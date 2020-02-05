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Все про:ВР (5732) ліс (281) інвентаризація (11)

 Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про національну інвентаризацію лісів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2379 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів".

"За" проголосували 374 народні депутати. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, ним вносяться доповнення до Лісового кодексу України щодо поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173877
 
 
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Пощитайте , что Осталось , - А считают , те , - кто и Рубит.
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перепись решили делать?
после того как выпилили всё
хез почему, но у нас все дубы выпилили во времена правления петра алексеевича
какой бы гнидой янык не был, и его попередники
при них такого не было
где дела плеать? кого реально посадили?
все же знают кто этим занимался в областях
и кто пилил и кто крышевал
... понятно шо презеденту ни до этого, пленных надо выручать(
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У четвер влада планує здати нашу землю. Якщо зараз у нас окуповані 7% території, то після ухвалення закону про розпродаж сільськогосподарської землі окупованими будуть 72% України. Усі небайдужі виходять завтра на захист землі і нашого суверенітету під Верховну Раду о 9.00.
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Охх счас как лесные пожары начнутся в связи с жаркой и сухой зимой......
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І знімати безпілотниками а потім звіряти з картами лісгоспів.
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