуємо вести практику - посилювати уряд. Зараз підбираються ще нові кадри, посилити кілька напрямків, як соціальних, так і економічних. Це для нас дуже потрібно. Ми ведемо постійно зустрічі з багатьма фахівцями, які живуть в Україні, і з українцями, які живуть за кордоном. Я думаю, кілька тижнів, і ми закінчимо цей процес", - сказав він.
Крім того, він прокоментував учорашню зустріч та попередній звіт представників Кабміну, зазначивши, що остаточний звіт уряду буде 14 лютого і "є деякі речі, які вони мають встигнути зробити".
Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань і планів на найближче майбутнє.
и кого мне напоминают эти восторженно слушающие "янелохи"...
Основная интрига кем будет лысый - возвращается
специалистов нужно было сразу набрать,а не усилять через полгода...
Але він добре знає, де розташований холодильник.
Тому припинити його годувати можна лише нагодувавши свинцем
1. Верни Гросю с барыгами.
2. Верни Пороха на роль "главного советника" (чтоб реально Порох рулил).
А сам сиди себе тихонько, запиливай ролики, общайся с бабушками, рассказывай в фейсбуке про планов громадьйо, катайся в отпуск каждые две недели и т.п.
И всем сразу будет хорошо.
Опять начнет расти промышленность, опять будет наполнен бюджет, перестанут отступать на фронте - и рфия через годик-два сдохнет от дешевизны нефти, а на границу зайдут Ооновские миротворцы (как Порох и планировал).
А в нас ще парламентсько-президентська форма правління чи вже навпаки?
Президенту немає чим зайнятися?
ты наглый идиот
так что ты опять соврал ))
Дураку всегда охота поспорить, а не понять.
Чаще делай вид, что умный. Постепенно все привыкнут
Приходите ещё - нам без дураков скучно!
😜