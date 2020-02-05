 Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр написав у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"На виконання завдання Президента Уряд ухвалив рішення про впорядкування виплат зарплат керівникам міністерств. Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців до середньої зарплати по країні. Тобто якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то у високопосадовців теж", - написав він.
Гончарук зазначив, що зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат.
"Переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200-400% премій - відтепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад. Більше того, уся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця", - зазначив прем'єр..
Крім того, за словами Гончарука, уряд звернувся до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.
Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Кабміну підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної плати та премій керівникам органів виконавчої влади.
Середнє арихметичне буде: (1+1+1+1+1+2+2+3+3+55)/10 = 7 (реально ніхто такої не получає)
Медіана - середній елемент виборки - 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 55 - в нашому випадку таких елементів два - п'ятий та шостий. (1+2)/2 = 1.5
Мода - найчастіше значення вибірки - тіпічность - в нашому випадку найчастіше (в 50% випадків) трапляється платня в 1 одиницю - мода = 1 (мінімалка)
Мерчендайзеров, юристов, санитарок, воспитателей детсадов, топ-менеджеров Нафтогаза?
Таким образом, максимальная зарплата министров должна равняться около 105 тыс грн в месяц.
б*же, это смешно. Сперва раздулись как павлины, а теперь "убеждены" что надо сдуться до размера ощипанных петухов.....
Если министры приносят только убытки, то они сами должны платить, а не мы(гос-во) - им!
и откуда у родителей-пенсионеров каждый год появляется возможность дарить то квартиру то гектары под Киевом то машину (а то и три-четыре) )))
.Так даффай краще... *від мінімалки * !.
А на "оздоровленийо"??
😏
... и я почему то в этот раз ему верю
мочат рыги слуг народных как котов помоечных(
на политической арене
псы. а ведь этот законопроект могли бы зарегить в парламенте не рыги а евросвинарчуки
клепкi не выстачило?
псы. кстати а где Вона? жива еще старушка?
Плюс: переработки, командировочные, соцпомощь ...
Йди, погризи жабу.
не бронзовые
Требуем нимедленного рифирендума на тему "Какая зарплата должна быть у чиновника?"
Варианты ответа:
1. Прожиточный минимум.
2. Сами пусть доплачивают.
3. Разогнать их всех к грёбаной матери!
вам сказали привязываться к минимальным , а не средним ссуки)
взять мою зарплату например и кобелёва
средняя будет миллион?
отже середня зарплата по державі десь 12500 множимо на 5 і 100% премії від окладу виходе 126 тисяч плюс надбавки за ін. мову відрядження тощо
і звитки стільки даунів береться....
На протяжении 28 лет, до Зеленского, министры пи*дили у страны миллионы баксов каждый месяц но народ делал вид что не замечает. Жены министров были мега успешные бизнесвумен с десятками и сотнями компаний в оффшорах при этом их мужья ничего путевого не могли сделать со страной.
Когда же пришли люди которые до этого хорошо зарабатывалии собственным трудом не на гос. службе и готовы бопороть коррупцию народ оскалилися на зарплату 5К баксов.
Как не странно народу нужны при власти мега воры с женами ))
Середній заробітних плат? Ну, тут вони знову обмануть. Не сказано яких саме заробітних плат. Треба, як для розрахунку пенсії, показник середньої заробітної плати за останні три роки.
А то 100% - "середня плата по країні" для нарахування пенсіїї буде меньшої ніж при розрахунку зарплати чиновника.