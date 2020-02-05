 МОЗ оприлюднило нові дані про поширення коронавірусу у світі: 493 людини померли, понад 24,5 тисячі - інфіковані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Крім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.
В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
За оцінками ВООЗ та ECDC ризики поширення 2019 nCoV залишаються дуже високими в Китаї, високими на регіональному і глобальному рівнях.
Як повідомлялося раніше, за даними держкомітету КНР, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 осіб.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
таксебедима
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России.
Дело в том, что 80% чеснока на российские рынки привозят из Китая.
Штош, враг лишил нас единственного оружия
спрашиваю себя... - блин.., как это вообще возможно...?
но факт..
потому и китайского навалом,что никто не хочет оплачивать труд местного производителя
А вот с местом проживания Гыга, который с Вами вы явно намахались)
Только не надо про порохоботов и другие аккаунты Гыга, я идиотоФоб. Их не люблю и готовить не умею (вы не любите кошек? вы просто не умеете их готовить!)
Возможно "Кто-то" сейчас довольно поглаживает лысыну и предлагает "помощь".
в Украине каждый месяц в дтп погибает 280 человек в месяц ! (данные 2019)
а от инфаркта и инсульта 400 000 человек в год (данные 2017)
ваще пока не вижу повода для паники
продавцы терафлю и марлевых повязок статью заказали?
Тут же прям трагедия. 400 китайских пенсионеров окуклились на 1 год раньше чем должны были - все, заговор фарминдустрии, утечка биологического оружия, только рептилоидов не хватает.
- так что, улучшим статистику?
- массово БЕЗ КАРАНТИНА принимаем вернувшихся из Китая:
- Болен, температура есть?
- Нет.
- На "нет" и суда нет, - иди и неси в массы все что имеешь.
"Немецкие ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге. У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет.
Т.о., ученые пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.
https://nv.ua/world/countries/tramp-v-kongresse-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-50068285.html
Реально Минздрав не способен организовать карантин (помещение, койки, персонал, ...) даже для сотен, - не говоря уже про тысячи людей
Таки пора наказать расплодившихся тараканов (я не про китайцев, я про всех)
Москлям бажаю 1 до 1.
Китайцы заявили, что на сегодня на 2х выздоровевших - 1 умерший
А "испанка" - да, она такая... пора повторить?
"Начало ХХ века подкинуло миру множество неприятных сюрпризов. Главным из них была Первая мировая. Но эпидемия испанского гриппа, унесшая до 100 млн жизней, затмила даже войну. Самый мощный удар болезни пришелся на осень 1918 года."
https://nv.ua/world/countries/epidemiya-ispanskogo-grippa-posledstviya-pandemii-ispanki-1918-1919-gg-40003081.html
Статью же я прочел неделю назад, без поисков, в контексте.
А Вашу мысль о тараканах - разделяю
Но уверен(и отнюдь не по причине катастрофического образа мышления ),
что фигурирующее в комментах 1:50 - заниженный показатель
Важно то, способно ли человечество делать выводы и адекватно действовать.
В отношении пандемии, изм.климата, войны, жадности, потреблядства итд, список бесконечен.
Уроки истории говорят - нет.
Теперь к власти умудряются (на фоне общего отупения) прийти идиоты а ля трамп, зеля и тому подобное. Пипл хавает, колется, но продолжает избирать себе подобных!