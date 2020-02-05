 Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про національну інвентаризацію лісів

"За" проголосували 374 народні депутати. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, ним вносяться доповнення до Лісового кодексу України щодо поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.
после того как выпилили всё
хез почему, но у нас все дубы выпилили во времена правления петра алексеевича
какой бы гнидой янык не был, и его попередники
при них такого не было
где дела плеать? кого реально посадили?
все же знают кто этим занимался в областях
и кто пилил и кто крышевал
... понятно шо презеденту ни до этого, пленных надо выручать(