 Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У питанні реформування спиртової галузі Зеленський зробив акцент на важливості запровадження електронної акцизної марки, імплементації закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту", а також на лібералізації ринку.
Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що вже запущено сервіс перевірки акцизних марок.
"З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроєкт, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно", – розповіла вона.
Крім того, правоохоронні органи разом з урядом і Офісом Президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.
... человечище
Этой обезьяне никто до сих пор не объяснил его права и обязанности, да?
але мене це не дивує
Если человек гений
то он везде ...
продолжай тренироваться
попробуй найти себе пару среди себе подобных
если приснится злой карлик)))
а кто тебе посоветовал погоняло как у ***** взять?)))
тебе сказали шо это будет креативно?)) ну ты дебил)
не интересно
не зарекаюсь
но не интересно
не повезло тебе просто, чисто почеловече тебя понять можно
это там у тебя психика пошатнулась?
Есть житейская мудрость - на летящий кулак всегда найдется задний мост от трактора Беларусь.
или это не твоё?))
мужской род с женским путаешь
или это последствия спортивной травмы?
погугли тест
неужели тебе самому не интересно?
а вдруг больше чем 33 наберёшь
збс..
Їх два. Концерн та ДП (державне підприємство).
Почему клоун раздает указания по экономике, если это должен делать премьер?