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 Політика України
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Все про:ВР (5732) НАТО (2238) устав (18) ЗСУ (439)

 Рада визнала таким, що втратив чинність закон "Про Стройовий статут ЗСУ"

Верховна Рада визнала таким, що втратив силу закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України".

За відповідний законопроєкт №2466 у другому читанні проголосували 278 народних депутатів, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт має привести всі відповідні нормативно-правові акти України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО. Для цього пропонується внести зміни до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань, які регулюються Строєвим статутом Збройних Сил України.

Відповідно до законопроєкту, до 1 березня 2020 року Кабмін має: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону, передбачивши повноваження Міністерства оборони визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї і зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.

Також читайте: В Альянсі позитивно оцінили реалізацію Україною реформ, - глава делегації в ПАРЄ НАТО Чернєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173883
 
   
 Топ коментарі
 
Дебилизмом своим убивают уже и армию.Если устав и устарел то его надо заменить новым а не отменять устаревший не имея нового.
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Имитация бурной деятельности
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ну хотя бы на 0,888 умножить старый устав
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Збираються німецькій стрій замінити англійським.
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Так точно, пане-товаришу генерале-полковнику!
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Голос из Министерства Обороны: Если вы там такие умные, так почему строем не ходите?
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Дебилизмом своим убивают уже и армию.Если устав и устарел то его надо заменить новым а не отменять устаревший не имея нового.
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ну хотя бы на 0,888 умножить старый устав
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Саме це і хотів написати. Створивши нове, відмініть старе. Скільки буде тривати цей вакуум?
Давайте ПДР відмінимо, бо вони застаріли і доручимо Кабміну розробити до 1 березня нові...
Зебіли реально якісь іпануті...
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Зебіли, б...я

А взамін що??? Чи це вже їх не обходить???
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У цьому є як "+" так і "-". З одного боку, тепер питання, що визначалися законом можуть змінюватися кожним новим міністром, але з іншого - коли необхідні зміни, ті самі міністри зможуть оперативно реагувати і вносити необхідні зміни для їх адекватності ******** вимогам до служби, а не чекати розгляду у Верховній Зраді. Іншими словами - чи буде це на користь, чи ні буде залежати від притомності того, хто керує міністерством та його команди, і їх здатності прислуховуватися до підлеглих.
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Два подвыпивших офицера в ресторане:
- А знаешь ли, что гражданские считают себя умнее нас?
- Странно. Почему же они тогда строем не ходят?
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саме головне, щоб новим статутом не змінили палець, яким жати на курок в автоматі
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