 Митниця щодня перераховує в бюджет близько 1 млрд грн, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

Кожен робочий день з початку 2020 року Державна митна служба перераховує до державного бюджету близько 1 млрд грн. Про це заявив глава нової митниці Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що це попри зменшення оподаткованого імпорту в січні цього року на 5,3% з 5,200 т до 4,900 т порівняно з січнем минулого року.

"При цьому Україна продовжує зменшувати ставки мита на товари європейського походження в рамках виконання Угоди про Асоціацію з ЄС (з цього року середньоарифметична ставка мита становить 0,459%) і митниця надає відповідні преференції українським імпортерам", - підкреслив Нефьодов.

За словами глави митниці, за рахунок контролю за визначенням митної вартості в січні 2020 року порівняно з минулим роком, рівень вартості оподатковуваного імпорту збільшився на 6%. Нефьодов зазначив, що порівняно з цим же періодом 2019 року в два і більше разів збільшилися обсяги декларування мобільних телефонів, взуття, комп'ютерної техніки тощо.

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Глава Держмитслужби додав, що хоч зміцнення гривні і падіння цін на сировинні товари не сприяли виконанню бюджетного розпису на січень, митниця очікує пожвавлення зовнішньоекономічної активності в лютому.



