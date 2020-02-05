 Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"

За відповідний законопроєкт №2466 у другому читанні проголосували 278 народних депутатів, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт має привести всі відповідні нормативно-правові акти України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО. Для цього пропонується внести зміни до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань, які регулюються Строєвим статутом Збройних Сил України.

Відповідно до законопроєкту, до 1 березня 2020 року Кабмін має: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону, передбачивши повноваження Міністерства оборони визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї і зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.

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