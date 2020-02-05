 Найманці РФ обстріляли житловий сектор на Донбасі, щоб створити "картинку" для окупаційних ЗМІ, - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook.

"Так, 4 лютого, кілька проросійських ЗМІ, що діють на тимчасово непідконтрольній Україні території, розповсюдили інформацію про нібито обстріл з боку підрозділів операції Об’єднаних сил Петровського району Донецька, внаслідок чого було пошкоджено кілька будинків. "Обстрел вёлся из гранатомётов СПГ, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия", - сказано в повідомленні пропагандистських ресурсів", - повідомили в ООС.

"Насправді ж, 4 лютого російські окупанти з 7:00 до 7:25 самі здійснили провокаційний обстріл українських захисників та, не дочекавшись відповіді, відкрили вогонь по житловому сектору поблизу власних позицій, створюючи "картинку" для запрошених під цю подію представників ЗМІ, підконтрольних окупаційній владі", - пояснили в штабі Об'єднаних сил.

Водночас за детального вивчення місцевості, тактико-технічних характеристик наявного озброєння, порядку розміщення позицій українських захисників та збройних формувань Російської Федерації, непричетність підрозділів ООС до пошкоджень будинків на тимчасово окупованій території Донецька стає цілком очевидною.

"Такі звинувачення є безпідставним і слугують елементом інформаційної кампанії проти України. Подібні вчинки російської окупаційної влади вчергове свідчать про її зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та небажанні дотримуватися режиму припинення вогню та Мінських домовленостей", - підсумували в штабі.

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