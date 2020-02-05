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 Суспільство
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Все про:перепис населення (53) Дмитро Дубілет (85)

 Перепис населення 2001 року - великий фейк, - Дубілет

Гроші, які можуть піти на традиційний перепис населення - 3-4 мільярди грн - будуть абсолютно неефективно використані. Їх потрібно направляти на більш значущі програми - на дороги, на педагогів, на лікарні і так далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Тут є така штука. Я опитував багато людей: ви пам’ятаєте, як було проведено перепис у 2001 році? І багато хто не пам’ятає. Майже всі кажуть: я не пам’ятаю, мене не переписували. Виявилося, що багато людей, які йшли по квартирах та стукали у двері, їм також не відкривали. Я думаю, що тоді така сама ситуація була, як і зараз. Але після того, як їм не відкривали, вони у гіршому випадку просто вигадували дані, а в кращому випадку – йшли у ЖЕК, відкривали цю амбарну книгу і просто переписували дані звідти. Якщо чесно, то перепис населення, який був у 2001 році – це був також великий фейк", - зазначив він.

"Зараз ми провели тестовий перепис – 25% дверей не було відчинено. Якби ми вбухали мільйони і мільйони в інформаційну кампанію, можливо, ми знизили б цей показник до 20%, до 15%. Але це все рівно велика кількість дверей, які не відчиняються", - додав він.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року, становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто в неї не ввійшли жителі окупованих територій і окупованого Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису: "Фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили"

Пізніше аналітики зіставили дані електронної перепису, представленого Кабміном в кінці січня, і Державної служби статистики. Вони виявили, що дані за всіма пунктами ідентичні, тільки результати Кабміну помножені на 0,888. Це змушує їх припустити фальсифікацію.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заперечує фальсифікацію даних електронного перепису. За його словами, дані Держстату та дані, які були отримані з електронних реєстрів, майже повністю збіглися, тому що Держстат свої дані вів так само на підставі електронних реєстрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173881
 
   
 Топ коментарі
 
"Если привселюдно обосрался - обвини в этом предыдущие власти" (С)
"Курс юного депутата. Трускавец."
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я не большой физиономист.., но такому человеку я бы и чемодан на вокзале посторожить не доверил ..
Жулик и дегенерат! - ну лбу у него написано...

Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8914
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Мальчика словили на тупом вранье. Мальчик отнекиваясь всех поливает дерьмом.
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А так званий електроний перепис що, безплатно робили?
Взяли дані Держстату, помножили на 0,888, а грошики розікрали!
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сейчас быдлу объяснит какая нибудь бекешкина на канале зик или 112м или на 1+1 что перепись важнее субсидий и нужно ввалить 4 млрд на всякие опросы, которые будут делаться от балды)))) дубилет сделал приват, что сделала бикешкина?
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приват сделали беня с боголюбовым, методом отбора имущества у преждевременно представившихся. а чего добился ТЫ?
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я имел в виду программное обеспечение, а беня и без привата тебя имеет в жесткой форме каждый день)))) а я добился всего, и семьи и детей и всех благ, и все своим трудом, прикинь)))
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если ты не имеешь приват то приват имеет тебя.
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ПО не Дубілет робив, а найняті ним програмісти, якщо що... Дубілет - це не Джобс і навіть не Цукерберг!
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Чувак, окстись вспоминать события 19летней давности, хотя я лично помню что ко мне в селе заходили и переписывали. Что только не делают эти деятели лишь бы не засветиться с реальным количеством населения в пределах.с большой натяжкой 30 млн. Ессно всплывут закономерные вопросы, а на сколько людей вы тогда планируете бюджеты?
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25% не открыли! так люди на заработках !
Как раз цифры совпадают)))
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Да, фейк. В 2001г. приходили. Все были на работе.
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