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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4363) Кабмін (3300) приватизація (189) Укрспирт (49)

 Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України протягом двох місяців ухвалити всі необхідні підзаконні акти і почати підготовку "Укрспирту" до приватизації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У питанні реформування спиртової галузі Зеленський зробив акцент на важливості запровадження електронної акцизної марки, імплементації закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту", а також на лібералізації ринку.

Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що вже запущено сервіс перевірки акцизних марок.

"З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроєкт, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно", – розповіла вона.

Крім того, правоохоронні органи разом з урядом і Офісом Президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173878
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский поручил Кабмину в течение 2 месяцев начать приватизацию "Укрспирта"

Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП - Цензор.НЕТ 918

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а че Зе-дурачек вмешивается в дела правительства...?
Этой обезьяне никто до сих пор не объяснил его права и обязанности, да?
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Досить скиглити, берiть лопату! (с)
... человечище Зеленский поручил Кабмину в течение 2 месяцев начать приватизацию "Укрспирта", - ОП - Цензор.НЕТ 7237
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Не терпится бене подгрести новую корпорацию.
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а че Зе-дурачек вмешивается в дела правительства...?
Этой обезьяне никто до сих пор не объяснил его права и обязанности, да?
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а як він спочатку розповідав, шо він ненадовго, шо він тіки тут на приставному стільці, а бо на килимку у калідорчику...
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Зеленский поручил Кабмину в течение 2 месяцев начать приватизацию "Укрспирта"

Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП - Цензор.НЕТ 918

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Не понял смысл.. Только вопрос навстречу-сколько раз ты обосрешься, прежде чем выйти на ринг против 1го юношеского разряда в среднем весе
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ты просто тупой
продолжай тренироватьсяЗеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП - Цензор.НЕТ 7694
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Если особь не может понятно для других выражать мысли-она дебил. А я уже давно тренирую. Не ответила, уже усралась?
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В том, которое тебя интересует - гигант 17х5. Встретимся кися ?
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я не такой
попробуй найти себе пару среди себе подобных
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До выхода на ринг в раздевалке? По дороге к рингу или на самом ринге?
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во сне))
если приснится злой карлик)))
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Я извиняюсь спросить, а интеллект измеряется силой кулаков? Мда. Куда мир катится....
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А ты ищешь признаки интеллекта у этого базарного продавца бюстгальтеров с 3,0 аттестатом средней школы, или интеллект у В.В.Кличко, который говорит на 5 языках, и пожать руку которому спешат из первой сотни великих по планете?
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не подгорай))
а кто тебе посоветовал погоняло как у ***** взять?)))
тебе сказали шо это будет креативно?)) ну ты дебил)
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"погоняло" ? ))) ты приблатненный? А хотел бы по приколу заехать в хату на пару месяцев? Там и с погонялами, и с понятиями кто ты по жизни, со всем определилась бы. И размер подберут нужный.
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286-ой раз про петушиный угол будешь рассказывать?
не интересно
не зарекаюсь
но не интересно
не повезло тебе просто, чисто почеловече тебя понять можно
это там у тебя психика пошатнулась?
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Ну положим спешат из первой сотни великих по планете пожать ему руку далеко не из за того что он одарен интеллектуально и знает 5 языков. Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП - Цензор.НЕТ 7653
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Откуда ты знаешь? Предполагаешь, рассказывали, видел, или связь с Букингемским?
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Я так понял эти великие смотрели выступление Кличко из за его интеллектуальных размышлений на ринге и душещипательных философских бесед о смысле жизни и бренности бытия. Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП - Цензор.НЕТ 1477
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Интелект выпадает сзади, при виде большого летящего кулака.
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Таки да - Чукча не читатель.
Есть житейская мудрость - на летящий кулак всегда найдется задний мост от трактора Беларусь. Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП - Цензор.НЕТ 1497
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Для таких умников задача поставлена в первом предложении-выйти на ринг (войти в ринг). Если разговор про задний мост, а потом про трактор, уже другая история, можно продолжить АК, РПГ, Т34
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Все что не мое, а нужно, беру без разрешения. Ты продвинутый чувак, две буквы выучил, с наполнением думаю беда. Сколько книг в жизни видела, про "держала в руках" даже не буду вгонять в краску, а "читала", это другая планета. Может что то читаешь сейчас? Похвастайся.
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у тебя проблемы с грамматикой
мужской род с женским путаешь
или это последствия спортивной травмы?
погугли тест
неужели тебе самому не интересно?
а вдруг больше чем 33 наберёшь
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А зачем мне в ринг заходить? Там интеллектом не меряются. Там в него мочат. Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП - Цензор.НЕТ 3829
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Суть проста. Что бы выполнить 1 разряд, нужно примерно 2000 часов умирать в спортзале, не меньше. Стать МС- умножь на два. Чемпионом Европы- еще иметь талант, а дальше трудно понять даже мне. За это время можно окончить ВУЗ, прочесть книг штук 500, и точно стать интеллектуалом. Иметь киоск на базаре, и тявкать в инете на дядю, можно и дебилом.
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Слушай, никто не умаляет заслуг Кличко в индустрии разбивания в кровь морд себе подобным и их калеченья. Ну нравятся толпе подобные низменные инстинкты - значит востребованы "таланты". Только не нужно их ставить на одну ступень с людьми, которые действительно движут общество и прогресс. Это своего рода петрушки, которые развлекают толпу калеча людей. На чем и чем зарабатывают деньги. Сегодня Кличко побил кого-то - завтра кто-то побьет Кличко. Врачи наоборот к примеру помогают людям илечат их. Но о ими гораздо реже восхищаются почему-то. Что, кстати не делает чести нашему обществу. В случае с Кличко я пока не увидел особых талантов на каком-либо другом поприще, отличном от бокса.
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Беня Укрспирт себе прихватит, тут и к гадалке не ходи
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минус денежки бюджетникам от госмонополии..
збс..
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А ты ведь жопу рвал за ЗЕленского. Что выбросили за ненадобностью как использованный контрацептив?!
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Я не пойму зачем приватизировать прибыльные отрасли? Или мне сейчас лапшу будут вешать что Укрспирт не прибыльный!
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А зачем пришли эти мутанты к управлению всей страной, если своей задачей они понимают все продать или раздать в аренду. Чем они собрались управлять?
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Якого саме "Укрспирту"?!
Їх два. Концерн та ДП (державне підприємство).
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Какой то сюр.
Почему клоун раздает указания по экономике, если это должен делать премьер?
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приватизировать предприятие, которое может приносить сумасшедшие прибыли, вместо того, что б просто навести там порядок. гениально. неужели у нас в стране пить перестали, и это убыточное предприятие?
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Монополист по продаже спирта в стране терпит убытки. Я сейчас заплАчу...
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Атвечаю на вопрос - да, все спиртзаводы убыточны в хлам. Кто не верит - может поискать их отчётность.
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Как же они тогда столько лет ухитряются работать? Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП - Цензор.НЕТ 2358
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Вот так вот! Плачут, страдают, требую дотаций, но работают! Государственные же!
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Проясните кто-нить - а раздавать такие поручения входит в компетенцию президента??? Меня терзают смутные сомненья...
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В Швеції державна монополя на спиртову галуз, яка там є надприбутковою, що забезпечує їм повністю бесплатну медицину, якісні дороги і бескоштовне харчування дітей в школах і дитсадках, а в нас чомусь збиткова!..
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гарно бацьку отприватизував чьотирьох директорів ликеро-водочних заводів на білорущині
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