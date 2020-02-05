 Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про національну інвентаризацію лісів

"За" проголосували 374 народні депутати. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, ним вносяться доповнення до Лісового кодексу України щодо поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.

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