 Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У питанні реформування спиртової галузі Зеленський зробив акцент на важливості запровадження електронної акцизної марки, імплементації закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту", а також на лібералізації ринку.

Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що вже запущено сервіс перевірки акцизних марок.

"З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроєкт, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно", – розповіла вона.

Крім того, правоохоронні органи разом з урядом і Офісом Президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

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