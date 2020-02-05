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Все про:заробітна плата (649) чиновник, урядовець (531) Гончарук_Олексій (615)

 Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук

Уряд ухвалив рішення про впорядкування виплат зарплат керівникам міністерств.

Про це прем'єр-міністр написав у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання завдання Президента Уряд ухвалив рішення про впорядкування виплат зарплат керівникам міністерств. Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців до середньої зарплати по країні. Тобто якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то у високопосадовців теж", - написав він.

Гончарук зазначив, що зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" утриматися від виплат великих премій, - Гончарук

"Переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200-400% премій - відтепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад. Більше того, уся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця", - зазначив прем'єр..

Крім того, за словами Гончарука, уряд звернувся до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Кабміну підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної плати та премій керівникам органів виконавчої влади.

Зарплата міністрів становитиме від трьох до пяти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173875
 
   
 Топ коментарі
 
... І сто тисяч баксів щомісячно в конверті...
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Гончарук не указал премии надбавки и льготы, которые превращают эти зарплаты в кругленькие суммы. И почему Гончарук не требует уменьшения зарплат депутатам и менеджерам госпредприятий? Как можно им выплачивать такие зарплаты в то время как нет денег на лечение наших раненный военных, которые поступают с фронта и ветеранов АТО, которые тяжело болеют?
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Будуть шниряти по Кабміну з чумаданами.
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Гончарук не указал премии надбавки и льготы, которые превращают эти зарплаты в кругленькие суммы. И почему Гончарук не требует уменьшения зарплат депутатам и менеджерам госпредприятий? Как можно им выплачивать такие зарплаты в то время как нет денег на лечение наших раненный военных, которые поступают с фронта и ветеранов АТО, которые тяжело болеют?
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менеджеры гос предприятий работают по контракту, где прописаны их зарплаты, и ты их уменьшить вряд ли сможешь, так как это будет нарушением контракта. соответственно, если их разорвать, то придется выплачивать неустойку. тут надо спрашивать с тех, кто с ними такие контракты подписал
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А Остальное в Конвертах , - Что бы не Воровали и Людей не дразнили.
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На таку зарплату їм навіть на труси не вистачає.
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Нехай в хозмагазині дві невеличкі мотузочки купить. Ціна менша, а площа прикриття - більша. Бо там треба мити, а не провітрювати. (с)
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У этой суки нужно спросить, а как быть нашим военным, для лечения которых у Гончарука нет средств и им на лечение собирают деньги волонтеры? Может Новосад даст волонтерам деньги на лечение наших героев? Может Гончарук позаботится об армии, а не будет на нее плевать во время войны? Это чревато тем, что Украина как государство может исчезнуть. Или деятельность зеленой власти на это и направлена?
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А чего к средней, пускай привязывают к минимальной. Будет расти экономика, будут расти и минимальная з/п, соответственно и у них оклад.
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Средняя не о чём не говорит. Они завтра снова увеличат депутатам и министрам зарплату и средняя станет на 20% выше.
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Ні, не стане. Середня розраховуються не так. Але вона дійсно ні про що не говорить, бо не враховує реальні зарплати (конверти, ухилення від податків і т.п.)
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так, ЧИМ вони раХУЮть, то понятно, та не показують ЯК
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показують, у них є якась там своя методика наказом затверджена. Але яка різниця як вони рахують? Головне що??? Як можно рахувати середню зарплату в країні тотального ухилення від сплати податків і зарплати у конвертах?
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фокуси статістікі. У людей середня арихметична зряплата не використовуєця. Для середнього значення доходів в світі використовують моду та медіану. Для прикладу маємо ряд зарплат в умовних одиницях, шо приблизно відображає нашу ситуацію: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 55, де 1 - мінімалка, а 55 - доходи суддів, прокурваторів, міністерів і прочіх паразітів на тілі народу.
Середнє арихметичне буде: (1+1+1+1+1+2+2+3+3+55)/10 = 7 (реально ніхто такої не получає)
Медіана - середній елемент виборки - 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 55 - в нашому випадку таких елементів два - п'ятий та шостий. (1+2)/2 = 1.5
Мода - найчастіше значення вибірки - тіпічность - в нашому випадку найчастіше (в 50% випадків) трапляється платня в 1 одиницю - мода = 1 (мінімалка)
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а ми, буцім, туда стрємімся, чи вже нє?
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Я так, але таких як я 24% чи може 8%... а ось для 73% "Какая разница?"
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"...к средней зарплате по стране" - чьей, стесняюсь спросить, средней зарплате?

Мерчендайзеров, юристов, санитарок, воспитателей детсадов, топ-менеджеров Нафтогаза?
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По данным Госкомстата, среднемесячная зарплата в Украине составила в 2019 году - 10 497 грн.
Таким образом, максимальная зарплата министров должна равняться около 105 тыс грн в месяц.
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нє, сказано три-п'ять середніх, тобто не стоп'ять, а підісят
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ты премию забыл добавить за усердный труд!
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А замминистры, а советники министров? Ложь, пи....ь, и провокация.
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Усе вірно, кожен громадянин має знати, що у міністра, який не працює - зряплата більша, ніж у президента Польщі. Питання, чого ти маєш працювати майже даром? Ти раб чи просто ідіот?
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"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародываться ежемесячно", - отметил премьер. Источник: https://censor.net.ua/n3173875\\\\\\\\\\\\\\\

б*же, это смешно. Сперва раздулись как павлины, а теперь "убеждены" что надо сдуться до размера ощипанных петухов.....

Если министры приносят только убытки, то они сами должны платить, а не мы(гос-во) - им!
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Зарплата министров/ И зарвавшимся лакеям Коломойского деньги в казну вернуть немедленно. Почти 2 миллиона в месяц: зарплата главы «Укрпочты» впечатлила пользователей сети./Министр Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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Влада замкнутого цикла. Сворює проблеми і "перемагає" їх. Шоу продовжується
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Во дает олегофрен Средняя зарплата 10 тыс грн Кто ее там считает не знаю Но они надрываются на всех телеканалах что лохи получают десятку Итак будет у слуг маланского народа 50 тыс грн Ну и премия не больше оклада Тоже 50 Ха ха будет той курице за что содержать ребенка Было 36 тыс станет 100 тыс Грабители есть грабители и я убеждаюсь про это на каждом шагу
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отлично! а еще декларация по расходам)))) (ну и по доходам - то святое))))
и откуда у родителей-пенсионеров каждый год появляется возможность дарить то квартиру то гектары под Киевом то машину (а то и три-четыре) )))
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Зарплата министров должна быть 5- 6 минимальных.
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согласєн на дєсять мінімалок!!! Но, ні капєкі боше!!!
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Знову якась *коза * скаже малувато ..
.Так даффай краще... *від мінімалки * !. Зарплата министров составит от трех до пяти средних зарплат, а максимальная премия - не более одного оклада, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2730
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Свежо преданийо...А материальная "помощь"??
А на "оздоровленийо"??
😏
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Эт Вася издержки от служения народу Маланскому народу Вот ты ему плохо служишь Не помогаешь розводить лохов на бабки и не видать тебе зарплаты в 100 штук плюс каждый день то гектарчик землици то свечной заводик то какой пансионат
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Разрыв между доходами простых людей и чиновников указывает на то, что в Украине рабство.
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Для сочувствующим министрам, - затраты по их (министров) гос. обеспечению можно сравнить с 100 средними зарплатами...
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медведчук сегодня сказал шо это они придумали
... и я почему то в этот раз ему верю
мочат рыги слуг народных как котов помоечных(
на политической арене
псы. а ведь этот законопроект могли бы зарегить в парламенте не рыги а евросвинарчуки
клепкi не выстачило?

псы. кстати а где Вона? жива еще старушка?
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А кто будет рисовать туже среднюю ЗП? теже самые министры да! т.е. сначала министр рисует среднюю ЗП а потом рисует себе ЗП и дорисовывает премию! НУ И ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ! ДОБАВИЛСЯ ОДИН ШАГ НАДО СНАЧАЛО НАРИСОВАТЬ СРЕДНЮЮ ЗП!! БУДЬ СПОКОЕН НАРИСУЮТ ЕЩЕ КАК НАРИСУЮТ!!
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За середню, я так розумію, вони візьмуть значення за грудень 2019 року, коли цей показник, завдяки космічним виплатам міністерськім та наближеним, зробив скажений стрибок?
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Ну один місяць для показухи можливо і буде. А потім: надбавки, компенсації, допомога, конверти...
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Зарплата или оклад?
Плюс: переработки, командировочные, соцпомощь ...
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И все равно вопрос что будет тем кто себе нарисовал 100тыс премия остался не освященным! наверно я так понял ничего не будет..... значит можно рисовать еще! всеравно никого не наказывают почему бы и не рисовать! народ хавает народу нравятся министры со 100тыс премиями!!
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Ну, це понятно. А шо з вчителями? Бо тут в Куршавель гарящі путьовки є. Ну і на Ібіцу тоже. Пока карантін, можна змотацця. Можна в крєдіт під зеленські обіцянки. 9 місяців да по $4000 - це ж купа бабла. Ше і на шампанське з канхветами фатить.
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петросян, ти хоч сам чув ту розмову, де обговорювали ці 4000? Якщо ні, то навіщо брехати?
Йди, погризи жабу. Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1489
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Какая зарплата? Сами же рецепт решения всех проблем нашли.
Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3065
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Періодичність виплати премій некомпетентний прем'єр забув вказати. Тобто тепер до місячного окладу (3-5 середніх зарплат по Україні) буде також виплачуватися місячна премія (3-5 середніх зарплат по Україні). А може, "за особливі заслуги" або напр. "в зв'язку з днем юриста (зв'язківця, педагога, асенізатора і т. д. і т. п.) премія взагалі буде виплачуватися по декілька раз на місяць?
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" средняя зарплата украинцев в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен
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устарєвші свєдєнія - сєрєдня вже стопіццот - шоп нікаво нє абіжать
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РИ-ФИ-РЕН-ДУМ!

Требуем нимедленного рифирендума на тему "Какая зарплата должна быть у чиновника?"
Варианты ответа:
1. Прожиточный минимум.
2. Сами пусть доплачивают.
3. Разогнать их всех к грёбаной матери!
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поддєржка прєЗє!дєнта і слуг нарота в наротє такова, шо нє трєбуйєт рєхвєрєндума *)
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Єто всьо чістая правда.Бубочка-святой.Мама Ріма на счастьє всєм нам 42 года назад роділа ангєлочка. Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3852
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отжешь мудило)
вам сказали привязываться к минимальным , а не средним ссуки)
взять мою зарплату например и кобелёва
средняя будет миллион?
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а як же ж ви бюджет дерибанити будете?? такі зарплати то була чудова можливість тягти з бюджету гроші ))))
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середня з.п від мінімальної відрізняється десь на 5-7 тисяч. По Дніпропетровській області середня 12400 гривень, а мінімальна десь 5 тисяч.. Молодці, пля.
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фб засипана новостю від імені бубочки...убогі від радості аж мліють...жаль що рахувать їх не вчили...
отже середня зарплата по державі десь 12500 множимо на 5 і 100% премії від окладу виходе 126 тисяч плюс надбавки за ін. мову відрядження тощо
і звитки стільки даунів береться....
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Ну то давай нехай і далі, як раніше, виплачують собі зарплати які їм заманеться (в 250 000 і більше), плюс 200 000 - 500 000 премії.
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отже страшна соціальна справедливість настала....пенсія у 1638 гр і 126 тисяч без надбавок....додай надбавки і вона виресте ще куди більше
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середня зарплата - це як дишло. - куди повернеш, туди і вийшло...а от прожитковий мінімум - це не фейк...від нього не втечеш...прив"яжіть до нього і буде всім справедливо
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Кто то задался хотя бы раз вопросом как Порошенко, который всю жизнь гос. служащий и его отец был госслужащим стал миллиардером???
На протяжении 28 лет, до Зеленского, министры пи*дили у страны миллионы баксов каждый месяц но народ делал вид что не замечает. Жены министров были мега успешные бизнесвумен с десятками и сотнями компаний в оффшорах при этом их мужья ничего путевого не могли сделать со страной.
Когда же пришли люди которые до этого хорошо зарабатывалии собственным трудом не на гос. службе и готовы бопороть коррупцию народ оскалилися на зарплату 5К баксов.
Как не странно народу нужны при власти мега воры с женами ))
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Гончарук зазначив, що зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат.
Середній заробітних плат? Ну, тут вони знову обмануть. Не сказано яких саме заробітних плат. Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2855 Треба, як для розрахунку пенсії, показник середньої заробітної плати за останні три роки.
А то 100% - "середня плата по країні" для нарахування пенсіїї буде меньшої ніж при розрахунку зарплати чиновника. Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6720
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