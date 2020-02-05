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Все про:вірус (188) Китай (314)

 МОЗ оприлюднило нові дані про поширення коронавірусу у світі: 493 людини померли, понад 24,5 тисячі - інфіковані

Станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 24 505 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 493 летальні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Крім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

За оцінками ВООЗ та ECDC ризики поширення 2019 nCoV залишаються дуже високими в Китаї, високими на регіональному і глобальному рівнях.

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Як повідомлялося раніше, за даними держкомітету КНР, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 осіб.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173886
 
 
 Топ коментарі
 


таксебедима

Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России.
Дело в том, что 80% чеснока на российские рынки привозят из Китая.
Штош, враг лишил нас единственного оружия
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ну почему,можно и у бабушек отечественного купить.и тебе чеснок,и бабушке пара рублей в плюс.
потому и китайского навалом,что никто не хочет оплачивать труд местного производителя
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"В Украине ни одного случая"...

- так что, улучшим статистику?
- массово БЕЗ КАРАНТИНА принимаем вернувшихся из Китая:
- Болен, температура есть?
- Нет.
- На "нет" и суда нет, - иди и неси в массы все что имеешь.
"Немецкие ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге. У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет.
Т.о., ученые пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.
https://nv.ua/world/countries/tramp-v-kongresse-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-50068285.html
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таксебедима

Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России.
Дело в том, что 80% чеснока на российские рынки привозят из Китая.
Штош, враг лишил нас единственного оружия
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а нас в Украине чеснок тоже в основном с Китая...
спрашиваю себя... - блин.., как это вообще возможно...?
но факт..
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ну почему,можно и у бабушек отечественного купить.и тебе чеснок,и бабушке пара рублей в плюс.
потому и китайского навалом,что никто не хочет оплачивать труд местного производителя
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хм, Вы или старый пердун привыкший к советским рублям и по привычке до сих пор "рублями" деньги считать, или же москаль.
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я старый пердун...а шо это должно быть зазорно? МОЗ оприлюднило нові дані про поширення коронавірусу у світі: 493 людини померли, понад 24,5 тисячі - інфіковані - Цензор.НЕТ 367
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привет от еще одного старого пердуна. Пох как называть фантики. Главное ощущать принадлежность к стране и бабушкам помогать. Бабушкин чесночек, пополезней будет китайского, жаль иногда мелковат.
А вот с местом проживания Гыга, который с Вами вы явно намахались)
Только не надо про порохоботов и другие аккаунты Гыга, я идиотоФоб. Их не люблю и готовить не умею (вы не любите кошек? вы просто не умеете их готовить!)
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А писали, х.з., правда ли, что по "повадкам" - БОМП. Просто либо сами "выпустили" нечаянно, либо "кто-то" подкинул.

Возможно "Кто-то" сейчас довольно поглаживает лысыну и предлагает "помощь".
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в мире Карл!

в Украине каждый месяц в дтп погибает 280 человек в месяц ! (данные 2019)
а от инфаркта и инсульта 400 000 человек в год (данные 2017)

ваще пока не вижу повода для паники
продавцы терафлю и марлевых повязок статью заказали?
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от обычного гриппа в год в мире погибает 650 тыс.людей. И никакой паники. От испанского гриппа в 1920-х погибло 20 млн.
Тут же прям трагедия. 400 китайских пенсионеров окуклились на 1 год раньше чем должны были - все, заговор фарминдустрии, утечка биологического оружия, только рептилоидов не хватает.
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от коронавируса умирает 1 из 50ти заболевших; от кори 1 из 2500 тысяч.... и никакой паники нет - потому что нет вакцин)))
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Там больше. у китаецев тест систем нехватает и люди не идут в больницы потому что они и так переполнены. но ещё больше обыкновенного гриппа и это сбивает возможность посчитать аккуратно что к чему.
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"В Украине ни одного случая"...

- так что, улучшим статистику?
- массово БЕЗ КАРАНТИНА принимаем вернувшихся из Китая:
- Болен, температура есть?
- Нет.
- На "нет" и суда нет, - иди и неси в массы все что имеешь.
"Немецкие ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге. У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет.
Т.о., ученые пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.
https://nv.ua/world/countries/tramp-v-kongresse-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-50068285.html
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Але мінздрав готовий до будь яких викликів(((
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В том и дело.
Реально Минздрав не способен организовать карантин (помещение, койки, персонал, ...) даже для сотен, - не говоря уже про тысячи людей
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Это и подразумевалось( В моей стране окромя пистежа и воровства... Я не про парашу.
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1 из 50. Пусть не всех зараженных учитывают. Пусть 1 к 500. Испанка?
Таки пора наказать расплодившихся тараканов (я не про китайцев, я про всех)
Москлям бажаю 1 до 1.
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Итоги подводятся, когда "процесс" завершен у всех инфицированных, т.е. когда известно "выздоровел\умер". Т.е. "1:50" - это вилами по воде.
Китайцы заявили, что на сегодня на 2х выздоровевших - 1 умерший

А "испанка" - да, она такая... пора повторить?
"Начало ХХ века подкинуло миру множество неприятных сюрпризов. Главным из них была Первая мировая. Но эпидемия испанского гриппа, унесшая до 100 млн жизней, затмила даже войну. Самый мощный удар болезни пришелся на осень 1918 года."
https://nv.ua/world/countries/epidemiya-ispanskogo-grippa-posledstviya-pandemii-ispanki-1918-1919-gg-40003081.html
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Я рад, что Вы умеете гуглить. Мистер ОЧЕВИДНОСТЬ
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Если это сарказм, то напрасный. Очевидность - то, что было и то, что есть.
Статью же я прочел неделю назад, без поисков, в контексте.
А Вашу мысль о тараканах - разделяю
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На счет повторения! Да пора, но это мое мнение и оно может быть отличным от других. Тараканов пора проредить, и если я попаду в ... значит такова судьба. Тараканы зажрались и считают себя венцом эволюции, не понимая, что гадить в своем доме не есть комильфо.
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Из всех заболевших, каждый пятидесятый умирает.
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Для 24,5 тысяч инфицированных(заражение происходит не одномоментно, а растянуто во времени) еще неизвестно, чем закончится
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Вы не правы! Умирает меньше, легкие случаи проходят мимо медицины. Ну и как всегда, статистика работает на государство (неважно чье).
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Возможно. Сегодня услышал в новостях. Инфа не проверена.
Но уверен(и отнюдь не по причине катастрофического образа мышления ),
что фигурирующее в комментах 1:50 - заниженный показатель
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это не важно. и таки да, статистика работает в любом направлении, что в +, что в -
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"это не важно" - соглашусь.
Важно то, способно ли человечество делать выводы и адекватно действовать.
В отношении пандемии, изм.климата, войны, жадности, потреблядства итд, список бесконечен.
Уроки истории говорят - нет.
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Когда то элиту воспитывали, да были промахи (человеки *** (с)).
Теперь к власти умудряются (на фоне общего отупения) прийти идиоты а ля трамп, зеля и тому подобное. Пипл хавает, колется, но продолжает избирать себе подобных!
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