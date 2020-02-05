 МОЗ оприлюднило нові дані про поширення коронавірусу у світі: 493 людини померли, понад 24,5 тисячі - інфіковані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Крім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

За оцінками ВООЗ та ECDC ризики поширення 2019 nCoV залишаються дуже високими в Китаї, високими на регіональному і глобальному рівнях.

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Як повідомлялося раніше, за даними держкомітету КНР, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 осіб.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.