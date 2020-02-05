 Перепис населення 2001 року - великий фейк, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Тут є така штука. Я опитував багато людей: ви пам’ятаєте, як було проведено перепис у 2001 році? І багато хто не пам’ятає. Майже всі кажуть: я не пам’ятаю, мене не переписували. Виявилося, що багато людей, які йшли по квартирах та стукали у двері, їм також не відкривали. Я думаю, що тоді така сама ситуація була, як і зараз. Але після того, як їм не відкривали, вони у гіршому випадку просто вигадували дані, а в кращому випадку – йшли у ЖЕК, відкривали цю амбарну книгу і просто переписували дані звідти. Якщо чесно, то перепис населення, який був у 2001 році – це був також великий фейк", - зазначив він.

"Зараз ми провели тестовий перепис – 25% дверей не було відчинено. Якби ми вбухали мільйони і мільйони в інформаційну кампанію, можливо, ми знизили б цей показник до 20%, до 15%. Але це все рівно велика кількість дверей, які не відчиняються", - додав він.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року, становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто в неї не ввійшли жителі окупованих територій і окупованого Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису: "Фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили"

Пізніше аналітики зіставили дані електронної перепису, представленого Кабміном в кінці січня, і Державної служби статистики. Вони виявили, що дані за всіма пунктами ідентичні, тільки результати Кабміну помножені на 0,888. Це змушує їх припустити фальсифікацію.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заперечує фальсифікацію даних електронного перепису. За його словами, дані Держстату та дані, які були отримані з електронних реєстрів, майже повністю збіглися, тому що Держстат свої дані вів так само на підставі електронних реєстрів.